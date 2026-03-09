Среди ста двух ключевых тем западной цивилизации, перечисленных в многотомном издании «Великие книги западного мира», ангелы занимают первое место в алфавитном списке — и, пожалуй, последнее по числу упоминаний, почти исчезающих к XIX и XX вв.
И вот — ангелы возвращаются. По статистическим данным, примерно восемь миллионов американцев в той или иной форме встречались с ангелами, которые предупреждали их об опасностях, исцеляли от смертельных болезней — либо, наоборот, звали их за собой, помогая преодолеть страх смерти и встретить ее с ясной душой и упованием.
Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии
Москва: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2013 г. - 416 с.
ISBN 978-5-462-01429-1
Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии – Содержание
Предисловие
Раздел I. От атеизма к постатеизму
Глава 1 . Вера без вероисповедания, или Бедная религия
Три пути
«Бедная вера» и ее выражение в литературе
Этика и теология бедной веры
Постатеистическое общество: путь из пустыни
Глава 2. Возвращение ангелов
Раздел II. Религия внутри атеизма. Материализм, авангард, концептуализм
Глава 1 . Материализм как религия. Эдипов комплекс советской цивилизации
«Большой Брат» в свете психоанализа
Мифологическая основа материализма
Воинствующий атеизм и эдипов комплекс
Зов подземелья. Эротика рабочего удара
Матерные корни материализма
Матерепоклонники и кровосмесители
Глава 2. Авангард и религия
Антиискусство — жест юродивого
Авангардная вера: по ту сторону понимания
Искусство второй заповеди
Уход человека
Глава 3. Концептуализм и теология пустоты
Царство фасадов и власть имен
Духовность первого дня творения
Религиозный парадокс русской цивилизации.
Минус-система
Раздел III. Атеизм внутри теократии
Роза Мира и царство Антихриста
Мистический коммунизм
Утопия и катастрофа
Государство-церковь
Философия оговорки
Теократия и атеизм
Верховный Наставник
Учение о Христе
Всеединство как лжеподобие. Три стадии подмены
Роза Мира в ожидании Антихриста
Антихрист и Мировая Женственность
Сознательное и бессознательное в андреевской эсхатологии
Историческое обольщение: ложь опыта
Моральное обольщение: зло добра
Поп-религия
Раздел IV. Секуляризация — церковь — культура
Крах первой секуляризации. Церковь Гоголя и церковь Белинского
Поиск «чистилища» в русской культуре
Диктат середины: западная модель. Идеократия и медиократия...
Троичная модель
Секулярность и пошлость
Демонизм
Апофатизм
Демонически-апофатическое
Православие и культура
Вторая секуляризация и новое распутье
Раздел V. Теология жизни
Глава 1. От философии к теологии
Бог и жизнь. От Ницше к христианству
Бог как процесс. Асимметричная вечность и начало без конца
«И увидел, что это хорошо...» Саморадование Творца
Глава 2. Древо жизни
Поэзия космоса. Теология Книги Иова
Жизнеутверждающий пессимизм. О Книге Екклесиаста
Возвращенный рай: космос любви в «Песни песней»
Аллегорические и буквальные толкования
Книга Иова и «Песнь песней»
Мир — сад и образ любящих. Портрет — пейзаж
Любовь: от познания к бытию.
Онтологическое толкование
Рай во времени. Восхождение к Началу
Глава 3 . Жизнь против жира
Раздел VI. Религия и наука
Глава 1 . Новый атеизм и мораль господ генов
Что такое «новый атеизм»?
Мифология генов. Атеизм как анимизм
Мораль генов. Эволюционизм как пуританизм
Плагиат у религии и самоопровержение науки
Глава 2. Научно-технический аргумент бытия Бога
Технотеизм
Информационная, антропная и теоцентрическая Вселенная
Судьба телеологического аргумента
Когнитивная религия
Теология компьютерных симуляций
Теологический парадокс технического прогресса
Глава 3. К теологии вакуума. Двойное небытие и мужество быть
Неустойчивый вакуум
Метафизика вакуума: «не» и «себя»
Ничто и Бог
Бесконечно делимый ноль
Цепь отрицаний. Вездесущие нетки
Всё как ничто. Петли пустоты
Тайна посмертия
Религия: два пути от не-небытия
Мужество быть
Раздел VII. Теология личности
Глава 1 . Персоналистический аргумент бытия Бога
Мир субъектов и его основание
Бог как Субъект. Абсолютная Личность
Теология первого лица. Библейские истоки
персоналистического аргумента
Персонализм в отличие от персонификации и персонального опыта
Почему идея Бога согласуется с разумом
Глава 2. Опыты субъективной теологии
Вера и неверие
Путь Бога к человеку
Собачье богословие
Царство Божие
Роковые происшествия и Силоамская башня
Хитро-добрые. К вопросу о теодицее
Бог как глагол
К теологии воскресения
Послесловие
Приложение I
Приложение II
Приложение III
Краткая библиография
Словарь терминов
Comments (1 comment)