Евангельские христиане-баптисты

История евангельских христиан-баптистов в Москве неразрывно связана с возникновеним и развитием евангельско-баптистского движения в России в целом, которое в этом году отмечает свое 130- летие. Именно тогда в 60-х годах минувшего столетия, Россия, только что покончившая с крепостничеством, вступила на путь духовных исканий. Как писал об этом живший в пореформенную эпоху православный епископ Алексий Дородницын: «Сдерживаемый крепостным правом в своих духовных правах народ, почуяв свободу, с жадностью ищет удовлетворения прежде всего своих интересов. Он осознал себя как личность, почувствовав прелесть духовной жизни... Это был поворотный пункт в духовной жизни народа». Этому процессу в значительной степени способствовал начавшийся в это время процесс проникновения Слова Божия — Библии в широкие слои российского общества, что стало возможным благодаря переводу сначала только Нового Завета, а затем и всего текста Священного Писания на современный (для того времени) русский язык. Этот перевод (известный нам сейчас под названием Синодальный), который до сих пор остается общепризнанным и широко распространенным среди российских христиан самых разных деноминаций, заставил многих людей, принадлежавших к самым разным сословиям и социальным группам, по-новому открыть для себя подлинную сущность христианства, через личное знакомство с библейским учением. Многие люди, не удовлетворенные лишь внешней церковной обрядностью, обрели смысл в живом общении с Иисусом Христом, открывшимся им со страниц Библии. Тогда в самых различных регионах огромной Российской Империи, от центра до окраинных губерний, создаются и развиваются различные группы, кружки и общины, ставившие своей целью проповедовать чистое, неискаженное Евангелие и жить в нравственной чистоте, основываясь на библейских заповедях и принципах. Именно эти, сначала немногочисленные и нередко стихийно организовавшиеся группы, стали первоначальным базисом, на котором выросло мощное евангельско-баптистское движение в нашей стране. Духовными предшественниками первых российских христиан-протестантов (баптистов и евангельских христиан) были, не только и не столько проповедники иностранного происхождения, (роль которых, как в прошлом так и сейчас излишне ся многими противниками российского протестантизма), а такие течения русской религиозной жизни как молоканство и штундизм, развившиеся на отечественной почве. Молокане представляли из себя вообще чисто русский национальный феномен, никак не связанный ни с каким иностранным влиянием. Молокане еще в середине XVIII века оформились как самостоятельное религиозное направление, противопоставившее себя официальному православию, что прежде всего выражалось в полном отказе от внешней обрядности в пользу простых, основанных исключительно на Библии, принципов нравственной чистоты и доступных форм молитвы и богопочитания. Именно из среды молокан вышли многие пионеры евангельско-баптистского движения в России. Что же касается российского штундизма, то хотя он несомненно возник не без влияния немецких колонистов, однако носил ярко выраженные национальные черты и кроме того развивался на первых порах как движение внутри православной церкви. Штундисты, оставаясь в лоне православия и участвуя в православных обрядах и богослужениях, дополнительно собирались для совместного изучения Библии и духовного общения. Иностранное влияние на процесс духовного обновления середины-конца прошлого века в Российской Империи со всей очевидностью прослеживается лишь в начавшемся в 70-х годах евангельском пробуждении в Санкт-Петербурге, связанным с деятельностью английского проповедника лорда Редстока. Именно с ним связаны, наделавшие много шума в верхних эшелонах тогдашней российской власти, многочисленные обращения к живой вере во Христа среди элиты российской аристократии. Однако, и в этом случае не следует упускать из вида то обстоятельство, что приезд лорда Редстока в Россию осуществился по проглашению уже ранее уверовавших представителей знатных дворянских семей и, следовательно, его деятельность никак нельзя считать спланированной западной духовной экспансией.

Отправной точкой в истории собственно евангельско-баптистского братства в России принято считать 20 августа 1867 года. В этот день в Тифлисе (ныне — Тбилиси) в реке Куре по сознательной вере во Христа, как своего личного Спасителя, крестился первый русский баптист, выходец из молокан Никита Исаевич Воронин. Там же в Тифлисе в скором времени образовалась и стала расти первая русская баптистская община. Во время начавшейся в 1877 году русско-турецкой войны она прекрасно зарекомендовала себя, активно участвуя в оказании помощи раненым. Баптистское движение, будучи наиболее последовательным в своих евангельских взглядах, а также отличавшееся духовной дисциплиной и упорядоченностью церковного устройства, начало объединять вокруг себя евангельских верующих и духовно ищущих людей на Кавказе, Украине, в Центральной России и других регионах Империи. Важными вехами в истории российского евангельско-баптистского движения стали состоявшийся в начале апреля 1884 года в Петербурге съезд христиан евангельских исповеданий (включая баптистов) и проведенный вслед за ним с 30 апреля по 1 мая того же года в селе Нововасильевске в Таврической губернии 1-й съезд русских баптистов. Начиная с этого времени евангельско-баптистское движение в России начинает приобретать все более организованные формы.

Евангельские христиане-баптисты

Посвящается 130-летию Евангельско-баптистского движения в России, и 850-летию основания Москвы. - Для тех кто никогда не слышал и не знал, для тех кто веру пронес сквозь годы лишенья и невзгод, для тех кто принял ее только сейчас, чтоб знали и помнили о славном труде на ниве Христа... – М.: Московское объединение церквей евангельских христиан-баптистов, 1997. – 34 с.

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