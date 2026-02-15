Ерофеев - Суд над Иисусом Христом - взгляд адвоката

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Константина Ерофеева представляет собой уникальное междисциплинарное исследование, в котором автор, будучи профессиональным адвокатом, анализирует евангельские события с точки зрения юриспруденции. Это попытка беспристрастно рассмотреть процесс над Иисусом Христом как юридический прецедент, оценив его соответствие нормам того времени — как иудейскому праву (Мишне), так и римскому законодательству.

Автор детально разбирает каждый этап следствия и суда: от ареста в Гефсиманском саду до вынесения окончательного приговора Понтием Пилатом. Ерофеев указывает на многочисленные процессуальные нарушения, которые сделали этот суд незаконным даже по меркам I века. В книге анализируются мотивы обвинения, роль свидетелей, специфика римского правосудия в провинциях и политический контекст, вынудивший прокуратора Иудеи принять фатальное решение. Для читателя это не просто исторический очерк, а глубокое юридическое расследование, которое подтверждает: с точки зрения права Иисус был абсолютно невиновен, а Его осуждение стало результатом масштабной судебной ошибки и политического сговора.

Константин Ерофеев - Суд над Иисусом Христом: взгляд адвоката

Санкт-Петербург: Издательство «Древо жизни», 2014. – 64 с.

ISBN 978-5-91470-066-6

Константин Ерофеев - Суд над Иисусом Христом: взгляд адвоката – Содержание

  • §1. Введение

  • §2. Особенности судопроизводства Древней Иудеи и Римской Империи

  • §3. Оперативно-розыскные мероприятия

  • §4. Суть обвинения

  • §5. Суд над Иисусом Христом у первосвященников

  • §6. Суд Пилата

  • §7. Суд Ирода Антипы

  • §8. Снова у Пилата

  • §9. Сам себе адвокат

  • §10. Казнь

  • §11. Погребение

  • §12. Послесловие

Об авторе

