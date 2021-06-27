Иллюстрированное Евангелие - Иллюстрированная Библия
Рождественный подарок.
Канонический текст четырех Евангелий, проиллюстрированных работами художников XII-XX веков.
К евангельским сюжетам обращались художники всех времен.
Мастера эпохи Возрождения, живописцы девятнадцатого века создавали картины на вечные темы.
Иллюстрированное Евангелие
Под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 304 с.: ил.
ISBN 978-5-373-04247-5
Владимир Бутромеев
Серия "Мир в картинках"
Иллюстрированное Евангелие - Содержание
От Матфея Святое благовествование
От Марка Святое благовествование
От Луки Святое благовествование
От Иоанна Святое благовествование
Иллюстрированное Евангелие - От Луки Святое благовествование - 2 глава
1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
2 Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
3 И пошли все записываться, каждый в свой город.
4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;
7 и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что́ там случилось, о чем возвестил нам Господь.
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
17 Увидев же, рассказали о том, что́ было возвещено им о Младенце Сем.
18 И все слышавшие дивились тому, что́ рассказывали им пастухи.
19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то́, что́ слышали и видели, ка́к им сказано было.
21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
25/12/2014
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