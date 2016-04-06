Классические труды по эсхатологии - Эсхатология св. Григория Нисского

Эсхатология Святого Григория Нисского – Мартынов А. В. Прибавления к творениям Святых Отцов в русском переводе, 1883, XXXII, с. 86-197 Москва, 1883 Мартынов А.В. - Эсхатология св. Григория Нисского - Введение

Христіанская зсхатологія, не смотря на то, что предметъ ея — ученіе о будущихъ, последних судьбахъ міра и человека, нашла подробное и многостороннее раскрытіе уже въ первенствующей Церкви, въ первыхъ христіанских писателей.

Причина тому заключалась въ особыхъ историческихъ обстоятельствахъ первенствующей Церкви. Среди гоненій отъ языческаго міра последователи религіи Христовой искали и находили утішеніе и подкріпленіе только въ надежда на жизнь будущую, загробную. Отсюда характерная черта христіанскаго образа мысли того времени — страстное желаніе будущаго, скорійшаго исполненія божественных обетованій.

Это настроеніе, это напряженное устремленіе всехъ надеждъ и мыслей къ будущему не могло не отразиться и въ первой христіанской литература. Целый рядъ церковныхъ писателей, начиная съ самыхъ апостольскихъ временъ, въ большей или меньшей мерезанимался раскрытиемъ и посильнымъ уяснениемъ эсхатологическихъ вопросовъ, такъ что къ 3-му веку эта часть христіанскаго вероученія имела уже длинную исторію. Много различных мненій, много частныхъ сужденій, часто расходящихся между собою, было высказано за это время по поводу разныхъ отдельныхъ эсхатологическихъ пунктовъ.

Но самое то различіе и нерідко противорічіе этихъ мненій и сужденій было причиною того, что христіанскую зсхатологію того времени нельзя было назвать твердо догматически установившеюся, — по крайней мірі это нужно сказать относительно некоторыхъ вопросовъ эсхатологіи. Потому-то въ 3-мъ веке Оригенъ, подводя итоги разнымъ частямъ христіанскаго вероученія, въ числе догматовъ, точно определенных Церковію, не поставилъ вопросовъ, касающихся последней судьбы міра Онъ считалъ эсхатологію еще не обследованною, вопросы ея открытыми, не разрешенными.