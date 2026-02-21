Эрман - А был ли Иисус?

Книга «А был ли Иисус?» (в оригинале Did Jesus Exist?) Барта Эрмана представляет собой детальное исследование историчности фигуры Иисуса из Назарета. Несмотря на то, что автор известен своими критическими взглядами на библейские тексты, в этой работе он выступает решительным оппонентом «мифологистов» — тех, кто утверждает, что Иисус никогда не существовал и был лишь выдумкой. Эрман анализирует независимые источники, включая свидетельства нехристианских авторов (Иосифа Флавия и Тацита), а также лингвистические пласты внутри Евангелий, доказывая, что за слоями теологических легенд стоит реальный человек.

Автор реконструирует образ исторического Иисуса, помещая его в контекст еврейского апокалиптизма первого века. Он объясняет, почему распятие «Мессии» было настолько скандальным и неожиданным для того времени событием, что его невозможно было бы выдумать, если бы оно не произошло в действительности. Книга не только защищает историчность Христа, но и демонстрирует, как историки работают с древними преданиями, отделяя достоверные сведения от более поздних мифов. Эрман убедительно показывает, что даже если мы не принимаем Иисуса как Бога, мы не можем игнорировать его как одну из самых влиятельных личностей в истории человечества.

Барт Эрман ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]. — М. : Эксмо, 2012. — 480 с. — (Религия. Война за Бога).

ISBN 978-5-699-58245-7

Каждая книга Барта Эрмана вызывает яростные споры, но в этой он превзошел себя и удивил всех. Человек, которого считали врагом христианства, доказывает, что Иисус из Назарета — реальная историческая личность. Эрман писал эту книгу со страхом и трепетом, а то, что у него получилось, определит направление всех разговоров о началах христианства на многие и многие годы. Уникальный обзор современных научных взглядов, смелые интерпретации евангельских текстов, блестящие интеллектуальные вызовы — все это ждет вас на страницах новой книги Барта Эрмана, ставшей предметом острых дискуссий еще до своего выхода.

Барт Эрман - А был ли Иисус? - Неожиданная историческая правда - Содержание

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

1. СВИДЕТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ИИСУСА

1. ВВЕДЕНИЕ В МИФОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

2. НЕХРИСТИАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ЖИЗНИ ИИСУСА

3. ЕВАНГЕЛИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

4. ВНЕЕВАНГЕЛЬСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИИСУСЕ

5. ДВА КЛЮЧЕВЫХ ФАКТА В ПОЛЬЗУ ИСТОРИЧНОСТИ ИИСУСА

2. ДОВОДЫ МИФОЛОГИСТОВ

6. АРГУМЕНТАЦИЯ МИФОЛОГИСТОВ: ТЕЗИСЫ СЛАБЫЕ И НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ

7. ВЫМЫСЛЫ МИФОЛОГИСТОВ: СОЗДАНИЕ МИФИЧЕСКОГО ХРИСТА

3. КАКИМ БЫЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИИСУС?

8. В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ИИСУСА

9. ИИСУС КАК АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОРОК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Иисус и мифологисты

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН