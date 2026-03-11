Сборник «Этноконфессия в советском государстве. Меннониты Сибири в 1940—1980-е годы: религиозные диссиденты» представляет собой фундаментальное научно-документальное издание, посвященное драматической судьбе одной из самых закрытых и стойких религиозных групп СССР. Исследователи ставят перед собой задачу через архивные документы показать уникальный опыт выживания меннонитов, чья идентичность строилась на неразрывном переплетении этнических (немецких) и конфессиональных корней. Основная идея книги заключается в анализе противостояния меннонитских общин и советской репрессивной машины, где верность религиозным догматам — таким как пацифизм и отказ от государственной присяги — неизбежно превращала верующих в «социально опасных» диссидентов.

Содержательная часть книги опирается на огромный массив рассекреченных документов из фондов ГАРФ, региональных архивов Сибири и архивов спецслужб. Сборник охватывает период от суровых лет спецпоселения и трудовой армии 1940-х до эпохи застоя, когда меннонитские общины стали частью широкого движения за права верующих и право на эмиграцию. Документы детально освещают формы государственного контроля: оперативную разработку общин органами КГБ, судебные процессы над пресвитерами, конфискацию духовной литературы и борьбу властей с религиозным воспитанием детей. Особое внимание уделено внутренней жизни общин — их способности к самоорганизации, сохранению родного языка и традиций в условиях ссылки и идеологического давления.

Текст издания выдержан в строгом академическом стиле, где каждый документ снабжен подробным комментарием, раскрывающим исторический контекст. Авторы-составители мастерски структурировали материал, позволяя читателю увидеть не только сухие отчеты уполномоченных по делам религий, но и живые голоса самих верующих через их письма, жалобы и протоколы допросов. Работа служит бесценным источником для историков, этнографов и социологов, изучающих проблемы государственно-церковных отношений и историю российских немцев. Это чтение открывает глубокий пласт сибирской истории, напоминая о стойкости духа людей, для которых верность Богу была выше страха перед системой.

Новосибирск: Посох, 2015. 559 с.

