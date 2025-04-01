Сегодня принято заявлять, что церковью должна управлять команда служителей. Как правило, речь идет о группе членов церкви, которые активно участвуют в служении и которые руководят поместной общиной. Основная работа членов этой команды не связана со служением — церковью они занимаются в свободное от работы время. Иногда (хотя в нашей части мира это все еще большая редкость) церковь отделяет одного из руководителей, чтобы он, покинув прежнее место работы, занимался служением на полную ставку. Тем не менее, основное бремя руководства все равно лежит на команде руководителей, и эта книга рассказывает как раз о том, как должна совершать свое служение эта управляющая команда. Членов команды служителей в разных церквях называют по-разному. Пастыри, пресвитеры, епископы, старейшины, пасторы. И для удобства перевода нам необходимо было остановиться на одном из них. В оригинале книги используется термин «старейшина», но в нашей культуре прихожанина, который входит в церковное руководство, чаще называют «пресвитером». Кроме того, слово «пресвитер» — это калька с греческого, в переводе оно как раз означает «старейшина» или «старец».

Если же руководителей вашей общины называют по-другому, это совершенно не меняет дела. Церковью руководит группа, команда, совет из нескольких человек, от которых зависит жизнь и развитие всей общины. Эти люди, говоря библейским языком, суть «блюстители», которые должны заботиться о Божьей пастве (Деян. 20:28). Как народ, уважающий Библию, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы Богом данная система работала как можно эффективнее. Три автора книги Джим Эстеп, Дэвид Роудкап и Гари Джонсон обладают богословскими знаниями и практическим опытом, чтобы пролить свет на то, как Бог задумал пасти Свою церковь. Иисус Христос по-прежнему остается единственной надеждой мира, Церковь — Его организмом на земле, пресвитеры — единственными пастырями Его стада, и время, в которое мы живем, требует от нас дать церкви и миру лучшее из возможного. Поэтому изучайте и внедряйте принципы, изложенные в этой книге, чтобы церковь стала такой, какой ее задумал Господь, — городом, стоящим на холме, который невозможно скрыть.

Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Четыре неотъемлемых качества эффективного пресвитера

Пер. с англ. К. Назаров

М: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2025, 368 с.

ISBN 978-5-905340-52-9

Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Четыре неотъемлемых качества эффективного пресвитера - Содержание

Предисловие к изданию на русском языке

Введение

ПРИЗВАНИЕ

Призыв к пресвитерскому служению

Обращение и преображение в жизни пресвитера

Библейские качества пресвитера

Процесс подбора пресвитеров

Пресвитерская модель управления

Пиринговая оценка членов пресвитерской команды

Приложение

ХАРАКТЕР

Разум пресвитера

Духовный рост пресвитера

Пресвитер и молитва

Защита характера

Восстановление характера

Образцовый характер

КОМПЕТЕНЦИИ

Заглянуть в себя — руководство через обучение

Оглянуться — руководство через анализ ситуации

Заглянуть в будущее — руководство через стратегическое планирование

Взять под крыло — руководство через наставничество

Идти рядом — руководство через пастырскую заботу

Принять меры — руководство через церковную дисциплину

ОТНОШЕНИЯ