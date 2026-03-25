Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Мы, евреи...
«Мы, евреи...» не проповедь, не апологетика или критика. Это попытка обсудить с читателем сложившуюся ситуацию в целом - ее причины и следствия, достоинства и недостатки, настоящее и будущее еврейского народа. Это и не ученый трактат, рассчитанный на специалистов. Мы поговорим о вещах, в той или иной степени относящихся ко всему еврейскому народу, или, как минимум, к его значительной части. Конкретные примеры приводятся только для того, чтобы прояснить некое утверждение, не оставить рассуждение абстрактным. Разумеется, любое обобщение не может быть точным в деталях, особенно если разговор идет о столь многоликом и разрозненном народе, с таким количеством специфических черт - многие факты, личности и события неизбежно не «вписываются» в предлагаемые схемы и подходы.
Много места в книге уделено истории. Однако автор не склонен заниматься историческими изысканиями: его интересуют лишь те аспекты прошлого, которые могут объяснить настоящее. Исторические сведения необходимы не для удовлетворения любопытства, а для понимания происходящего, прогнозирования будущего. Все предлагаемые формулировки и утверждения иллюстрированы примерами из повседневной действительности.
Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Мы, евреи...
Перевод - И. Гиссер, Х.-М Кучеренко
Научный редактор - А. Фейгин
Иерусалим - 5771
Printed in Israel
Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Мы, евреи... - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ОТ АВТОРА
КТО ТАКИЕ ЕВРЕИ?
ОТБОР
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
ЦАРСТВО СВЯЩЕННИКОВ
ТРАГИЧЕСКИЙ АКТЕР
АВТОАНТИСЕМИТИЗМ
ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
ЕВРЕЙСКАЯ МАМА
ЕВРЕИ И ДЕНЬГИ
ОН ВЗЯЛ НА СЕБЯ НЕМОЩИ НАШИ СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ
МЕССИАНСКИЙ КОМПЛЕКС
