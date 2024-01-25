В этой книге делается попытка синтезировать то, что можно знать об общем мировоззрении Павла, не в последнюю очередь для понимания в конкретных, космологических терминах, и связать его мировоззрение с его представлением о самости, как оно проявляется в его рассказах о его собственном обращении. Что объединяет мировоззрение и самость Павла, так это постоянное внимание к телу и телесности. В книге утверждается, что мировоззрение Павла, которое, безусловно, является иудейским, "апокалиптическим", может быть более полно понято, если увидеть, что некоторые его части также изложены Павлом в терминах греко-римской философской космологии, в частности, стоицизма.

В этой книге утверждается, что нам необходимо ввести подобную двойную перспективу в отношении Павла. С одной стороны, существует в основном метафорический или, если не метафорический, то, по крайней мере, когнитивный способ понимания языка Павла. С другой стороны, существует неметафорический, конкретный и по сути физический - или, как я буду его называть, космологический - способ понимания этого языка. В книге утверждается, что в очень многих случаях метафорическое понимание должно быть заменено на неметафорическое. Однако во многих случаях следует сохранить когнитивное прочтение, но тогда оно будет дополнено неметафорическим и конкретно-физическим. Но одно и то же выражение или словосочетание Павла должно получать оба прочтения. Различаются, прежде всего, наши способы восприятия этого выражения как использующего эти различные типы языка.

Возьмем, к примеру, центральную павловскую идею "быть во Христе". Если кому-то не нравится (как мне) оперировать чисто метафорическим смыслом этого выражения у Павла и тем более называть его "мистическим", то можно с полным основанием попытаться сформулировать его в когнитивных терминах, исходя из того, что Павел говорит в непосредственном контексте любого конкретного употребления этой фразы. Здесь оно может означать, например, принадлежность к группе людей, которые фундаментальным образом отмечены - опять же в когнитивном плане - отношениями с Христом. Однако "быть во Христе" можно понимать и в чисто физическом смысле. В данном случае это означает, что тело человека, которое буквально осознано физическим "духом" (pneuma), является материальной частью Христа, который сам есть pneuma. Или же это может означать, что тело человека является материальной частью "тела Христа", которое само состоит из физической pneuma. В книге утверждается, что для адекватного прочтения Павла нам необходимо иметь в виду как когнитивную, так и чисто физическую перспективы гораздо чаще, чем мы привыкли думать.

Является ли подобный двойной взгляд на паулинский текст только нашим? Нет ли у него реальной опоры в самом тексте? Безусловно, опора имеется. Аргумент этой книги состоит в том, что оба аспекта являются неотъемлемой частью того, что Павел хотел сказать. В этом отношении оба аспекта отличаются от всех других перспектив современного типа, которые также - и вполне обоснованно - могут быть применены к Павлову тексту, будь то социологическая, антропологическая, политическая, психологическая, литературная или какая-либо другая. Когнитивное и конкретно-космологическое прочтения вместе необходимы для полной и адекватной интерпретации в очень многих случаях, когда читатели Павла привыкли принимать только когнитивное прочтение или даже находить в его словах только метафоры.

Это была первая общая характеристика книги. Далее следует отметить, что она оперирует явно философским подходом к паулинским текстам. Она представляет собой упражнение в том, что я называю "философской экзегезой". Это означает, что она постоянно ищет способы осмысления того, что говорит Павел, с точки зрения наилучших доступных концепций, концепций, которые формулируют обоснованное мировоззрение. Под "философией" здесь понимается дисциплина, которая ищет наиболее обоснованные ответы на вопросы типа "Что есть ...?". Она занимается изучением фундаментальных форм мира в самом широком смысле, поскольку они доступны человеческому разуму.

Такой подход фактически используется и читателями Павла при применении многочисленных современных методологических перспектив, обогативших наше понимание Павла за последние 30-40 лет. Все они, хотя часто и неявно, опираются на философские представления о мире, в смысле современных теорий о том, каков мир на самом деле, независимо от того, рассматривают ли они Павловы тексты как литературу (например, "Что такое текст?") или как вклад в социальную историю (например, "Какова форма социальных явлений?"), или любым другим способом из тех, которые доступны в настоящее время. Можно также сказать, что даже более традиционные экзегетические прочтения Павла фактически являются философскими в этом смысле, поскольку они, по крайней мере, предполагают правомерность определенных способов мышления о том, каков мир на самом деле, только здесь эта философская составляющая почти никогда не выводится на свет. Вместо этого она просто предполагается.

Философская экзегеза ставит перед собой двойную задачу: во-первых, интерпретаторы всегда должны пытаться сформулировать более широкие концептуальные рамки (мировоззрение), в которых они действуют, и, во-вторых, они (мы) обязаны постоянно пытаться найти наилучшие защищаемые рамки, в которых они действуют. Задача эта непростая, и я прекрасно понимаю, что сам не очень убедительно справляюсь с ней в настоящей книге. В идеале она требует, чтобы интерпретаторы Павла стали философами сами по себе, или, по крайней мере, чтобы все мы сделали все возможное, чтобы приобрести как можно более прочное и надежное мировоззрение - как бы прежде, чем пытаться сформулировать то, о чем говорил сам Павел.