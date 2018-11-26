Жан Кальвин относится к тому роду людей, которые в поворотные моменты своей жизни обладают сильным чувством уверенности в Божьем призвании. Когда летом 1536 года по пути в Базель он остановился на одну ночь в Женеве, то был вынужден остаться в городе, потому что его удержал Гийом Фарель — «не столько советами и увещеваниями, сколько страшным проклятием, словно сам Бог свыше простер Свою руку, чтобы остановить меня». Вот такое сильное ощущение призвания было у Кальвина!

Оправдание Реформации - ответ Жана Кальвина кардиналу Садолето

Историческое введение Эрика ван Альтена Минск. : «Позитив-центр», 2018. — 72 с.

ISBN 978-985-7193-17-2

Эрик ван Альтен - Оправдание Реформации - Содержание

Историческое введение

Ответ Жана Кальвина кардиналу Садолето

Эрик ван Альтен - Оправдание Реформации - Ответ

Приветствую Вас!

В сообществе ученых людей нашего века образованность и изысканное красноречие Вашего превосходительства заслуженно обеспечили Вам место среди тех немногих истинных любителей свободных искусств, на которых смотрят с почтением и благоговением, и потому я с большой неохотой выношу Ваше имя на суд ученого мира и обращаюсь к Вам с настоящим увещеванием. В действительности же я не стал бы делать этого, если бы не вынудившая меня крайняя необходимость. Ибо известно мне, что были бы достойны порицания нападки на человека, литературные работы которого заслуживают всяческой похвалы, и понимаю я, каким ненавистным стану для всего образованного мира, поверь они в то, что движет мной исключительно страстное желание, а не законное основание обратить мое перо против того, кого за его замечательные способности — и не без оснований — считают достойным любви и почитания. Однако я верю, что после объяснения сути предпринятого мною дела не только я буду освобожден от всякой вины, но и не останется ни единого человека, который не согласится с тем, что оставить дело, за которое я взялся, означает не исполнить своего долга.