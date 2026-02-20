Элиаде - Йога - бессмертие и свобода

Летом 1928 г. в судьбе Мирчи Элиаде, молодого выпускника Бухарестского университета, произошел коренной поворот. Еще весной этого же года он написал письмо махарадже карликового индийского государства Кассимбазар Маниндрачандре Нанди (1860–1929), который славился своей бескорыстной помощью различным индийским учреждениям культуры, науки и образования. Элиаде просил правителя Кассимбазара предоставить ему финансовые и материальные возможности для того, чтобы заняться в Калькутте написанием диссертации и «поработать пару лет с Дасгуптой, живя достаточно скромно, как живут индийские студенты».

Упомянутому в этом послании знаменитому ученому Сурендранатху Дасгупте молодой румынский философ и филолог был обязан ростом своего интереса к индийской духовной культуре: незадолго до того Элиаде познакомился с первым томом его «Истории индийской философии». И вот пришел ответ от махараджи. Он любезно соглашался создать будущему диссертанту все необходимые условия для работы.

Элиаде Мирча - Йога: бессмертие и свобода

Пер. с англ., вступ. ст., науч. ред. и приме ч. С.В. Пахомова

М.: Академиче ский проект, 2019, 427 с.

Серия "Философские технологии"

ISBN 978-5-8291-2392-5

Элиаде Мирча - Йога: бессмертие и свобода - Оглавление

Предисловие переводчика. Элиаде и йога (С.В. Пахомов)

Предисловие

Глава первая Учение йоги

Глава вторая Техники достижения самоконтроля

Глава третья Йога и брахманизм

Глава четвертая Триумф йоги

Глава пятая Йогические практики в буддизме

Глава шестая Йога и тантризм

Глава седьмая Йога и алхимия

Глава восьмая Йога и аборигенная Индия

Заключение

Приложения

Сокращения

Библиография