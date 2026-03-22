Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Есфирь - Смелоcть в часы испытаний

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Educational
Series Путешествие по книге (4 books)

Иногда создается впечатление, что наши шаги напранаяются невидимой рукой. Что именно таится в будущем, точно неизвестно, но достаточно оглянуться на прошлое, чтобы понять, что все идет по плану. После такого пролога не может быть плохой истории. В жизни присутствуют и ритм, и смысл. А бывает, не ясно ровным счетом ничего. Жизненные перипетии сбивают нас с курса — да и вообще, а был ли этот курс ? Кажется, что все происходящее сумбурно и бессмысленно. И даже если у нас есть определенная цель, дорога, ведущая к ней, запутана до невозможности. Кто руководит вашей жизнью ? Жонглируют вами обстоятельства — или же ваши шаги предопределены боже- ственной волей ? Играет ли вами случай или распоряжается судьба ? Говоря, богословским языком, чем порождаются ваши действия — свободной волей (вашей и других людей) или суверенным Божьим планом ?

Людям всегда тяжело мысленно примирить якобы случайные события и далеко идущие Божьи цели, как в масштабе истории, так и в собственной жизни. Философы и богословы не перестают спорить о том, как именно эти факторы взаимодействуют, но в Писании этот вопрос не разложен по полочкам. Библия учит нас, чтобы мы, проживая нашу жизнь и наши отношения с Богом, верили, что Он ведет нас в нужном направлении. У нас есть возможность выбора, но есть и цель, которую мы должны достичь, и только Бог знает, как вписать наши решения в Свою волю.

Путешествие по книге - Есфирь - Смелоcть в часы испытаний

Киев, «Путешествие по Библии», 2012

Серия "Путешествие по Книге"

Есфирь - Смелоcть в часы испытаний - Содержание

Введение

  • Занятие 1 Уязвимые и непобедимые

  • Занятие 2 Когда приходят испытания

  • Занятие 3 «Не для такого ли времени... »

  • Занятие 4 Пример ходатайства

  • Занятие 5 Крутой поворот

  • Занятие 6 Очевидный триумф

Views 47
Rating
Added 22.03.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

