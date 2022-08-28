Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма - издание Грановского
После смерти царя Шломоа (796 г. до н.э.) на территории бывшего единого Израиля образовалось два царства: Иудея (колена ИеЬуды и Биньямина) и Северное Израильское царство (остальные десять колен), - Асерет йашватим.
Эти десять Израильских колен были изгнаны со своей земли ассирийскими завоевателями в 555 г. до н.э., задолго до падения Первого Храма (422 г. до н.э.). Верные политике "Переселения народов", десятки тысяч евреев были угнаны в плен, а на их место Ассирия прислала других поселенцев. Это были, в основном, кутеяне, которых переселили в Шомрон и которые в дальнейшем назывались Шомроним (Самаритяне). Народ же бывшего Израильского царства (Асерет Ьашватим), в большинстве своем переселенный на земли Ассирийской империи, как бы совершенно исчез и не оставил никаких реальных следов о постигшей его судьбе.
Существует предание, что, когда Всевышний соберет евреев диаспоры со всех уголков света, "затерянные колена Израиля" также вернутся на родину под предводительством Машиаха, потомка дома Давидова. Израиль будет тогда вновь объединенным народом, одной нацией в своей родной стране с общей всем верой в Единого Б-га.
Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма - издание Грановского
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Председатель и главный редактор издательства: рав Арье бен Эфраим
Иерусалим, 5771 - 2011 - 302 c формата А3
ISBN 978-965-7460-11-5
Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма - издание Грановского - Содержание
- Народ Израиля и его мудрецы
- Основы веры
- Синагога и молитва
- Суббота
- Еврейские праздники
- Печальные даты и посты
- Тора
- Заповеди Торы
- Брахот
- Еврейский календарь
- Жизненный цикл
- Заповеди Эрец-Исраэль
- Храм и храмовая служба
- Фразеологические обороты и выражения
- Алфавитный индекс
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