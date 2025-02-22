Елисеев Михаил - Первая Пуническая война

Первой Пунической войне суждено было навсегда остаться в тени второй войны Рима с Карфагеном. Морские битвы при Милах и Экноме, грандиозные сражения на суше при Панорме и Баграде оказались забыты на фоне блестящих побед Ганнибала при Треббии, Тразименском озере и Каннах. Несмотря на это, Первая Пуническая была одним из самых масштабных военных противостояний Древнего мира, которое продолжалось двадцать три года. Недаром древнегреческий историк II века до н. э. Полибий из всех войн эпохи выделил именно первую схватку между Карфагенской державой и Римской республикой: « нелегко указать более продолжительную войну, лучшее во всех отношениях вооружение, более напряженную деятельность, более многочисленные сражения и более замечательные превратности счастия, чем те, какие испытаны были обеими сторонами в этой войне. Самые государства хранили в то время свои учреждения нерушимо, пользовались умеренным благосостоянием и были равносильны. Поэтому всякий желающий оценить верно особенности и силу обоих государств должен принимать за основу сравнения скорее эту войну, а не последующие » (I, 13). Историк говорит ясно и недвусмысленно: именно Первая Пуническая является наиболее показательной войной между двумя сверхдержавами античности.

Боевые действия развернулись в Сицилии и Африке, на полях сражений бились многотысячные армии, а огромные флоты погибали в морских сражениях и от буйства стихий. Чаша весов постоянно колебалась то в одну, то в другую сторону, и никто не мог предсказать, на чьей стороне будет победа. Как в Риме, так и в Карфагене появились талантливые военачальники, резко выделявшиеся среди своих товарищей по оружию. У римлян это были консулы Гай Лутаций Катул, победивший пунийский флот в битве при Эгадских островах, и Луций Цецилий Метелл, разгромивший вражескую армию при Панорме. Карфагенский адмирал Атарбал уничтожил римские военно-морские силы в сражении при Дрепане и заставил сенат надолго отказаться от борьбы за господство на море, а легендарный Гамилькар Барка едва не выиграл битву за Сицилию.

К концу войны враждующие стороны были сильно истощены. Но армия Рима обладала более мощными мобилизационными ресурсами, чем наемные войска Карфагена. Да и сами римляне с гораздо большей стойкостью переносили выпавшие на их долю трудности и лишения, чем карфагеняне. В решающий момент сенат сумел мобилизовать народ, и это последнее усилие обернулось для Римской республики победой в войне. Пунийцы не нашли в себе сил поступить так же, как их враги, проявили слабость и в итоге проиграли. Но беды карфагенян на этом не закончились. Грандиозное восстание наемников и местного ливийского населения поставило Карфаген на грань гибели. Для пунийцев эта война оказалась страшнее войны с римлянами, поскольку здесь речь шла о самом их существовании. Лишь военный гений Гамилькара Барки и сосредоточение всех сил и ресурсов государства позволили карфагенянам одержать верх над армиями восставших. Но цена, заплаченная за победу, оказалась очень высокой, страна была полностью разорена, а римляне, пользуясь трудным положением пунийцев, аннексировали Сардинию.

Елисеев Михаил - Первая Пуническая война

«ВЕЧЕ», 2018

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-8047-8

Елисеев Михаил - Первая Пуническая война - Содержание

Предисловие

Краткий обзор источников

I. Накануне войны

1. Карфаген

2. Армия и флот Карфагена

3. Римляне

4. Рим и Карфаген. Смертельные друзья

5. Мамертинцы

II. Сицилия

1. Десант Аппия Клавдия. 264 г. до н. э

2. Выбор Гиерона. 263 г. до н. э

3. Битва при Акраганте. 262 г. до н. э

4. Римский флот выходит в море… 261–260 гг. до н. э

5. Битва при Милах и её последствия. 260–256 гг. до н. э

III. Ливия

1. Битва у мыса Экном. 256 г. до н. э

2. Вторжение. 255 г. до н. э

3. Спартанец, победивший легионы (Битва при Баграде). 255 г. до н. э

4. Беда не приходит одна… 254–252 гг. до н. э

IV. Море

1. Битва при Панорме. Июнь 251 г. до н. э

2. Оборона Лилибея. 250 г. до н. э

3. Битва при Дрепане. 249 г. до н. э

4. Боги гневаются на Рим. 249 г. до н. э

5. Война Гамилькара. 248–243 гг. до н. э

6. Битва при ЭгаДских островах. 10 марта 241 года до н. э

7. Мир. 242–241 гг. до н. э

V. Карфаген

1. Восстание. 241–240 гг. до н. э

2. Битва при Утике. 240 г. до н. э

3. Гамилькар наступает. 240–239 гг. до н. э

4. Западня. 239 г. до н. э

5. Победа. 238 г. до н. э

6. Итоги

VI. Иберия

1. Завоевание Испании. 237–228 гг. до н. э

2. Жизнь и смерть Гасдрубала. 228–221 гг. до н. э

3. Битва на реке Таг. 220 г. до н. э

4. Сагунт. 219 г. до н. э

5. Так решили боги… 218 г. до н. э

Послесловие

Список сокращений

Античные авторы

Список литературы

Иллюстрации