«Умные люди - дураки ужасные!» - этой цитатой из Дмитрия Мережковскоrо я бы предварил разговор о практике национальной воспитательной политики России после развала СССР. Не согласны? Тоrда почему самые яркие и талантливые кадры нации до сих пор не пришли в школьные аудитории? Наши педвузы - самые непрестижные с точки зрения родителей и абитуриентов учебные заведения. В воспитании разбирается любой дилетант, а министр образования в беседе с ректорами педагогических университетов признается в непонимании тоrо, что такое педагогическое образование.

В итоге непосредственно в классе - «На последней миле» работы с нашими детьми - зачастую оказываются люди, выбравшие педвуз по остаточному принципу, не претендовавшие в силу слабой подготовки или вялых амбиций на более серьезное образование.

Да, в России есть выдающиеся педагоrи, но большинство наших школ укомплектованы людьми, не понимающими, как устроен современный мир и какого свойства специалисты нужны России для тоrо, чтобы страна благополучно развивалась в условиях глобальной экономики. Увы, солдаты многомиллионной армии российскоrо учительства не знают, какой будет работа у их подопечных, не представляют конечный результат своей образовательной деятельности и не несут в себе образцовый ансамбль компетенций, каким сегодня должен обладать успешный специалист.

Анатолий Александрович Ермолин - Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху - Педагогика нового времени

М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 262 с.

ISBN 978-5-9614-4684-5

Анатолий Александрович Ермолин - Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху - Педагогика нового времени - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ МИХАИЛА ХОДОРКОВСКОГО ПРЕДИСЛОВИЕ ХРОНИКИ «НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

ПЕДАГОГИКА ВОСПИТАНИЯ СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ ПРОТИВ АВТОРИТАРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ПЕДАГОГИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Анатолий Александрович Ермолин - Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху - Педагогика нового времени - Предисловие

Как и десять лет назад, наша цель была и остается прежней - воспитание сильного, нравственного, преданного России, самодостаточного человека. Наш метод в том, что мы ориентируемся на ценности свободы и систему разновозрастных развивающих игровых программ для детей и молодежи. Пусть это покажется кому-то громкими словами, но иногда мне кажется, что нам как дружной команде педагогов-новаторов удалось выполнить главное педагогическое завещание Марии Монтессори: «Мы оказали бы огромную услугу человечеству, если бы смогли помочь индивиду впитывать в себя знания, не испытывая усталости, если бы человек обогащался ими словно по волшебству, не задумываясь, какой ценой они были приобретены».

Впрочем, время не стоит на месте. Наши технологии воспитания, революционные в разгар «лихих девяностых», состарились. Мир вокруг нас становится все более фрагментарным, а целостность привычной культуры рушится на глазах. То, что вчера казалось не-· зыблемым, сегодня обращается в прах. Как быть в этом контексте с «единым зрением ума», теорию которого разрабатывал русский философ Алексей Хомяков, и одной из ключевых задач педагогики - вооружением растущего человека целостной картиной мира? Что делать родителям? Я не культуролог, но без глубокого анализа того, какой культурный рассол пропитывает наших детей сегодня, в эпоху стремительных перемен и экономики знаний, компетентно воспитывать детей уже нельзя.

Не пришло ли время переизобрести российскую педагогическую науку под новый глобальный контекст? Об этом, собственно, и книга.