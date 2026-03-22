Джордж Элизабет - Мама по сердцу Божьему

Книга Элизабет Джордж посвящена духовному призванию матери и роли женщины в воспитании детей. Автор рассматривает материнство как особое служение, в котором женщина может отражать Божью любовь, мудрость и заботу. Опираясь на библейские принципы, книга помогает понять, как строить семейную жизнь, воспитывать детей в вере и создавать атмосферу мира и духовного роста в доме.
Элизабет Джордж делится практическими советами о том, как быть внимательной и мудрой матерью, как передавать детям духовные ценности, формировать их характер и поддерживать здоровые отношения в семье. Особое внимание уделяется молитве за детей, личному духовному развитию матери и её влиянию на атмосферу в доме.
Книга вдохновляет женщин осознанно относиться к своему призванию, укреплять отношения с Богом и воспитывать детей в любви, вере и ответственности.
Элизабет Джордж - Мама по сердцу Божьему
Издательство «Шандал», 2008
ISBN 0-7369-1572-9 (англ.)
ISBN 978-5-93925-150-1 (рус.)
Элизабет Джордж - Мама по сердцу Божьему - Содержание
Слово приветствия
Все внимание — сердцу
Воспитывайте детей для Бога... и готовьте их к жизни
Десять принципов любящей мамы
1. Находите время для духовного насыщения своего сердца
2. Читайте детям Слово Божье
3. Говорите детям о Боге
4. Рассказывайте детям об Иисусе
5. Наставляйте детей на путь Божий
6. Заботьтесь о своих детях
7. Водите детей в церковь
8. Учите детей молиться
9. Делайте все возможное
10. Говорите Богу о своих детях
Сделайте правильный выбор
Примечания
