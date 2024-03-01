Экхардт Джон - 50 истин об апостольском служении

1. Апостолов в Церкви поставил Бог

И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями...

1 Коринфянам 12:28

Слово “поставить”, по-гречески титхеми, означает назначить, рукоположить, установить или определить. Рукоположить означает придать определенное положение указом или законом.

Апостольское служение рукополагается Богом. Независимо от того, что люди думают или во что верят, на это служение назначает Бог. Апостольское служение приносит плод, потому что оно избрано и поставлено Богом (Иоанна 15:16). Любое служение, поставленное и рукоположенное Богом, приносит плод, несмотря на сопротивление или непонимание.

Апостолы поставлены В ЦЕРКВИ. Пока существует Церковь, апостолы будут ее частью. Писание не говорит, что Бог поставил их только в “РАННЕЙ ЦЕРКВИ” или в “ЦЕРКВИ КНИГИ ДЕЯНИИ”, оно говорит, что Он поставил их просто в “ЦЕРКВИ”. Это относится и к нынешней Церкви.

Многие учат и верят, что апостольские времена прошли. Но если есть еще учителя, (упомянутые в том же стихе), есть и апостолы. Если есть еще "разные языки” (о которых говорится далее), есть и апостолы.

38. Апостолы являют Духа и силу

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.

1 Коринфянам 2:4

Один из способов, при помощи которого апостолы разрушают твердыни (аргументы против истины), — явление Духа и силы. В другом переводе (Уильямса) это место звучит так: “Они являли СВИДЕТЕЛЬСТВО и СИЛУ, данные Духом”.

Апостольское служение являет проповеданное Слово. Бог подкрепляет апостольское служение последующими знамениями (Марка 16:20). Апостольское служение сопровождается знамениями и чудесами, исцелениями и освобождением.

Философия и мирская мудрость никогда не могут достичь того, чего достигает явление. Божья сила должна быть ЯВЛЕНА.

АПОСТОЛЫ же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа...

Деяния 4:33

РУКАМИ ЖЕ АПОСТОЛОВ совершались в народе многие знамения и чудеса...

Деяния 5:12

Экхардт Джон - 50 истин об апостольском служении

М.: Благовестник, 1998. - 64 с.

ISBN 5-85354-006-8

Экхардт Джон - 50 истин об апостольском служении – Содержание