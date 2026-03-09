Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Эко - Диалог о вере и неверии

Эко - кардинал Карло Мария Мартини
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Homiletics

Диалог о вере и неверии — тема для России не новая. Можно сказать, вся русская история в ХХ веке проходила под этим знаком. Разве не была сама русская революция своего рода аргументом в споре о вере? Да и сам жанр диалога между верующим и неверующим русскому читателю хорошо знаком. У нас, можно сказать, есть своя традиция. Достаточно вспомнить знаменитые диспуты в Политехническом музее в Москве, проходившие в 20-е гг. между большевистским лидером Анатолием Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским.

Умберто Эко - кардинал Карло Мария Мартини - Диалог о вере и неверии

Пер. с ит.

Серия "Диалог"

3-е изд.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. 144 с.

Умберто Эко - кардинал Карло Мария Мартини - Диалог о вере и неверии - Содержание

  • Ирина Языкова. Предисловие к русскому изданию

  • Харви Кокс. Предисловие к американскому изданию

  • Умберто Эко. В ожидании нового Апокалипсиса

  • Карло Мария Мартини. Надежда кладет конец «концу»

  • Умберто Эко. Когда начинается человеческая жизнь?

  • Карло Мария Мартини. Когда начинается человеческая жизнь?

  • Умберто Эко. Мужчины и женщины в Церкви

  • Карло Мария Мартини. Церковь не исполняет ожиданий — она воплощает таинства

  • Карло Мария Мартини. Где неверующий находит просвещение?

  • Умберто Эко. Нравственность рождается в присутствии другого

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 09.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

