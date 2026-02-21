Мир так нуждается в Спасителе и познании Бога, что Иисус перед Своим уходом оставил повеление: «Проповедуйте Евангелие всему творению! Приобретайте учеников во всех народах». Данный курс жизненно необходим, потому что Евангелие должно проповедоваться в каждой деревне и в каждом доме вашей страны. Те, кто откликнутся, должны утвердиться в вере, чтобы затем могли «сиять подобно светилам» и возвещать Слово истины.

Для достижения нашей цели, мы должны постоянно возрастать в любви и сострадании к погибающим. Мы должны говорить более убедительно, проповедуя Слово Истины. Мы должны научиться нести Слово Божье в нехристианские дома к неверующим людям с любовью и пониманием.

Кто, по вашему мнению, может возвещать Евангелие вашему народу? Кого пошлет Господь? Кто пойдёт для Него?

Не рассчитывайте на миссионеров из других стран. Они не могут проповедовать в вашей стране так успешно, как вы. Они не понимают вашу культуру так хорошо, как понимаете вы. Они не могут глубоко постичь тот факт, почему именно так мыслит и действует народ в вашей стране. Если они и владеют вашим языком, то говорят с акцентом, а для вас это родной язык, страну, оставив работу незаконченной. Вы можете завершить этот труд.

Евангелизм и ученичество - Учебное пособие

BEE International

Издательство «Християнське життя», 505 с.

Евангелизм и ученичество - Учебное пособие - Содержание

Введение к курсу

РАЗДЕЛ I — СЕЯТЕЛЬ

Урок 1 Задача сеятеля

Урок 2 Орудия сеятеля

Урок 3 Мотивы сеятеля

Урок 4 Передача слова сеятелем

Урок 5 Мышление сеятеля

РАЗДЕЛ II — СЕЯНИЕ СЕМЕНИ

Урок 6 Сеяние посредством свидетельства

Урок 7 Сеяние посредством общения

Урок 8 Сеяние посредством вашего образа жизни -1

Урок 9 Сеяние посредством вашего образа жизни -2

Урок 10 Сеяние посредством обсуждения и молитвы

РАЗДЕЛ III — ПОЛИВ ПОСЕЯННОГО