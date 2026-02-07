Юнг Эмма - Легенда о Граале

Ни одна из легенд Средних веков, за исключением тех, что поддерживает церковь, не сумела стать таким неиссякаемым источником вдохновения, как те удивительные литературные произведения, которые были посвящены теме Грааля. Благодаря Теннисону и Вагнеру, Галахад и Парсифаль стали воплощать идеал добродетельности, а поиск загадочного сосуда стал символизировать, с одной стороны, напрасное следование за «блуждающими огнями», или, с другой — напряженный поиск высших мистических переживаний. Легенды о Граале — ибо их существует множество — оказали мощное вдохновляющее влияние на выдающихся деятелей литературы нашего времени, таких как Т.С. Элиот, Артур Макэн, Джон Каупер Поуис, Т.Г. Уайл и Жюльен Грак Это влияние принесло самые разнообразные плоды: так, Чарльз Уильямс пишет современный «триллер» о борьбе между силами зла и добра за обладание сосудом и в то же время сочиняет духовно-эпическую поэму, действие которой охватывает территории, простирающиеся от Уэльса до Византии и от края Преисподней до сферы летних звезд.

Неудивительно, что влияние средневековых легенд в нашем столетии оказалось столь разноплановым, ведь они представляют собой странное смешение сражений и пиршеств, земной магии и священного чуда, кровной мести и таинственных обрядов. Недоумение порождает любопытство и требует разрешения, и в течение последних ста лет ученые и те, кто воображают себя таковым, пытались разгадать тайны Грааля, выдавая при этом столь противоречивые результаты, что читающая публика, жаждущая просвещения, все больше впадает в замешательство.

Эмма Юнг - Мария-Луиза фон Франц - Легенда о Граале

Пер. с нем. — М.: Академический проект, 2022. — 377 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3960-5

Эмма Юнг - Мария-Луиза фон Франц - Легенда о Граале - Содержание

Основная романтическая литература о Граале (М.-Л. фон Франц)

I. Предварительный обзор

II. Истоки и развитие романов Артурова цикла

Глава I. Вступление

Глава II. Ранняя история Грааля по Кретьену де Труа

Глава III. Победа над Красным рыцарем и встреча с Бланшефлор

Глава IV. Парцифаль в замке Грааля

Глава V. Меч и копье

Глава VI. Поиски Парцифаля

Глава VII. Центральный символ легенды: Грааль как сосуд

Глава VIII. Грааль как камень

Глава IX. Стол, блюдо для разделывания мяса и два ножа

Глава X. Парцифаль продолжает поиски

Глава XI. Изувеченный король Грааля

Глава XII. Фигура Гавэйна. Возвращение Парцифаля и христианство

Глава XIII. Приключения Гавэйна

Глава XIV. Дальнейшие приключения Парцифаля

Глава XV. Спасение королевства Грааля. Финал романа о Парцифале

Глава XVI. «Roman de l’Estoire dou Graal» Робера де Борона

Глава XVII. Проблема Троицы

Глава XVIII. Фигура Адама

Глава XIX. Троица: проблема четвертого

Глава XX. Фигура Мерлина

Глава XXI. Мерлин: знахарь и пророк

Глава XXII. Мерлин и алхимический Меркурий

Глава XXIII. Мерлин: решение проблемы Грааля

Глава XXIV. Исчезновение Мерлина