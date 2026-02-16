Книга В. А. Елфимова «Христианское учение о болезни и боли» предлагает глубокое осмысление недуга как важной этической и духовной категории, выходящей далеко за рамки медицины. Автор утверждает, что в христианской традиции болезнь рассматривается не как случайная биологическая ошибка, а как действенное средство Божьего воспитания. Вместо вопроса «почему это случилось?» книга призывает задаться вопросом «зачем это дано?», превращая страдание в личный диалог человека с Богом, где терпение на одре болезни приравнивается к высокому духовному подвигу.

Елфимов подчеркивает, что сама по себе болезнь не является ни абсолютным злом, ни благом; её значение определяется тем, способствует ли она спасению души и очищению от греха, который и признается истинным недугом. Боль в этом контексте выступает фактором, обнажающим человеческую волю и заставляющим личность искать опору в вечности. Автор также отмечает социальный аспект страдания, указывая, что человек никогда не болеет в одиночку — его недуг вовлекает окружающих в процесс сострадания и любви, становясь общим путем к духовному выздоровлению.

В. А. Елфимов - Христианское учение о болезни и боли

Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 432 с.

ISBN 978-5-91419-684-1

В. А. Елфимов - Христианское учение о болезни и боли - Содержание

Введение

I. ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ

1. Введение. Болезнь и смысл - 2. Индивидуальный и социальный срез - 3. Болезнь как нарушение равновесия - 4. Болезнь и зло - 5. Болезнь и грех

II. ОНТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА БОЛЕЗНИ

1. Смерть как символ грехопадения, болезнь — как символ смертности - 2. Земная жизнь как предродовый период, как символ возможного возвращения - 3. Природные данные человека. Врождённые болезни - 4. Смысл и цель болезни. «Болезнь от» и «болезнь для»

III. ВНЕШНИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНЕЙ

1. Болезнь из-за других людей - 2. Болезнь за других людей - 3. Болезнь для других людей - 4. Нелицеприятие - 5. Назидание - 6. Изоляция от общества - 7. Познание

IV. ВНУТРЕННИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНЕЙ

1. Болезнь как награда - 2. Болезнь как следствие греха (наказание и исправление) - 3. Остановка, ограничение в деятельности - 4. Перенаправление и обновление - 5. Исполнение желаний - 6. Напоминание о мире и об истинных ценностях - 7. Воспитание и образование - 8. Испытание - 9. Воспитание и укрепление веры

V. ЛЕЧЕНИЕ

1. Общие замечания - 2. Медицина - 3. Религия - 4. Обращение к «демонам» - 5. Поведение во время болезни

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ

1. Выздоровление и потенциал будущих болезней - 2. Неизлечимые, смертельные болезни - 3. Старость, общий упадок сил. Смерть как освобождение - 4. Искусственное продление и прерывание жизни

Список литературы

Приложение. Материалы по теме «Христианское учение о болезни и боли»