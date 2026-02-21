Книга «Искаженные слова Иисуса» (в оригинале Misquoting Jesus) стала международным бестселлером и одной из самых известных работ Барта Эрмана. В ней автор приоткрывает завесу тайны над текстологией Нового Завета — наукой, изучающей тысячи сохранившихся рукописей Священного Писания. Эрман объясняет, что у нас нет оригиналов (автографов) ни одной из книг Библии, а лишь копии, сделанные спустя столетия. Он наглядно показывает, как в процессе переписывания текстов вручную писцы — иногда случайно, а иногда намеренно — вносили в них изменения, которые сохранились в современных переводах.

Автор классифицирует ошибки на непреднамеренные (описки, пропуски слов, ошибки зрения) и теологически мотивированные правки. Эрман доказывает, что некоторые ключевые фрагменты Библии, такие как история о женщине, застигнутой в прелюбодеянии («кто из вас без греха...»), или финал Евангелия от Марка, отсутствуют в самых ранних и надежных манускриптах. Он объясняет, как писцы правили тексты, чтобы сделать их более понятными, защитить догмат о Троице или сгладить противоречия между авторами. Эта книга заставляет по-новому взглянуть на концепцию «непогрешимости» Писания, демонстрируя его как живой, человеческий документ, на который наложили отпечаток столетия копирования.

Работа написана в увлекательной форме и служит отличным введением в мир библейской критики. Эрман не просто перечисляет ошибки, он рассказывает историю людей, которые стояли за созданием этих текстов, и о том, как их убеждения формировали ту Библию, которую мы знаем сегодня. Книга помогает понять, почему разные переводы Писания могут отличаться друг от друга, и подчеркивает важность научного подхода к изучению религиозных первоисточников для восстановления их первоначального смысла.

Барт Эрман - Искаженные слова Иисуса - Кто, когда и зачем правил Библию

Издательство "Эксмо", М., 2009 г

Барт Эрман - Искаженные слова Иисуса - Кто, когда и зачем правил Библию - Содержание

1. Истоки Священного Писания

2. Переписчики раннехристианской литературы

3. Тексты Нового Завета. Издания, манускрипты и различия

4. Поиск первоисточников. Методы и открытия

5. Значимые оригиналы

6. Богословские причины изменений текста

7. Социальные сферы текста

Заключение. Измененное Писание. Переписчики, авторы и читатели