Элкорн - Небеса

Возможно, вы читаете эту книгу, а на сердце словно камень лежит. Вы обескуражены, находитесь в депрессии, а то и вовсе изранены. Быть может, ваши мечты - о нормализации отношений с супругом или супругой, о продвижении по службе или о чём-то ином - окончательно рухнули. Вы превратились в циника, потеряв всякую надежду. Библейское понимание истины о Небе может поменять ваш взгляд на мир.

В 1952 году юная Флоренс Чедвик ступила в воды Тихого океана с острова Каталина близ калифорнийского побережья, полная решимости доплыть до материка. Она уже стала первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода была прохладной, над водой висел туман; девушка едва могла видеть лодки, плывшие рядом. Тем не менее, она плыла 15 часов. Когда пловчиха просила поднять её на борт, её мама, плывшая в лодке сопровождения, заверяла, что цель близка. Наконец, измотанная физически и эмоционально, девушка просто перестала плыть, и её достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели оставалось меньше чем полмили. Во время пресс-конференции на следующий день она сказала: «Я видела только туман... Думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы».

Задумайтесь над этими словами: «Если бы я видела берег, то доплыла бы». Для верующих таким берегом является место, которое приготовил нам Иисус, где мы будем жить с Ним всегда. Берег, к которому мы стремимся, - это новая Земля. Если сумеем рассмотреть его через туман или представить, как выглядит наш вечный дом, это утешит нас и зарядит энергией. Если вы устали и не знаете, как можно удержаться на плаву, я молю Бога, чтобы эта книга подарила вам описание берега, воодушевила и дала надежду. Какой бы трудной ни становилась жизнь, если вы увидите берег и получите силу от Христа, то непременно справитесь. Молюсь, чтобы эта книга помогла вам увидеть вожделенный берег.

Элкорн Рэнди - Небеса

Пер. с англ.

Чернигов: In Lumine, 2011. 364с.

ISBN 978-966-2593-006־

Элкорн Рэнди - Небеса - Содержание

Благодарности

Предисловие: Об этой книге

Введение: Небо

ЧАСТЬ I БОГОСЛОВИЕ НЕБЕС

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОСОЗНАНИЕ НАШЕЙ СУДЬБЫ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ПОНЯТИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО НЕБА

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ МАСШТАБЫ ИСКУПЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ПРЕДВКУШЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ ЗЕМЛЯ ВОССТАНОВЛЕННАЯ

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ ПРАВЛЕНИЕ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

ЧАСТЬ II ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О НЕБЕ

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ КАКОЙ БУДЕТ ОБНОВЛЁННАЯ ЗЕМЛЯ?

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ КАКОЙ БУДЕТ ЖИЗНЬ НА НЕБЕ?

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ КАКИМИ БУДУТ ОТНОШЕНИЯ?

РАЗДЕЛ ОДИНАДЦАТЫЙ ЧТО С ЖИВОТНЫМИ?

РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ НА НЕБЕ?

ЧАСТЬ III ЖИЗНЬ В СВЕТЕ НЕБА

Библиография

Сноски

Элкорн Рэнди - Небеса - Наша неизличимая болезнь

Люди болеют неизлечимой болезнью, которая называется смерть. Нынешний показатель смертности - 100 процентов. Если Христос не вернётся в ближайшее время, все мы, ныне живущие, умрём. Каждую секунду в мире умирает 3 человека - это 180 человек в минуту и почти 11 000 в час. Если в Библии написана правда о том, что происходит с нами после смерти, то каждый день более 250 000 человек отправляются либо на Небо, либо в ад. Давид просил: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, [как] пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий» (Пс. 38:5,6).

Бог использует страдания и неумолимость смерти для того, чтобы оторвать наше внимание от земного бытия и привлечь к тому, что будет потом. Я провёл немало времени, разговаривая с людьми, у которых диагностировали неизлечимые болезни. У них, как и у их близких, внезапно просыпается неутолимый интерес к жизни после смерти. Большинство людей живёт, не готовясь к смерти, но мудрые люди стараются обратиться к первоисточникам, чтобы узнать, что их ждёт по ту сторону бытия. И если они обнаруживают, что решения, принятые во время краткого пребывания в этом мире, имеют значение в мире грядущем, то они стараются подходить к этому вопросу ответственно.

Иисус пришёл, чтобы избавить нас от страха смерти, чтобы «смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:14,15). В свете будущего воскресения мёртвых апостол Павел риторически вопрошает: «Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Что избавляет нас от страха смерти? Что отнимает у смерти её жало? Только связь с Человеком, умершим вместо нас и ушедшим вперёд, чтобы приготовить нам место.