Мой опыт показывает, что есть много людей, которые признают Иисуса Христа как своего Спасителя и желают принять Его, однако нередко они не в состоянии перебороть влияние той среды, которая их окружает: это может быть отрицательное отношение родителей, друзей к христианству, и в конце концов такие люди смиряются со своей участью. Иногда они побаиваются, что будут уволены с работы, если их начальник узнает, что они - христиане. Например, один верующий ссорился со своей будущей женой из-за того, что хотел бы вместе с ней принять Иисуса Христа.

Существуют и другие препятствия, не позволяющие людям считать Иисуса властелином своих сердец.

Хемрен Эмбри - Бог избрал для меня жизнь вечную

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Голос надежды 98 с.

Хемрен Эмбри - Бог избрал для меня жизнь вечную – Содержание

Бог обращается лично ко мне

1. Иисус был назван Сыном Божиим

2. Иисус был назван Господом (Туханом)

3. Монотеизм (таухид) христианства

4. Триединство Бога

5. Смерть и воскресение Иисуса Христа

6. Достоверность Библии

7. О моей борьбе против влияния мира сего

Хемрен Эмбри - Бог избрал для меня жизнь вечную – Бог обращается лично ко мне

В прошлом я был активным мусульманином, организатором движения «Мухаммеджийя» и проповедником ислама. В 1947 г. меня избрали Председателем Конгресса мусульман Калимантана в г. Амунтай, вместе с К. X. Идхамом Залидом.

А в 1950-51 гг. я стал мусульманским священником в армии, в округе «Банджармасин», и мне присвоили воинское звание «старший лейтенант».

Мои статьи печатались в мусульманских религиозных журналах, таких, как «Минггуан Эдил» (г. Солоу), «Минггуан Риселех» (г. Джакарта) и в «Минггуан Энти Комунис» (г. Бандунг). Я присоединился к агрессивным антихристианским движениям. Так, с 1936 г. я принимал участие в движении «Муара Тевех» (пров. Берито) и вплоть до 1962 г. поддерживал такие движения, которые хотели установить законы ислама во всей Индонезии, что автоматически привело к противостоянию с христианами.

В действительности у меня была Библия еще с 1936 года. Однако я не читал ее для того, чтобы найти там истину, а лишь отыскивал там такие места, которые могли укрепить мои воззрения как мусульманина с явно выраженными антихристианскими взглядами; это позволяло мне более эффективно бороться с христианской верой.

Я был хулителем имени Христа вплоть до 40 лет и полностью отрицал Его Божественность. Я сознательно искажал и отрицал истину. Однако любовь Бога оказалась настолько великой, что Он нашел и спас меня.