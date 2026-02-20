В первом томе избранных сочинений Мирчи Элиаде центральное место занимает работа «Азиатская алхимия», которая коренным образом меняет представление об этой дисциплине. Элиаде доказывает, что алхимия в Индии и Китае не была примитивной «предхимией» или попыткой буквально получить золото. Для азиатского мастера это был прежде всего духовный и йогический процесс — стремление ускорить темпы природного созревания металлов, чтобы достичь собственного бессмертия и освобождения.

Автор исследует глубокую связь между алхимиком и Землей-Матерью: руда в недрах гор воспринималась как живой эмбрион, а работа мастера — как сакральное «акушерство». В индийской традиции (расаяна) ртуть отождествлялась с семенем Шивы, и манипуляции с ней в реторте были формой тантрической йоги, направленной на трансмутацию бренного тела в «алмазное» и вечное. В китайской традиции Элиаде выделяет «внутреннюю алхимию» (нэй-дань), где печью и тиглем становится само тело человека, а компонентами эликсира — его жизненная энергия и дыхание.

Сборник эссе также затрагивает темы магического тепла, кузнечного дела и металлургии как священных ремесел. Элиаде показывает, что алхимик — это «человек, который помогает Природе», стремясь сократить время и достичь совершенства. Эта книга открывает читателю мир, где материя и дух не разделены, а любой физический эксперимент является отражением глубочайшей внутренней трансформации исследователя.

Мирча Элиаде - Избранные сочинения - 1 - Азиатская алхимия - Сборник эссе

Пер. с. рум., фр., англ.

М.: Янус-К, 1998, 604 с.

ISBN 5-86218-347-7

Мирча Элиаде - Азиатская алхимия - Сборник эссе - Содержание

З. А Сухачев. Феномен духа и космос Мирчи Элиаде

РАЗДЕЛ I. АЗИАТСКАЯ АЛХИМИЯ

АЗИАТСКАЯ АЛХИМИЯ (Китай и Индия). Перевод с румынского А. А. Старостиной

ВАВИЛОНСКАЯ КОСМОЛОГИЯ И АЛХИМИЯ. Перевод с румынского H. Л. Сухачева

КУЗНЕЦЫ И АЛХИМИКИ. Перевод с французского К А. Михайлова и Т. В. Цивьян

РАЗДЕЛ II. МИФ О ВОССОЕДИНЕНИИ

МИФ О ВОССОЕДИНЕНИИ. Перевод с румынского Н. А Сухачева

МЕФИСТОФЕЛЬ И АНДЮГИН. Перевод с английского А. В. Нестерова (ч. I и II), Ш. А. Богиной (III, IV, V)

Комментарии (сост. Д. Э. Харитонович)

Список сокращений

Библиография научных трудов М. Элиаде

Указатель имен

Терминологический указатель

Этнический указатель