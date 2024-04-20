Давным-давно, изучая особенности собственного диалекта, я понял, что вера людей в дурной глаз не только широко распространена, но и универсальна. Знакомство с образом мыслей провинциальных людей убедило меня в том, что любое несчастье или неприятность считается результатом «дурного влияния». При этом я знаю, насколько могу себя помнить, некоторых людей, чья работа заключалась в том, чтобы выискивать ведьму или, в других словах, обладателя «дурного глаза». За много лет работы мною было сделано множество заметок на разных диалектах, и, в результате, мои записи по этому вопросу стали настолько обширными, что данный факт, оказался едва ли ни самым интересным из всех, с которыми мне приходилось иметь дело.

Частые и продолжительные визиты в Италию и Южную Евpony позволили мне собрать большое количество талисманов и амулетов; изображения некоторых из них представлены на данных страницах.

Фредерик Томас Элворти - Дурной глаз

пер. с англ. Ретинская О. С., Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. - 304 с.

ISBN 978-5-9907323-6-0

Фредерик Томас Элворти - Дурной глаз - Содержание

Глава I. Введение

Глава II. Имитационная магия

Глава III. Тотемы, предзнаменования, почитание деревьев

Глава IV. Символы и амулеты

Глава V. Горгона

Глава VI. Полумесяцы, рога, подковы

Приложение I

Приложение II

Глава VII. Прикосновения, руки, жесты

Глава VIII. Крест

Глава IX. Рука всех богов (The тапо pantea)

Глава X. Ветка, руты, сирены, таблички

Глава XI. Каббалистическое письмо - магическая формула

Глава XII. Плевки, заговоры и другие защитные действия