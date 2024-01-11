История евангельских общин Омской области является потрясающим чудом Божиим, чудом пробуждения человеческих душ, чудом сохранения и распространения духовной жизни вопреки притеснениям и жесточайшим гонениям. Во время царских гонений началось интенсивное заселение края, и тогда евангельское семя упало на сибирскую почву и дало поначалу обильные всходы. В сталинское время над общинами разразилась лютая гроза, но Церковь Божия неуничтожима. В 1950-х годах прошло большое пробуждение, вновь собрались общины обращенных последователей Христовых. Тогда братские меннониты и баптисты объединились и создали Омское объединение евангельских христиан-баптистов. Через труд веры, тяготы гонений и искушения отвернувшегося от Бога мира эстафета веры дошла до нынешнего поколения, которому дарованы годы религиозной свободы и широкой евангелизации.

Возникновению и развитию евангельского движения в России в современной исторической литературе посвящен целый ряд исследований и книг, но среди всех этих изданий нет подробного исторического повествования об общинах Омского объединения ЕХБ. Этот пробел, с одной стороны, и желание братьев и сестер знать историю общин Омского объединения ЕХБ, с другой, обусловили необходимость создания настоящего труда. Цель его - описать возникновение общин в Омской области, проследить, насколько это возможно, их трудный, полный бед и лишений путь, создание объединения общин ЕХБ, а также показать жизнь общин в настоящее время.

Эта книга является первым опытом по описанию более столетней истории общин Омского объединения ЕХБ от ее начала до нынешнего времени.

Петр Эпп - 100 лет под кровом Всевышнего - История Омских общин ЕХБ и их объединения (1907-2007)

Издано по поручению Пресвитерского совета Омского объединения общин ЕХБ. - Омск-Штайнхаген: Samenkorn, 2007. - 864 страницы, 725 фотографий, 29 документов, 12 карт

ISBN 3-936894-29-9

Петр Эпп - 100 лет под кровом Всевышнего – Содержание

Напутственное слово - Предисловие автора - Об истории написания книги - О географических названиях - О конфессиональных рамках - Об употреблении понятий «церковь» и «община» - Предисловие редактора

Часть 1. Предыстория и политический фон

Глава 1. Духовные и исторические корни - Глава 2. На российских полях - Глава 3. Заселение Западной Сибири - Глава 4. Политический фон в период появления и становления общин Сибири

Часть 2. Образование общин в 1-ой половине XX века

1. Общины братских меннонитов в дореволюционном периоде - 2. Образование общин церковных меннонитов в дореволюционный период - 3. Забота меннонитов о подрастающем поколении - 4. Меннониты и воинская повинность - 5. Меннонитские общины в годы становления советской власти - 6. Общины немецких баптистов - 7. Общины русских баптистов - 8. Огненное испытание веры - 9. История отдельных сельских общин - 10. Биографии видных служителей

Часть 3. Новое пробуждение и созидание общин (2-я пол. XX века)

1. Истоки пробуждения (1944-1955) - 2. Пробуждение ширится - 3. Новые репрессии (1948-1955) - 4. Образование Омского объединения (1955-1965) - 5. Попытка уничтожить веру при Хрущеве - 6. Образование союза независимых общин ЕХБ - 7. Период гонения независимых общин (1966-1987) - 8. Борьба и труд (1966-1987) - 9. Жизнь общин (1957-1987) - 10. Биографии служителей-пионеров

Часть 4. Жизнь общин при открытых дверях благовестия

1. Общины в новых условиях свободы (1988-1991) - 2. Планомерная широкая евангелизация - 3. Плоды посева - 4. Миссионерское служение - 5. Внутренняя жизнь объединения - 6. Общины в период свободы (1988-2007)

Заключение

Приложения

I Выписки из протоколов

II Таблица 1: Сведения о меннонитских селах в Омской области до Второй мировой войны - Таблица 2: Сведения о рукоположенных служителях Омского объединения в послевоенный период - Таблица 3: Статистические данные об общинах Омского объединения

III Библиография

IV Источники фотографий и иллюстраций

V Именной указатель

VI Географический указатель

Сокращения