Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Среди ста двух ключевых тем западной цивилизации, перечисленных в многотомном издании «Великие книги западного мира», ангелы занимают первое место в алфавитном списке — и, пожалуй, последнее по числу упоминаний, почти исчезающих к XIX и XX вв.

И вот — ангелы возвращаются. По статистическим данным, примерно восемь миллионов американцев в той или иной форме встречались с ангелами, которые предупреждали их об опасностях, исцеляли от смертельных болезней — либо, наоборот, звали их за собой, помогая преодолеть страх смерти и встретить ее с ясной душой и упованием.

Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии

Москва: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2013 г. - 416 с.

ISBN 978-5-462-01429-1

Михаил Наумович Эпштейн - Религия после атеизма. Новые возможности теологии – Содержание

Предисловие

Раздел I. От атеизма к постатеизму

Глава 1 . Вера без вероисповедания, или Бедная религия

  • Три пути

  • «Бедная вера» и ее выражение в литературе

  • Этика и теология бедной веры

  • Постатеистическое общество: путь из пустыни

Глава 2. Возвращение ангелов

Раздел II. Религия внутри атеизма. Материализм, авангард, концептуализм

Глава 1 . Материализм как религия. Эдипов комплекс советской цивилизации

  • «Большой Брат» в свете психоанализа

  • Мифологическая основа материализма

  • Воинствующий атеизм и эдипов комплекс

  • Зов подземелья. Эротика рабочего удара

  • Матерные корни материализма

  • Матерепоклонники и кровосмесители

Глава 2. Авангард и религия

  • Антиискусство — жест юродивого

  • Авангардная вера: по ту сторону понимания

  • Искусство второй заповеди

  • Уход человека

  • Глава 3. Концептуализм и теология пустоты

  • Царство фасадов и власть имен

  • Духовность первого дня творения

  • Религиозный парадокс русской цивилизации.

  • Минус-система

Раздел III. Атеизм внутри теократии

  • Роза Мира и царство Антихриста

  • Мистический коммунизм

  • Утопия и катастрофа

  • Государство-церковь

  • Философия оговорки

  • Теократия и атеизм

  • Верховный Наставник

  • Учение о Христе

  • Всеединство как лжеподобие. Три стадии подмены

  • Роза Мира в ожидании Антихриста

  • Антихрист и Мировая Женственность

  • Сознательное и бессознательное в андреевской эсхатологии

  • Историческое обольщение: ложь опыта

  • Моральное обольщение: зло добра

  • Поп-религия

Раздел IV. Секуляризация — церковь — культура

  • Крах первой секуляризации. Церковь Гоголя и церковь Белинского

  • Поиск «чистилища» в русской культуре

  • Диктат середины: западная модель. Идеократия и медиократия...

  • Троичная модель

  • Секулярность и пошлость

  • Демонизм

  • Апофатизм

  • Демонически-апофатическое

  • Православие и культура

  • Вторая секуляризация и новое распутье

Раздел V. Теология жизни

Глава 1. От философии к теологии

  • Бог и жизнь. От Ницше к христианству

  • Бог как процесс. Асимметричная вечность и начало без конца

  • «И увидел, что это хорошо...» Саморадование Творца

Глава 2. Древо жизни

  • Поэзия космоса. Теология Книги Иова

  • Жизнеутверждающий пессимизм. О Книге Екклесиаста

  • Возвращенный рай: космос любви в «Песни песней»

  • Аллегорические и буквальные толкования

  • Книга Иова и «Песнь песней»

  • Мир — сад и образ любящих. Портрет — пейзаж

  • Любовь: от познания к бытию.

  • Онтологическое толкование

  • Рай во времени. Восхождение к Началу

Глава 3 . Жизнь против жира

Раздел VI. Религия и наука

Глава 1 . Новый атеизм и мораль господ генов

  • Что такое «новый атеизм»?

  • Мифология генов. Атеизм как анимизм

  • Мораль генов. Эволюционизм как пуританизм

  • Плагиат у религии и самоопровержение науки

Глава 2. Научно-технический аргумент бытия Бога

  • Технотеизм

  • Информационная, антропная и теоцентрическая Вселенная

  • Судьба телеологического аргумента

  • Когнитивная религия

  • Теология компьютерных симуляций

  • Теологический парадокс технического прогресса

Глава 3. К теологии вакуума. Двойное небытие и мужество быть

  • Неустойчивый вакуум

  • Метафизика вакуума: «не» и «себя»

  • Ничто и Бог

  • Бесконечно делимый ноль

  • Цепь отрицаний. Вездесущие нетки

  • Всё как ничто. Петли пустоты

  • Тайна посмертия

  • Религия: два пути от не-небытия

  • Мужество быть

Раздел VII. Теология личности

Глава 1 . Персоналистический аргумент бытия Бога

  • Мир субъектов и его основание

  • Бог как Субъект. Абсолютная Личность

  • Теология первого лица. Библейские истоки

  • персоналистического аргумента

  • Персонализм в отличие от персонификации и персонального опыта

  • Почему идея Бога согласуется с разумом

Глава 2. Опыты субъективной теологии

  • Вера и неверие

  • Путь Бога к человеку

  • Собачье богословие

  • Царство Божие

  • Роковые происшествия и Силоамская башня

  • Хитро-добрые. К вопросу о теодицее

  • Бог как глагол

  • К теологии воскресения

Послесловие

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Краткая библиография

Словарь терминов

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

