Евангелизм и ученичество
Мир так нуждается в Спасителе и познании Бога, что Иисус перед Своим уходом оставил повеление: «Проповедуйте Евангелие всему творению! Приобретайте учеников во всех народах». Данный курс жизненно необходим, потому что Евангелие должно проповедоваться в каждой деревне и в каждом доме вашей страны. Те, кто откликнутся, должны утвердиться в вере, чтобы затем могли «сиять подобно светилам» и возвещать Слово истины.
Для достижения нашей цели, мы должны постоянно возрастать в любви и сострадании к погибающим. Мы должны говорить более убедительно, проповедуя Слово Истины. Мы должны научиться нести Слово Божье в нехристианские дома к неверующим людям с любовью и пониманием.
Кто, по вашему мнению, может возвещать Евангелие вашему народу? Кого пошлет Господь? Кто пойдёт для Него?
Не рассчитывайте на миссионеров из других стран. Они не могут проповедовать в вашей стране так успешно, как вы. Они не понимают вашу культуру так хорошо, как понимаете вы. Они не могут глубоко постичь тот факт, почему именно так мыслит и действует народ в вашей стране. Если они и владеют вашим языком, то говорят с акцентом, а для вас это родной язык, страну, оставив работу незаконченной. Вы можете завершить этот труд.
BEE International
Издательство «Християнське життя», 505 с.
Евангелизм и ученичество - Учебное пособие - Содержание
Введение к курсу
РАЗДЕЛ I — СЕЯТЕЛЬ
Урок 1 Задача сеятеля
Урок 2 Орудия сеятеля
Урок 3 Мотивы сеятеля
Урок 4 Передача слова сеятелем
Урок 5 Мышление сеятеля
РАЗДЕЛ II — СЕЯНИЕ СЕМЕНИ
Урок 6 Сеяние посредством свидетельства
Урок ר Сеяние посредством общения
Урок 8 Сеяние посредством вашего образа жизни -1
Урок 9 Сеяние посредством вашего образа жизни -2
Урок 10 Сеяние посредством обсуждения и молитвы
РАЗДЕЛ III — ПОЛИВ ПОСЕЯННОГО
Урок 11 От сеющего до взращивающего
Урок 12 Полив для развития корней
Урок 13 Полив для утверждения жизни по вере
Урок 14 Полив для обеспечения жизни плода
Урок 15 Сбор урожая
