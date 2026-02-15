Книга Константина Ерофеева представляет собой уникальное междисциплинарное исследование, в котором автор, будучи профессиональным адвокатом, анализирует евангельские события с точки зрения юриспруденции. Это попытка беспристрастно рассмотреть процесс над Иисусом Христом как юридический прецедент, оценив его соответствие нормам того времени — как иудейскому праву (Мишне), так и римскому законодательству.

Автор детально разбирает каждый этап следствия и суда: от ареста в Гефсиманском саду до вынесения окончательного приговора Понтием Пилатом. Ерофеев указывает на многочисленные процессуальные нарушения, которые сделали этот суд незаконным даже по меркам I века. В книге анализируются мотивы обвинения, роль свидетелей, специфика римского правосудия в провинциях и политический контекст, вынудивший прокуратора Иудеи принять фатальное решение. Для читателя это не просто исторический очерк, а глубокое юридическое расследование, которое подтверждает: с точки зрения права Иисус был абсолютно невиновен, а Его осуждение стало результатом масштабной судебной ошибки и политического сговора.

Константин Ерофеев - Суд над Иисусом Христом: взгляд адвоката

Санкт-Петербург: Издательство «Древо жизни», 2014. – 64 с.

ISBN 978-5-91470-066-6

Константин Ерофеев - Суд над Иисусом Христом: взгляд адвоката – Содержание

§1. Введение

§2. Особенности судопроизводства Древней Иудеи и Римской Империи

§3. Оперативно-розыскные мероприятия

§4. Суть обвинения

§5. Суд над Иисусом Христом у первосвященников

§6. Суд Пилата

§7. Суд Ирода Антипы

§8. Снова у Пилата

§9. Сам себе адвокат

§10. Казнь

§11. Погребение

§12. Послесловие

Об авторе