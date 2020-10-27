Элбакян - Религиоведение: словарь

Gaudeamus

Учебный словарь "Религиоведение" - сокращенная версия энциклопедического словаря "Религиоведение", выпущенного в свет издательством "Академический Проект" в августе 2006 г., и содержащего около 1600 страниц.

Важнейшей тенденцией современного религиоведения является повышенное внимание к уточнению религиоведческой терминологии, унификации ключевых терминов. Большую роль в этом играет создание религиоведческих энциклопедий, словарей и справочников.

Элбакян Е. С. - Религиоведение: словарь

М.: Академический Проект, 2007. - 637 с. - (Gaudeamus)

ISBN 978-5-8291-0853-3

Элбакян Е. С. - Религиоведение: словарь - Предисловие

Замысел большого словаря возник еще в 1995 г., к работе над ним были привлечены лучшие российские специалисты-религиоведы, философы, историки, востоковеды, этнологи, психологи, культурологи, социологи, лингвисты из различных городов и регионов России. Участники проекта поставили перед собой цель - на основе накопленного в мировом и отечественном религиоведении опыта представить в систематизированном виде основные религиоведческие и религиозные термины, раскрыть содержание важнейших религиоведческих теорий, реконструировать суть наиболее крупных религиозных систем, их историю и современное состояние.

После выхода в свет энциклопедического словаря «Религиоведение» у редакторов-составителей и издателей возникла идея подготовить и издать квинтэссенцию в форме учебного словаря, содержащего необходимый минимум основных знаний о религии и религиях, о науке, изучающей эти феномены, который мог бы стать настольной книгой для всех изучающих религиоведение и различные аспекты религии и интересующихся ими.

Предлагаемый вниманию читателей учебный словарь «Религиоведение» имеет тезаурус около 500 слов, включая статьи о важнейших религиоведческих понятий, основных религиоведческих дисциплинах, методах и подходах к изучению религии, о конфессиях и религиях мира, их истории и современном состоянии, о направлениях теологической мысли.

Словарь рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников всех отраслей гуманитарного знания, а также на широкую читательскую аудиторию - тех, кто интересуется проблемами религии и науки о религии.