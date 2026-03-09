Среди ста двух ключевых тем западной цивилизации, перечисленных в многотомном издании «Великие книги западного мира», ангелы занимают первое место в алфавитном списке — и, пожалуй, последнее по числу упоминаний, почти исчезающих к XIX и XX вв.

И вот — ангелы возвращаются. По статистическим данным, примерно восемь миллионов американцев в той или иной форме встречались с ангелами, которые предупреждали их об опасностях, исцеляли от смертельных болезней — либо, наоборот, звали их за собой, помогая преодолеть страх смерти и встретить ее с ясной душой и упованием.

Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии

Москва: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2013 г. - 416 с.

ISBN 978-5-462-01429-1

Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии – Содержание

Предисловие

Раздел I. От атеизма к постатеизму

Глава 1 . Вера без вероисповедания, или Бедная религия

Три пути

«Бедная вера» и ее выражение в литературе

Этика и теология бедной веры

Постатеистическое общество: путь из пустыни

Глава 2. Возвращение ангелов

Раздел II. Религия внутри атеизма. Материализм, авангард, концептуализм

Глава 1 . Материализм как религия. Эдипов комплекс советской цивилизации

«Большой Брат» в свете психоанализа

Мифологическая основа материализма

Воинствующий атеизм и эдипов комплекс

Зов подземелья. Эротика рабочего удара

Матерные корни материализма

Матерепоклонники и кровосмесители

Глава 2. Авангард и религия

Антиискусство — жест юродивого

Авангардная вера: по ту сторону понимания

Искусство второй заповеди

Уход человека

Глава 3. Концептуализм и теология пустоты

Царство фасадов и власть имен

Духовность первого дня творения

Религиозный парадокс русской цивилизации.

Минус-система

Раздел III. Атеизм внутри теократии

Роза Мира и царство Антихриста

Мистический коммунизм

Утопия и катастрофа

Государство-церковь

Философия оговорки

Теократия и атеизм

Верховный Наставник

Учение о Христе

Всеединство как лжеподобие. Три стадии подмены

Роза Мира в ожидании Антихриста

Антихрист и Мировая Женственность

Сознательное и бессознательное в андреевской эсхатологии

Историческое обольщение: ложь опыта

Моральное обольщение: зло добра

Поп-религия

Раздел IV. Секуляризация — церковь — культура

Крах первой секуляризации. Церковь Гоголя и церковь Белинского

Поиск «чистилища» в русской культуре

Диктат середины: западная модель. Идеократия и медиократия...

Троичная модель

Секулярность и пошлость

Демонизм

Апофатизм

Демонически-апофатическое

Православие и культура

Вторая секуляризация и новое распутье

Раздел V. Теология жизни

Глава 1. От философии к теологии

Бог и жизнь. От Ницше к христианству

Бог как процесс. Асимметричная вечность и начало без конца

«И увидел, что это хорошо...» Саморадование Творца

Глава 2. Древо жизни

Поэзия космоса. Теология Книги Иова

Жизнеутверждающий пессимизм. О Книге Екклесиаста

Возвращенный рай: космос любви в «Песни песней»

Аллегорические и буквальные толкования

Книга Иова и «Песнь песней»

Мир — сад и образ любящих. Портрет — пейзаж

Любовь: от познания к бытию.

Онтологическое толкование

Рай во времени. Восхождение к Началу

Глава 3 . Жизнь против жира

Раздел VI. Религия и наука

Глава 1 . Новый атеизм и мораль господ генов

Что такое «новый атеизм»?

Мифология генов. Атеизм как анимизм

Мораль генов. Эволюционизм как пуританизм

Плагиат у религии и самоопровержение науки

Глава 2. Научно-технический аргумент бытия Бога

Технотеизм

Информационная, антропная и теоцентрическая Вселенная

Судьба телеологического аргумента

Когнитивная религия

Теология компьютерных симуляций

Теологический парадокс технического прогресса

Глава 3. К теологии вакуума. Двойное небытие и мужество быть

Неустойчивый вакуум

Метафизика вакуума: «не» и «себя»

Ничто и Бог

Бесконечно делимый ноль

Цепь отрицаний. Вездесущие нетки

Всё как ничто. Петли пустоты

Тайна посмертия

Религия: два пути от не-небытия

Мужество быть

Раздел VII. Теология личности

Глава 1 . Персоналистический аргумент бытия Бога

Мир субъектов и его основание

Бог как Субъект. Абсолютная Личность

Теология первого лица. Библейские истоки

персоналистического аргумента

Персонализм в отличие от персонификации и персонального опыта

Почему идея Бога согласуется с разумом

Глава 2. Опыты субъективной теологии

Вера и неверие

Путь Бога к человеку

Собачье богословие

Царство Божие

Роковые происшествия и Силоамская башня

Хитро-добрые. К вопросу о теодицее

Бог как глагол

К теологии воскресения

Послесловие

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Краткая библиография

Словарь терминов