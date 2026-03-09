Эпштейн - Отцовство. Опыт, чувство, тайна

Десять лет уже Оле. Она знает, что когда-то я написал о ней книгу. И однажды наклоняется над одним из листков на моем столе. — Это ты про меня писал? Ты любил меня тогда? Тогда... Значит, любовью она до сих пор называет то, что было тогда. И то, что видит сейчас: как я милуюсь с младшим нашим, годовалым Женей. Это и остается любовью.

А для меня — что остается из пережитого? Пожелтела бумага тех дневников, перепутались воспоминания о трех младенчествах, отбежавших, отшумевших: Олино, Митино, Петино... Вот и четвертое пустилось им вдогонку, на чуть еще заплетающихся ножках. Нахлынуло, проплыло сквозь меня и плещется уже где-то вдали... Но остаются, как будто рождаясь каждый день, из ничего, — любовь и вина. И чем больше любовь, тем больше вина. И чем больше вина, тем больше любовь.

Эпштейн Михаил - Отцовство. Опыт, чувство, тайна

послесл. свящ. В. Зелинский

М.: Никея, 2020. 320 с.

ISBN 978-5-907202-83-2

Эпштейн Михаил - Отцовство. Опыт, чувство, тайна - Содержание

Предисловие

I. Ожидание

II. Встреча

III. Тайна

IV. Любовь

V. Рост

VI. Род

VII. Воспоминания

VIII. Игра

IX. Разлука

X. Дедушки и бабушки

XI. Познание

XII. Общение

XIII. Заповедь

XIV. Вина

XV. Слова и шаги

XVI. Новая жизнь

Послесловие. Олин вопрос

Священник Владимир Зелинский. Отцовство как исповедание

Указатель имен и мотивов