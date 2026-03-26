Евагрий - Творения аввы Евагрия

"Философ в пустыне" — так называет Евагрия, одного из самых глубоких христианских мыслителей древности, А. Гийомон, крупнейший современный знаток его творчества. Это именование вполне созвучно с характеристикой, данной Евагрию древнецерковным историком Сократом, который говорит, что Евагрий, "будучи прежде философом только на словах" (πρότερον λόγω μόνω φιλόσοφος ών), после того как стал учеником двух преп. Макариев — известных египетских подвижников, — "стяжал философию и через дела [свои]" (την δι* έργων φιλοσοφίαν έκτήσατο). Если понимать слово "философия" как "христианское любомудрие" — любовь к Премудрости. Божией, т. е. к Богу Слову, Христу Господу и Богу нашему, проявляющуюся в органичном и нерасторжимом единстве жизни и знания, духовного делания и созерцания, — то Евагрий, несомненно, является одним из самых ярких представителей христианского любомудрия, и свидетельством этого является, прежде всего, сама его жизнь.

Сообщения древних церковных авторов (Палладия Еленопольского, церковных историков Сократа и Созомена, Руфина Аквилейского и др.) позволяют нам восстановить основные моменты жизни Евагрия Понтийского. Он родился ок. 345 г. в небольшом понтийском городке Ивора, расположенном на севере современной Турции. О его родителях известно немного. Отец Евагрия был рукоположен св. Василием Великим в хорепископа, т. е. «деревенского епископа». Недалеко от Иворы находилось родовое поместье св. Василия, где он вместе со св. Григорием Богословом проходил первый искус аскетической жизни (357— 358 гг.), и можно предположить, что отец Евагрия был достаточно хорошо знаком с каппадокийцами. Во всяком случае мы знаем, что Евагрий был принят в клир св. Василия и рукоположен им во чтеца. Великий епископ оказал сильное и благотворное влияние на молодого Евагрия, о чем говорят сочинения последнего. Евагрий не расставался со св. Василием вплоть до внезапной кончины (379 г.) этого «столпа истины», как называет он первого своего учителя и наставника.

Скорее всего, именно смерть св. Василия побудила Евагрия покинуть Каппадокию. Судя по «Посланию о вере», написанному через год или два после этого события, Евагрий был приведен в смятение внезапной кончиной своего учителя, находящегося в расцвете сил, и «бежал» в Константинополь.

Творения аввы Евагрия - Аскетические и богословские трактаты

Творения аввы Евагрия - Аскетические и богословские трактаты - Содержание

Сидоров А. И. - Евагрий Понтийский: жизнь, литературная деятельность и место в истории христианского богословия

Слово о молитве

Слово о духовном делании, или монах

Умозритель, или к тому, кто удостоился ведения

Умозрительные главы

Мысли

Зерцало иноков и инокинь

Послание о вере

Комментарии

Указатель цитат из Священного Писания