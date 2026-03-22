Джордж Элизабет - Мама по сердцу Божьему

Книга Элизабет Джордж посвящена духовному призванию матери и роли женщины в воспитании детей. Автор рассматривает материнство как особое служение, в котором женщина может отражать Божью любовь, мудрость и заботу. Опираясь на библейские принципы, книга помогает понять, как строить семейную жизнь, воспитывать детей в вере и создавать атмосферу мира и духовного роста в доме.

Элизабет Джордж делится практическими советами о том, как быть внимательной и мудрой матерью, как передавать детям духовные ценности, формировать их характер и поддерживать здоровые отношения в семье. Особое внимание уделяется молитве за детей, личному духовному развитию матери и её влиянию на атмосферу в доме.

Книга вдохновляет женщин осознанно относиться к своему призванию, укреплять отношения с Богом и воспитывать детей в любви, вере и ответственности.

Элизабет Джордж - Мама по сердцу Божьему

Издательство «Шандал», 2008

ISBN 0-7369-1572-9 (англ.)

ISBN 978-5-93925-150-1 (рус.)

Элизабет Джордж - Мама по сердцу Божьему - Содержание

Слово приветствия

Все внимание — сердцу

Воспитывайте детей для Бога... и готовьте их к жизни

Десять принципов любящей мамы

1. Находите время для духовного насыщения своего сердца

2. Читайте детям Слово Божье

3. Говорите детям о Боге

4. Рассказывайте детям об Иисусе

5. Наставляйте детей на путь Божий

6. Заботьтесь о своих детях

7. Водите детей в церковь

8. Учите детей молиться

9. Делайте все возможное

10. Говорите Богу о своих детях

Сделайте правильный выбор

Примечания