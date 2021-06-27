Рождественный подарок.

Канонический текст четырех Евангелий, проиллюстрированных работами художников XII-XX веков.

К евангельским сюжетам обращались художники всех времен.

Мастера эпохи Возрождения, живописцы девятнадцатого века создавали картины на вечные темы.

Иллюстрированное Евангелие

Под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-373-04247-5

Владимир Бутромеев

Серия "Мир в картинках"

Иллюстрированное Евангелие - Содержание

От Матфея Святое благовествование

От Марка Святое благовествование

От Луки Святое благовествование

От Иоанна Святое благовествование

Иллюстрированное Евангелие - От Луки Святое благовествование - 2 глава

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.

2 Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.

3 И пошли все записываться, каждый в свой город.

4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,

5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.

6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;

7 и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.

10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:

11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;

12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что́ там случилось, о чем возвестил нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

17 Увидев же, рассказали о том, что́ было возвещено им о Младенце Сем.

18 И все слышавшие дивились тому, что́ рассказывали им пастухи.

19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.

20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то́, что́ слышали и видели, ка́к им сказано было.

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

25/12/2014