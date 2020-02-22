Без матери в детстве я просто жить не мог. Однажды ее пригласили на свадьбу в какой-то купеческий дом. Она должна была участвовать в свадебном кортеже со стороны невесты. В отсутствие матери я целый день плакал, пролил море слез. Наконец не выдержал одиночества и прибежал на свадебный пир, попросил провести меня к маме, уткнул заплаканное лицо в ее колени, и только когда услышал обещание матери незамедлительно вернуться домой, успокоился от слезных всхлипываний. Молитв я в детстве, кажется, почти никаких не знал, хотя и родился в семье священника, молиться не умел. Жил, как и все дети, больше интересами чрева, сладкоядения. У меня был старший брат Сергей и сестра Нина, умершая на пятом году жизни от воспаления легких.

Как сейчас, помню день ее кончины. Она начала задыхаться; принесли подушку с кислородом и приставили резиновый рожок, по которому проходил газ к ноздрям умирающей девочки. Но медицинская помощь оказалась бессильной там, где исполнял повеление ангел смерти. Ниночка тихо скончалась. Мама состригла на память прядь ее волос и долго хранила их в коробочке. На могилке сестры отец поставил мраморный памятник, увенчанный лепным изображением молящегося ангела. Сильное впечатление произвело на меня зрелище смерти, вынос тела почившей в церковь, чин погребения и вид кладбища с нависшей над могилами густой сенью деревьев.

Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 1 - Дневник инока. Письма. Воспоминания

СТСЛ, 2017. 416 с.: илл.

ISBN 978-5-00009-140-1

Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 1 - Дневник инока. Письма. Воспоминания - Содержание