Герменея - Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов
Герменейя - Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - новые переводы
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов
Главный редактор Олег Матвейчев
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (1) 2009 - Содержание
Гуго Сен-Викторский. О созерцании и его видах - Перевод А. В. Апполонова
Феофилос Абазидис. Время и вечность у Григория Нисского. Перевод Л. В. Луховицкого
Сёрен Кьеркегор. Понятие страха. Перевод и послесловие А. В. Лызлова
Мартин Хайдеггер. Вклады в дело философии. От события. Перевод Э. Сагетдинова
Владимир Бибихин. Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beitrдge»
Христос Яннарас. Православие и Запад. Перевод Е. Чепель
Жиль Делез, Феликс Гаттари. Ризома. Перевод и предисловие Т. Зарубиной
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (1) 2009 - О созерцании и его видах - ГУГО СЕН-ВИКТОРСКИЙ
Перевод c латинского Алексея Апполонова
При работе использовался перевод отдельных разделов трактата («О пяти способах познания Бога»), осуществленный М. А. Гарнцевым, с разрешения последнего
Согласно главнейшим древним авторитетам, созерцание есть движение духа по многообразным спасительным путям; или же созерцание есть просвещение ума, спасительно связующее дух с невидимым Божьим. И у созерцания имеется четыре основных вида:
размышление, внутренняя беседа, осматривание, восхождение.
О РАЗМЫШЛЕНИИ
Размышление есть тщательное рассуждение в совещании [с самим собой], которое исследует причины и происхождение, модус и полезность той или иной вещи. Размышление берет начало во внимательном чтении, но оно не ограничивается никакими
правилами или предписаниями чтения: в самом деле, рассуждение предпочитает разворачиваться в некоем открытом пространстве, где оно предается свободному исследованию созерцаемой истины и затрагивает то те, то эти причины вещей, проникая
в глубины и не оставляя ничего сомнительного или неясного.
Итак, начало науки — в чтении, а завершение — в размышлении. И чем больше некто приучился любить его, и чем чаще желал предаваться ему, тем большую радость он обретает в жизни и большее утешение в невзгодах.
Есть три рода размышлений: один заключается в обозревании нравов, второй — в изучении заповедей, третий — в исследовании божественных трудов. Нравы суть в пороках и добродетелях; божественные заповеди нечто предписывают, нечто запрещают,
а нечто допускают; труд Божий есть то, что Он творит [Своим] могуществом и что управляется мудростью.
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (2) 2010 - Содержание
Ульрих Викерт. Об истоках эллинизации христианства. Перевод Э. Сагетдинова
Алоиз М. Хаас. Событие в философской и теологической перспективе. Перевод Э. Сагетдинова
Мартин Хайдеггер. Вклады в дело философии (продолжение). Перевод Э. Сагетдинова
Джозеф Хиллис Миллер. О двойном диегезисе у Платона. Перевод И. Джохадзе
Бруно Латур. Научные объекты и правовая объективность. Перевод Д. Аронсона, В. Долгорукова, Я. Закорко
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (3) 2011 - Содержание
Жан Бодрийяр. Симуляция. Перевод А. Л. Анисина
Дж. Дуглас. Понятие поэтической истины у Хайдеггера. Перевод О. Матвейчева
Х. Патнэм. Вопрос о реализме. Перевод И. Джохадзе
С. Кьеркегор. Евангелие страданий. Христианские беседы. Перевод А. В. Лызлова
Клаус Мюллер. О возможности и необходимости говорить сегодня о Боге. Перевод Д. Чепеля
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (4) 2012 - Содержание
Г. Шерер. Бытие и Бог. Перевод Э. Сагетдинова
Б. Р. Зухла. О концепции любви Дионисия Ареопагита. Перевод Э. Сагетдинова
П. Осборн. Маркс и философия времени. Перевод А. Фомина
М. Хайдеггер. Отзвук. Перевод Э. Сагетдинова
Ю. Лоссау. Пространство значения. Поворот к пространству, культурный поворот и культурная география. Перевод Е. Звоновой
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (5) 2013 - Содержание
Э. Доддс. «Парменид» Платона и происхождение неоплатонического Единого. Перевод С. Любимова
У. Плейс. Является ли сознание процессом в мозге? Перевод С. Любимова
М. Вироли. Макиавелли и религия virtue. Перевод С. Любимова
Ф. Лаку-Лабар. Трансценденция заканчивается в политике. Перевод О. Матвейчева
Г. Фигал. Хайдеггер как последователь Аристотеля. Перевод А. Фомина
М. Хайдеггер. Подачи. Перевод Э. Саркисяна
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (6) 2014 - Содержание
Якоб Буркхардт. Исторические кризисы Перевод с немецкого В. Бакусева
Йенс Хальфвассен. Платоновская метафизика единого. Перевод с немецкого К. Северцева
Николас К. Гвоздев. Иоанн Златоуст и Джон Локк: Православная основа общественного договора? Перевод А. Булатова
Клаус-Артур Шайер. Речь ведет речь. Тавтологии Хайдеггера
Мартин Хайдеггер. Негативность. Перевод с немецкого В. Бакусева
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (7) 2015 - Содержание
Ян Кристал. Плотин о структуре самосозерцания Перевод А. Бухаровой, Г. Котенко
Агнижка Киевска. Божественное небытие у Эриугены и Кузанского Перевод А. Авдохина
Якоб Буркхардт. Индивидуальное и всеобщее (Великие исторические личности) Перевод с немецкого В. Бакусева
Мартин Хайдеггер. Понятие времени: доклад перед Марбургским теологическим обществом Перевод с немецкого А. Фомина
Карл Шмитт. Предисловие к «Понятию политического» Вызов Перевод с немецкого Е. А. Росси
Ханс-Георг Гадамер. Европейское восприятие времени Перевод с немецкого А. Фомина
Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (8) 2016 - Содержание
- Ян Зайф. История понятия истины в классической античности
Перевод с немецкого Э. Саркисяна
- Дражен Н. Перич. «Человек по образу Божию» и познание Бога у св. Григория Богослова
Перевод с новогреческого Л. В. Луховицкого
- Предраг Чичовачки. Обратно в «подземелье»: Достоевский о страданиях, свободе и зле
Перевод с англ. Д. Белова
- Мартин Хайдеггер. Vorträge und Aufsätze
Перевод с немецкого О. С. Ракитянской
- Отто Пёггелер. Хайдеггер в теологическом контексте
Перевод К. Северцева
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