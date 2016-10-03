Гуго Сен-Викторский. О созерцании и его видах - Перевод А. В. Апполонова

Феофилос Абазидис. Время и вечность у Григория Нисского. Перевод Л. В. Луховицкого

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Ἑρμηνεία - Журнал философских переводов - №1 (1) 2009 - О созерцании и его видах - ГУГО СЕН-ВИКТОРСКИЙ

Перевод c латинского Алексея Апполонова

При работе использовался перевод отдельных разделов трактата («О пяти способах познания Бога»), осуществленный М. А. Гарнцевым, с разрешения последнего

Согласно главнейшим древним авторитетам, созерцание есть движение духа по многообразным спасительным путям; или же созерцание есть просвещение ума, спасительно связующее дух с невидимым Божьим. И у созерцания имеется четыре основных вида:

размышление, внутренняя беседа, осматривание, восхождение.

О РАЗМЫШЛЕНИИ

Размышление есть тщательное рассуждение в совещании [с самим собой], которое исследует причины и происхождение, модус и полезность той или иной вещи. Размышление берет начало во внимательном чтении, но оно не ограничивается никакими

правилами или предписаниями чтения: в самом деле, рассуждение предпочитает разворачиваться в некоем открытом пространстве, где оно предается свободному исследованию созерцаемой истины и затрагивает то те, то эти причины вещей, проникая

в глубины и не оставляя ничего сомнительного или неясного.

Итак, начало науки — в чтении, а завершение — в размышлении. И чем больше некто приучился любить его, и чем чаще желал предаваться ему, тем большую радость он обретает в жизни и большее утешение в невзгодах.

Есть три рода размышлений: один заключается в обозревании нравов, второй — в изучении заповедей, третий — в исследовании божественных трудов. Нравы суть в пороках и добродетелях; божественные заповеди нечто предписывают, нечто запрещают,

а нечто допускают; труд Божий есть то, что Он творит [Своим] могуществом и что управляется мудростью.