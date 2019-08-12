Евангелие от Иуды - По Кодексу Чакос

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИУДЫ. Пер. с коптского Р. Кассера. М. Мейера и Г Вюрста при участии Ф. Годара, Пер. с англ. И. Бочкова

Грегор Вюрст, профессор истории христианства факультета католического богословия Аугсбургского университета (Германия), посвятил жизнь изучению и публикации коптских и манихейских рукописей. Франсуа Годар, сотрудник Восточного института при Чикагском университете, — специалист по коптскому и демотическому греческому письму. С 2001 г. профессор Кассер совместно с Ф. Дарбре, а с 2004 г. совместно с профессором Вюрстом предпринял титанический труд по реконструкции больших и малых фрагментов папируса, входивших в Кодекс.

Английский перевод Евангелия от Иуды стал плодом кропотливрй совместной работы Родольфа Кассера, Марвина Мейера и Грегора Вюрста при участии Франсуа Годара. Родольф Кассер, почетный профессор факультета искусств Женевского университета (Швейцария), широко известен своими исследованиями коптского наследия; под его редакцией было опубликовано несколько известных греческих и коптских рукописей. Марвин Мейер, профессор истории христианства в Чэпменовском университете Оринджа (Калифорния), занимается исследованием текстов библиотеки Наг-Хаммади.

В своей статье Грегор Вюрст доказывает, что Евангелие от Иуды, упоминавшееся Иринеем и другими, можно идентифицировать с Евангелием от Иуды из Кодекса Чакос Коптский перевод Евангелия от Иуды наверняка древнее копии Кодекса Чакос, которая, видимо, относится к началу IV в., хотя радиоуглеродный анализ допускает и более раннюю датировку.

Евангелие от Иуды было обнаружено в 1970-х гг. в Среднем Египте, оно оказалось третьим текстом папирусного Кодекса Чакос. Оно представляет собой коптский перевод греческого текста, составленного, вероятно, в середине II в. Датировка становится более определенной на основании ссылки на Евангелие, сделанной одним из основоположников раннехристианской церкви епископом Иринеем Лионским в его работе «Против ересей» (180 г.).

Это первая на русском языке публикация утерянного и вновь найденного Евангелия. Данное издание представляет первую публикацию Евангелия от Иуды, не считая раннехристианских времен, когда оно было хорошо известно церкви и укрыто в Египте.

Евангелие от Иуды - По Кодексу Чакос - От автора

Прошло уже много десятилетий с тех пор, как пески Египта явили миру бесчисленные сокровища и чудеса археологии. И вот ныне они подарили человечеству новую впечатляющую находку — недавно обнаруженное Евангелие от Иуды, первая публикация которого на русском языке перед вами.

Повергает в шок само название текста — Евангелие от Иуды (Искариота). Ибо из большей части христианской традиции и раннехристианских новозаветных текстов Иуда Искариот предстает как квинтэссенция предателя, как человек, который выдал, да еще за деньги, своего учителя Христа властям. Едва ли этот образ хоть как-то коррелируется с Христовым Евангелием как «благовестью». В Евангелии от Луки сказано, что сатана овладел Иудой и подвиг его на презренные деяния, а в Евангелии от Иоанна Иисус утверждает перед двенадцатью учениками, что один из них, а именно Иуда, есть дьявольское отродье.

Согласно Новому Завету, за деяниями Иуды последовала его позорная кончина. За то, что предал Иисуса, он получил «проклятые» деньги от власть предержащих и то ли повесился сам, как утверждает Матфей, то ли погиб страшной смертью: согласно Деяниям Апостолов, ему разорвало живот. В христианском искусстве Иуда обычно изображен в сцене, когда он целует Христа, чтобы этим показать его стражникам. Поцелуй Иуды, принесший ему вечное бесчестье, стал нарицательным понятием.

Однако и в Новом Завете имеются фрагменты, в которых образ Иуды Искариота предстает привлекательным. Рассказ о предательстве Христа Иудой очень трогателен: ведь Иисуса предал один из самых близких его друзей. В новозаветных описаниях Иуда относится к ближнему кругу учеников Христа и, согласно Евангелию от Иоанна, является казначеем этой группы, которому доверены средства Иисуса и его учеников. Далее, во время Тайной вечери разве не сам Иисус поведал Иуде, что тот должен совершить, да еще и в скором времени? Разве все это не было частью Божественного плана, предусматривавшего кончину Христа ради искупления людских грехов и воскресения его из мертвых на третий день? Могло ли состояться распятие и воскресение без Иуды и его поцелуя?

Загадка Иуды Искариота, ученика, предавшего Христа, исследовалась многими, жаждавшими постичь его характер и образ действий. Обширная литература, посвященная Иуде, включает известные академические труды, а также работы современных авторов: «Три версии предательства Иуды» X. Л, Борхеса, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Иуда: приверженец Господа» Х.-Т. Клаука, «Иуда: предатель или друг Иисуса?» У. Классена, «Иуда Искариот, или Миф о еврейском зле» X. Маккоби, пьесу «Иуда» М. Паньоля. В знаменитой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Иуда становится чуть ли не главным героем, и его музыкальная партия создает довольно симпатичный образ верного единомышленника Христа.

В знаменитой песне «With God on Our Side» («Бог на нашей стороне») Боб Дилан так поет об Иуде: «Вам придется решать, был ли Бог на стороне Иуды Искариота».

В Евангелии от Иуды Иуда Искариот выступает одновременно и предателем, и героем повествования. Он говорит Иисусу: «Я знаю, кто ты и откуда явился. Ты пришел из царствия бессмертных Барбело. И не мне дано право произнести имя пославшего тебя». В духовном смысле такое признание подразумевает принадлежность Иисуса к Божественному миру, а отсутствие права назвать имя пославшего Христа говорит только о том, что оно известно Иуде, и это имя истинного Бога, бесконечного Духа универсума. В отличие от других учеников, которые не понимали Иисуса и не выдерживали его взора, Иуда понимал его, стоял перед ним смело и впитывал его учение.

В Евангелии от Иуды последний в конечном счете предает Христа, но совершает это сознательно, в соответствии с искренним требованием Иисуса. Христос говорит Иуде о других учениках: «Ты превзойдешь их всех и ради тебя принесет жертву человек, чьим телом я облечен». По Евангелию от Иуды, Иисус предстает спасителем не потому, что облечен смертной плотью, а потому, что способен раскрыть свою душу и явить свой внутренний духовный мир. Истинное вместилище Христа — не тот несовершенный земной мир, но Божественный мир жизни и света. В этом тексте для Иисуса смерть не является трагедией или необходимым злом во имя искупления грехов. В отличие от Нового Завета, здесь Христос много смеется. Он смеется над россказнями своих учеников и абсурдностью человеческого бытия. Ибо нельзя бояться кончины, которая означает выход из абсурдного физического существования. Смерть — отнюдь не печальное событие, а лишь способ, посредством которого Иисус освобождается от плоти, дабы обрести вновь свое небесное пристанище, а Иуда, предав Иисуса, помогает своему другу отринуть плоть и высвободить внутреннюю Божественную сущность.

Идеи Евангелия от Иуды во многом отличаются от постулатов Нового Завета. В раннехристианский период помимо Нового Завета, в который вошли Евангелия от Матфея, Луки, Марка и Иоанна, существовали и другие многочисленные «евангелия». Среди сохранившихся сочинений такого рода стоит упомянуть так называемое Истинное Евангелие, Евангелия Фомы, Петра, Филиппа, Марии, назареян, евреев и египтян, которые демонстрируют большое разнообразие взглядов первых христиан. Евангелие от Иуды стало еще одним раннехристианским произведением, призванным рассказать об Иисусе Христе и научить людей правильно следовать его идеям.

Евангелие от Иуды можно отнести к тому, что часто называют гностическими евангелиями. Оно было написано, вероятно, в середине II в. н. э. на основе первоисточников и представляет собой раннюю форму духовного сочинения, где упор делается на гнозис — духовное мистическое познание Бога и обретение себя в Господе. Такого рода духовность в целом известна как «гностика», но с древних времен и до наших дней ученые продолжают спорить относительно значения данного термина. Гностический подход к вере не требует посредничества (в конце концов, Бог есть дух и свет единый), а раннехристианские ересиологи свидетельствуют о том, что священники и тем более епископы не были довольны таким свободомыслием и не одобряли гностицизм.

Писания ересиологов изобилуют обвинениями в адрес гностиков, якобы уличенных в дьявольских помышлениях и зловредных деяниях.

Полемика — не самая приятная деятельность, и документы обличительной направленности (характерной для ересиологов) часто были направлены на дискредитацию оппонентов, имели целью вызвать ненависть людей к их помыслам и образу жизни. Гностическое Евангелие от Иуды можно считать ответом на эти выпады, оно полно обвинений в адрес руководства и представителей находившейся в процессе становления христианской церкви в самых отвратительных делах. Согласно Евангелию от Иуды, эти ревностные христиане — не более, чем приспешники того, кто правит подлунным миром, а их жизни отражают его омерзительные методы.

В Евангелии от Иуды упоминается Сиф, известный персонаж библейской Книги Бытия, и высказывается мнение, что люди, познавшие Бога, принадлежат к потомкам Сифа. Такая особая форма гностицизма часто называется сифианством. В Книге Бытия Сиф, третий сын Адама и Евы, родился после трагического насилия в первородном семействе, в результате которого Авель погиб, а Каин был изгнан. Можно предположить, что Сиф и стал прародителем человечества. И поэтому принадлежность к поколению (роду) Сифа, согласно Евангелию от Иуды и другим аналогичным источникам, означает принадлежность к просветленному человечеству. Подобные благие вести о спасении содержатся в сифи-анских текстах, таких как Евангелие от Иуды.

В основной части этого Евангелия Иисус раскрывает Иуде тайны Вселенной. В данном тексте, как и в других гностических сочинениях, Иисус предстает главным образом учителем, дающим знания, а не спасителем, погибающим за грехи мира. Для гностиков главную проблему человеческого бытия представляет не грех, а невежество, и лучший способ решить ее — не вера, а познание. В Евангелии от Иуды Иисус дарует Иуде (и читателям Евангелия) знание, с помощью которого можно ликвидировать невежество и познать самого себя и Господа.

Однако эти откровения в Евангелии от Иуды могут составить проблему для современного читателя. Такая проблема возникает главным образом из-за существенного расхождения сифианского гностического откровения с традиционными философией, богословием и космологией, сформированными под влиянием Римско-католической церкви. Как отметил когда-то Борхес относительно гностических документов, «если бы победил не Рим, а Александрия, собранные здесь экстравагантные и запутанные истории стали бы ясными, исполненными величия и совершенно простыми». Однако гностики Александрии и Египта не одержали победы и Евангелие от Иуды не возобладало в яростных теологических спорах И, III и IV вв., вот почему оно и подобные ему тексты кажутся нам сегодня такими странными.

Тем не менее откровения, дарованные Христом Иуде в Евангелии от Иуды, демонстрируют вполне стройную космологию и теологию. Сами откровения содержат некоторые элементы христианства, и если ученые не ошибаются в датировках гностической традиции, их идеи могут восходить к I в. и даже ранее, к иудейской философии и гностицизму, воспринявшим греко-римские идеалы. Иисус поведал Иуде, что вначале было бесконечное трансцендентное Божество, а небеса посредством сложного ряда эманации и превращений наполнились Божественным светом и славой. Эта бесконечная Божественная сущность столь возвышенна, что нет слов для адекватного описания ее, и даже священного слова «Бог» для этого недостаточно. Однако земной мир — сфера влияния низшего правителя, бога-творца по имени Небро (Восставший), или Яалдабаоф, злорадного и недоброжелательного. Отсюда проистекает зло этого мира и необходимость вслушиваться в мудрые поучения и знакомиться с Божественным внутренним светом. Для верующих самая большая тайна Вселенной состоит в наличии Божественного духа внутри самих человеческих существ. И хотя мы обитаем в порочном мире, который слишком часто представляется обителью тьмы и смерти, все же мы способны преодолеть эту тьму и обрести жизнь. Мы лучше этого мира, разъясняет Иисус Иуде, ибо мы принадлежим миру Божественному. И если Христос — сын Божий, тогда и мы все — дети Божества. Все, что нам нужно, — это жить с осознанием Божества, и тогда к нам придет просветление.

По контрасту с новозаветными Евангелиями, Иуда Искариот представлен в Евангелии от Иуды как фигура весьма позитивная, пример для всех, жаждущих быть последователями Христа. Вероятно, поэтому Евангелие от Иуды завершается историей предательства, а не распятием Иисуса. Евангелие указывает на проницательность и преданность Иуды как парадигму его ученичества. В конечном счете он в точности выполняет пожелания Иисуса. Однако в библейской традиции Иуда (чье имя связано с понятием «иудаизм») часто изображается как злодей еврейского происхождения, способствовавший пленению и умерщвлению Христа, что инспирировало волну антисемитизма. В данном Евангелии Иуда опровергает антисемитские обвинения. Он не делает ничего, о чем не просит его сам Иисус, он слушает Христа и сохраняет ему верность. В Евангелии от Иуды Иуда Искариот остается любимым учеником и верным другом Христа. Кроме того, тайны, полученные им от Иисуса, характерны для еврейского гностицизма, и Христос остается его наставником. Христианское Евангелие от Иуды уживается с еврейским видением (точнее, альтернативным еврейским видением) гностического мышления, а еврейский гностицизм «окрещен» христианской гностикой.

В этой книге Иисус вторит идее Платона о том, что каждая личность имеет свою звезду, с которой связана ее судьба. Своя звезда, говорит Иисус, есть и у Иуды. В самом конце повествования, как раз перед тем, как Иуда превращается в светоносное облако, Христос просит его взглянуть на небеса: «Подними взор свой и посмотри на облако и на свет внутри него, и на звезды, окружающие его. Звезда, что указывает путь, твоя звезда».

Евангелие от Иуды - По Кодексу Чакос - От авторов перевода

В переводе номера страниц рукописи даны в квадратных скобках ([]). И в комментариях ссылки на текст даны в соответствии с этими номерами страниц. Квадратные скобки также используются для обозначения лакун, обусловленных невозможностью восстановить фрагменты текста, и предполагаемого прочтения этих лакун. Иногда встречаются имена или слова, восстановленные частично и помещенные внутри или за квадратными скобками для обозначения части имени или слова, сохранившихся в рукописи. Если короткий фрагмент (менее строки) не мог быть восстановлен с достоверностью, в скобках ставятся три точки.

Для более протяженных невосстановленных отрывков в квадратных скобках указано примерное количество утраченных строк. Существуют, наконец, довольно объемные пробелы со значительным количеством утраченных строк. Для их обозначения использованы угловые скобки (< >), как и для исправления ошибок в тексте. Альтернативный перевод и возможные варианты перевода указаны в подстрочных примечаниях и сносках.

В дальнейшем планируется публикация полного текста Кодекса Чакос как научного издания с факсимильным воспроизведением коптского текста, переводами его на английский, французский и немецкий языки, текстологическим анализом, комментариями, предисловием, указателями и статьей, посвященной особенностям коптского диалекта. Кодекс состоит из четырех текстов:

вариант Послания апостола Петра апостолу Филиппу (стр. 1—9), известного также как Кодекс VIII Наг-Хаммади;

текст, озаглавленный «Иаков» (стр. 10—32), вариант первого Откровения Иакова из Кодекса V Наг-Хаммади;

Евангелие от Иуды (стр. 33—58);

текст, предварительно озаглавленный «Книга Аллогена» (Странника, эпитет Сифа, сына Адама и Евы, в гностических текстах), ранее не известный (стр. 59-66).

Кодекс был приобретен в 2000 г. благотворительным фондом «Maecenas Foundation for Ancient Art» и предъявлен профессору Кассеру летом 2001 г. О первых результатах своего исследования Евангелия от Иуды и Кодекса Чакос в целом профессор рассказал в 2004 г. на Восьмом конгрессе Международной ассоциации коптских исследований в Париже. С тех пор интерес к Евангелию от Иуды не ослабевает, и данная публикация предпринята с целью скорейшего ознакомления с этим удивительным текстом общественности.

Когда книга готовилась к печати, была обнаружена еще одна часть папируса с Евангелием от Иуды, представляющая нижнюю часть стр. 37—38.

Мы постарались как можно быстрее сделать перевод коптского текста этих страниц, однако не успели дать к нему достойный комментарий. Как видно из перевода, раздел Евангелия от Иуды внизу стр. 37 продолжает описание эпизода, когда Иисус с учениками предстает перед храмом. После того как Христос делает свое заявление и его ученики встревожены им, текст указывает, что на следующий день Иисус встретился с учениками для новой беседы. Нижняя часть стр. 38 содержит остро полемичный ответ учеников на вопрос Христа о предосудительном поведении священнослужителей в храме, с комментариями на стр. 39, которые предполагают аллегорическую интерпретацию видения храма Иисусом и далее. Этот крупный фрагмент папируса дополняет текст Евангелия от Иуды и вносит ясность в сюжетную линию и общий смысл повествования.

Делая перевод Евангелия от Иуды, мы стремились к тому, чтобы текст был понятен как можно большему числу людней. Подзаголовки, отсутствующие в изначальном тексте, даны переводчиками для разъяснения композиции и хода повествования. Перевод сопровождает множество сносок. В них, а также в комментариях и статьях Р. Кассера, Б. Эрмана, Г. Вюрста и М. Мейера, которые появятся в более полном издании, предлагаются возможные интерпретации.

Р. Кассер рассказывает об истории Кодекса Чакос и о трудностях реконструкции Евангелия от Иуды. Б. Эрман, почетный профессор и декан факультета религиозных исследований Университета Северной Каролины (США), дает обзор альтернативного духовного видения Евангелия от Иуды. Г. Вюрст анализирует оценку Евангелия от Иуды, данную Иринеем Лионским и другими ересиологами. М. Мейер предлагает подробное исследование сифианских гностических особенностей текста, соотнося их с другой религиозной литературой раннехристианской эпохи.

Евангелие от Иуды вышло, наконец, из забвения, длившегося более 1600 лет. Авторы этой книги надеются, что оно послужит вкладом в процесс познания и оценки раннехристианской церкви и прольет свет на многие вопросы, возникшие в позднейшую эпоху.