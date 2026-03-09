Эпштейн - Отцовство. Опыт, чувство, тайна

Десять лет уже Оле. Она знает, что когда-то я написал о ней книгу. И однажды наклоняется над одним из листков на моем столе. — Это ты про меня писал? Ты любил меня тогда? Тогда... Значит, любовью она до сих пор называет то, что было тогда. И то, что видит сейчас: как я милуюсь с младшим нашим, годовалым Женей. Это и остается любовью.
А для меня — что остается из пережитого? Пожелтела бумага тех дневников, перепутались воспоминания о трех младенчествах, отбежавших, отшумевших: Олино, Митино, Петино... Вот и четвертое пустилось им вдогонку, на чуть еще заплетающихся ножках. Нахлынуло, проплыло сквозь меня и плещется уже где-то вдали... Но остаются, как будто рождаясь каждый день, из ничего, — любовь и вина. И чем больше любовь, тем больше вина. И чем больше вина, тем больше любовь.
Эпштейн Михаил - Отцовство. Опыт, чувство, тайна
послесл. свящ. В. Зелинский
М.: Никея, 2020. 320 с.
ISBN 978-5-907202-83-2
Эпштейн Михаил - Отцовство. Опыт, чувство, тайна - Содержание
Предисловие
I. Ожидание
II. Встреча
III. Тайна
IV. Любовь
V. Рост
VI. Род
VII. Воспоминания
VIII. Игра
IX. Разлука
X. Дедушки и бабушки
XI. Познание
XII. Общение
XIII. Заповедь
XIV. Вина
XV. Слова и шаги
XVI. Новая жизнь
Послесловие. Олин вопрос
Священник Владимир Зелинский. Отцовство как исповедание
Указатель имен и мотивов
