Ерохин Сергей - Этическое учение Нового Завета

Сегодня нравственный релятивизм (вседозволенность) часто считается этической нор мой. Люди живут одним днём, не думая о будущем. Действия нередко вызваны эмоциями, а не жизненными принципами, изложенными в Библии (т.е. библейские абсолюты правила стали для многих относительными). Девизом таких людей стали высказывания типа: «делай то, что тебе нравится» и «цель оправдывает средства». Добро не поддаётся чёткому разграничению у людей в современном обществе. Даже в церкви ослабление веры непогрешимости Слова Божьего, повлекло за собой без различие к нравственным истинам. Считается, что Библия утратила свою актуальность, так как написана две тысячи лет назад, и не подходит для современного общества, поэтому церковное учение стало более либеральным. Приверженцы релятивизма заявляют, что в этике и морали нет единого правила и что все культуры различны, а поэтому то, что нравственно в одной культуре может быть безнравственным в другой. Тем не менее, в каждом обществе существует представление о нравственности, и христианские ценности признаются как в цивилизованном обществе, так и в диком африканском племени. Слово «этика» происходит от греческого слова «этос», что означает «обычай» или «обычное поведение». Слово «этос» в значении «обычай» двенадцать раз употребляется в Новом Завете (Лук. 1:9; 2:42; 22:39; Ин. 19:40; Деян. 15:1; 16:21; 25:16; 28:17; Евр. 10:25). Этика – означает образец обычного или привычного поведения. Библейская этика – образ жизни верующего в соответствии с Библией. Слово «мораль» происходит от латинского «морес», что означает «нравы» или «привычки человека». Этика и мораль определяют, что правильно а, что неправильно, что такое добро и чем оно отличается от зла, что нравственно а, что безнравственно для человека.1 В широком смысле термины «этика» и «мораль» часто взаимо заменяются. Однако между ними есть различие: «этика» – это теоретическая категория, а «мораль» или нравственность относится к практике поведения.2 Каждый день люди сталкиваются с этическими проблемами: например человек на улице нашёл бумажник с деньгами. Он может присвоить эти деньги и потратить их, поскольку его никто не видит, а может и не присваивать бумажник. Деньги не принадлежат ему, даже если он нашёл бумажник. Если машина припаркована на безлюдной улице, это не значит, что она ваша. Решение зависит от степени нравственности человека. Поступки определяются убеждениями. Как наука о человеческом поведении этика может свидетельствовать, о нравственном состоянии общества. Необходимость изучения этики подтверждаются историческими примерами: например Римская Империя была построена на системе законов, которые обеспечивали стабильность в империи во времена рождения Иисуса Христа. Но когда, впоследствии, законы перестали соблюдаться, и моральное разложение в Риме достигло апогея (высшей точки) империя рухнула. Римская империя изменила званию мировой державы и перестала быть примером для подражания другим народам (можно привести аналогию в современности: распад Советского Союза вследствие коррупции властей и повального пьянства, и нищеты простого народа).

Ерохин Сергей - Этическое учение Нового Завета

Диссертация магистра Святой теологии Ерохина С. С. / С. Ерохин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-933368-1

Ерохин Сергей - Этическое учение Нового Завета - Содержание

I. Введение

1. Общее понятие о библейской этике

2. Сравнительная характеристика библейской и небиблейской этики

3. Критика философско-этических систем человека

4. Декалог

5. Критика либеральных взглядов на библейскую этику и этические проблемы современности

II. Этическое учение Нового Завета

1. Этическое учение Иисуса Христа изложенное в Нагорной проповеди

2. Этическое учение апостолов

III. Заключение

Библиографи