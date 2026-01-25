Эппле, Николай - Волшебная страна и её окрестности

Зта книга представляет собой попытку проследить традицию «литературы Волшебной страны» в сочинениях английских авторов с середины XIX до начала XXI века. Существование этой традиции самоочевидно только на первый взгляд: в книжном магазине «Алиса в Стране чудес», «Винни-Пух», «Властелин колец» и «Гарри Поттер» располагаются в более-менее одной и той же секции. Однако, пытаясь проговорить, что же у этих книг общего, мы тут же оказываемся в крайне затруднительном положении. Эта традиция, как ни странно, не имеет четких формальных критериев, ускользает от ясных определений и отказывается встраиваться в классификации.

Лучший способ ее описать — действовать индуктивно, пытаясь нащупать целое путем описания отдельных «кейсов», разбирая конкретных представителей этой традиции. При ближайшем знакомстве с описанными здесь авторами становится очевидно, что они не просто случайно выбранный ряд, но именно традиция. Все они знают друг друга, учатся друг у друга, играют и полемизируют друг с другом.

Чарльз Доджсон (известный под псевдонимом Льюис Кэрролл) и Джордж Макдональд дружили семьями, и именно Макдональд убедил Доджсона довести до ума сказку, сочиненную во время лодочной прогулки с девочками Лидделл 4 июля 1862 года. В произведениях Доджсона и Макдональда отчетливо прослеживается их взаимное влияние.

Мать братьев Дэвис, прототипов Питера Пэна, была child-friend1 Доджсона, а Джеймс Барри, автор «Питера Пэна», был другом и отчасти литературным наставником Алана Милна, автора «Винни-Пуха». Барри и Милн играли в одной команде по крикету, в которую также входили Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Гилберт Честертон и Джером К. Джером, а называлась она «Аллахакбарриз».

Милн был большим поклонником «Ветра в ивах» Кеннета Грэма и написал театральную пьесу по мотивам книги, заметно способствовавшую ее популярности. (А еще Милн чуть не купил у Грэма загородный дом; случись это, он не переселился бы в дом поблизости со Стоакровым лесом — и бог знает, появился ли бы тогда на свет «Винни-Пух»!)

Гилберт Честертон был одним из самых проницательных комментаторов кэрролловского абсурда. Его некролог Макдональду (наряду с предисловием Льюиса к составленному им самим сборнику его цитат) — один из лучших текстов, когда-либо написанных об этом человеке.

Эппле, Николай - Волшебная страна и её окрестности

Москва: Иллюминатор, 2024. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-907488-18-2

Эппле, Николай - Волшебная страна и её окрестности – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Литература Волшебной страны

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Джордж Макдональд. Путъ в Волшебную страну

ГЛАВА ВТОРАЯ. Льюис Кэрролл. Лодочная прогулка и логические игры как слагаемые волшебства

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ”Ветер в ивах” Кеннета Грэма. Гимн силам природы в обличье сказки про животных

ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Алан Александр Милн. Детство как Зачарованное место

ГЛАВА ПЯТАЯ. Гилберт Кит Честертон. Мир как чудо и чудачество

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Чарльз Уильямс. Опасные окрестности Волшебной страны

ЛАВА СЕДЬМАЯ. Клайв Стейплз Льюис. Христианская притча и европейская культура

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Джон Рональд Руэл Толкин. Сотворение Мифа, или филология как проводник в Волшебную страну

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Терри Пратчетт. Смех над традицией как ее утверждение

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. «Темные начала» Филипа Пулмана. Спор с традицией как ее утверждение

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Сюзанна Кларк. Как приворожить ускользающее волшебство, или Новые приключения Волшебной страны

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Джоан Роулинг. Волшебная страна посреди нас

З А К Л Ю Ч Е Н И Е. «Детская книга» Антонии Байетт. От костей к супу