Книга “Это моё наследие” учит истории Церкви и описывает преемственность учения посредством истинных Божьих людей на протяжении всего времени, исполняя слова Христа, что “врата ада не одолеют ее” (От Матфея 16:18).

Пусть эта книга поможет читателям всех возрастов осознать, что истинная Христианская жизнь не совместима с враждебным, нечестивым миром. Хотя мы можем наслаждаться свободой богослужения на время, мы не имеем обетования, что это благословение будет продолжать оставаться для нас в будущем. Пусть мы будем иметь такую решимость, как у Моисея, который избрал лучше “страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение” (К Евреям 11:25).

Человеческие страдания и жертвы были уплачены за то, чтобы сохранить веру. Пусть наши сердца будут пробуждены, чтобы мы больше ценили Божью любовь к Его народу и сохраняли это драгоценное наследие, эту “Церковь веков”, которое принадлежит нам сегодня.

Это моё наследие - Краткая история Божьей Церкви

Евангельский трактат и Библейское общество., 2001

Это моё наследие - Краткая история Божьей Церкви - Содержание

1. Страдания за Христа

2. Апостольские мужи

3. Отцы церкви

4. Христианская жизнь в ранней церкви

5. Ранняя Церковь подвергается искушению лжеучениями

6. Возвышение римской церкви

7. Римская церковь и Апостольская Церковь

8. Темные века

9. Крестовые походы

10. Церковь выживает

11. Анабаптистские группы

12. Вальденсы. Их жизнь и вера

13. Протестантская реформация.

14. Менно Симонс. Часть 1

15. Менно Симонс. Часть 2

16. Анабаптисты, сбившиеся с пути

17. После Менно Симонса

18. Менониты в Швейцарии и Пфальце

19. Из Швейцарии в Америку

20. Первое столетие в Америке

21. Иоанн Голдеман, его жизнь и призвание

22. Первоначальный рост и развитие

23. Переселения менонитов

24. Рост Церкви

25. Христиане во время войны. Первая мировая война

26. Христиане во время войны. Вторая мировая война

27. Продолжение свидетельства о мире

28. Исполнение Великого Поручения

29. Церковь во времена перемен



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Это моё наследие - Краткая история Божьей Церкви - Менно Симонс

В северо-западной части Европы, в деревне Витмарзум во Фризландии, одной из провинций Нидерланд, приблизительно в 1496 году в голландской крестьянской семье родился ребёнок. Его назвали Менно, и, поскольку имя его отца было Симон, то мальчик стал Менно Симонсом, что значит “сын Симона”.



Родители Менно Симонса, будучи религиозными людьми, считали почётным, чтобы их сын мог служить в церкви. Он был отдан в католический монастырь, расположенный недалеко от дома. Возможно, это был францисканский монастырь в Больсварде.



Менно Симонс посвятил себя учению и приготовлениям к монашескому служению. Он научился довольно хорошо читать и писать на латыни. Он также научился читать на греческом. Изучая ранние церковные труды таких авторов как Тертуллиан, Киприан и Евсевий, тем не менее остался совершенно незнаком с Библией. В возрасте 28 лет Менно был посвящён в священнический сан предположительно в Утрехте. Его первым назначением была должность приходского священника в деревне Пингьюм, по соседству с его родной деревней Витмарзум. Там он служил в течение семи лет с 1524 по 1531 год. Затем он был переведён в свою родную деревню Витмарзум, где он служил в течение пяти лет до января 1536 года.

В течение двенадцати лет проведённых Менно в должности священника, он совершал обычные обряды и богослужения, которые от него требовались. Помимо проведения месс, он молился за живых и мёртвых, крестил младенцев, венчал браки, принимал исповеди и накладывал епитимьи.



Подобно многим в его положении в то время, он не воспринимал слишком серьёзно свою жизнь и положение. Он участвовал вместе со своими товарищами-священниками в картёжной игре, пьянстве и праздном времяпрепровождении.



Довольно скоро, будучи священником, Менно начал питать сомнения относительно некоторых верований, бытовавших в его церкви. Например, его учили, что хлеб и вино, используемые во время причастия, превращались в настоящее тело и кровь Христа. Это католическое учение называется пресуществлением. Что, если они на самом деле не превращались? Что, если это всего лишь образы? Что, если он учил людей неправильным суждениям? Если эта точка зрения была неправильной, возможно, и другие учения были неверны?