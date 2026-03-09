Эко - Диалог о вере и неверии
Диалог о вере и неверии — тема для России не новая. Можно сказать, вся русская история в ХХ веке проходила под этим знаком. Разве не была сама русская революция своего рода аргументом в споре о вере? Да и сам жанр диалога между верующим и неверующим русскому читателю хорошо знаком. У нас, можно сказать, есть своя традиция. Достаточно вспомнить знаменитые диспуты в Политехническом музее в Москве, проходившие в 20-е гг. между большевистским лидером Анатолием Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским.
Умберто Эко - кардинал Карло Мария Мартини - Диалог о вере и неверии
Пер. с ит.
Серия "Диалог"
3-е изд.
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. 144 с.
Умберто Эко - кардинал Карло Мария Мартини - Диалог о вере и неверии - Содержание
Ирина Языкова. Предисловие к русскому изданию
Харви Кокс. Предисловие к американскому изданию
Умберто Эко. В ожидании нового Апокалипсиса
Карло Мария Мартини. Надежда кладет конец «концу»
Умберто Эко. Когда начинается человеческая жизнь?
Карло Мария Мартини. Когда начинается человеческая жизнь?
Умберто Эко. Мужчины и женщины в Церкви
Карло Мария Мартини. Церковь не исполняет ожиданий — она воплощает таинства
Карло Мария Мартини. Где неверующий находит просвещение?
Умберто Эко. Нравственность рождается в присутствии другого
