Эвен-Исраэль - Душа

Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Творящее слово

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Religious Studies Atheism
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Большинство книг, рожденных хасидизмом, - это устные уроки или проповеди, записанные учениками. Даже если автор и писал сам, он делал это так, как будто записывал сказанное. Хасидские книги, как правило, - вовсе не написанные книги, а, скорее, «устное Учение», рассчитанное на углубленное и расширенное объяснение. «Собрание бесед» - классическое произведение Хабада, состоящее из пяти книг. Первая называется Сефер г.а-Бейноним (Книга средних), и нередко ее одну называют Танией. Вторая, Шаар г.а-йе-худ ве-Ш-Эмуна (Врата Единства и Веры), иначе называется Хинух Катан (Воспитание малых). За ними следует небольшая работа Игерет г.а-Тшува (Послание о покаянии), судя по всему, не совсем законченная. Четвертая книга - это письма, а пятая - отрывки из других произведений автора. Весь труд не был издан как единое целое: сначала вышла в свет первая книга, а затем, с определенными интервалами, остальные четыре.

Адин Штейнзальц - Творящее слово

Институт изучения иудаизма в СНГ 1996 г 226 ст

ISBN 5-7349-0006-12-1

Адин Штейнзальц - Творящее слово - Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ: КАК УЧИТЬ РЕБЕНКА

  • БУКВЫ ДЕСЯТИ РЕЧЕНИЙ

  • ЖИЗНЬ И ПРОВИДЕНИЕ

  • УНИЧТОЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

  • СОКРЫТИЕ КАК ЧАСТЬ ТВОРЕНИЯ

  • ПРОРЫВ ЧЕРЕЗ БАРЬЕР

  • ВЫСШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ГВУРЫ

  • Парадокс МИРА И Б-ГА

  • ВЫСШИЕ СФИРОТ

  • ТАЙНА ВЕРЫ

  • СФИРОТ И ДНИ ТВОРЕНИЯ

  • МЫСЛЬ И РЕЧЬ

  • ТВОРЕНИЕ ВСЕГДА НОВО

  • ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАНИЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ

