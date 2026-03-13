Эвола - Метафизика войны
Книга Юлиуса Эволы «Метафизика войны» представляет собой философское осмысление войны как явления, выходящего за рамки чисто политических или военных процессов. Автор рассматривает войну с точки зрения традиционных духовных представлений, пытаясь выявить её символическое и метафизическое значение в истории различных цивилизаций.
Эвола обращается к древним воинским традициям, мифологии и культурному наследию разных народов, анализируя образ воина и идею духовного испытания, связанного с военной борьбой. В книге обсуждаются вопросы мужества, жертвы, дисциплины и внутреннего преодоления, которые в традиционных обществах связывались с воинским призванием.
Издание будет интересно читателям, изучающим философию традиционализма, историю культурных и воинских традиций, а также символическое и философское осмысление войны в человеческой истории.
Эвола Ю. – Метафизика войны
Пер. с англ. – Тамбов, 2008. – 168 с.
ISBN 978-5-88934-355-4
Эвола Ю. – Метафизика войны – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ФОРМЫ ВОИНСКОГО ГЕРОИЗМА
САКРАЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ
СМЫСЛ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И МАЛАЯ ВОЙНА
МЕТАФИЗИКА ВОЙНЫ
«ВОИНСТВО» КАК МИРОВИДЕНИЕ
РАСА И ВОЙНА
ДВА ВИДА ГЕРОИЗМА
ДУША И РАСА ВОЙНЫ
АРИЙСКАЯ ДОКТРИНА БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ
ЗНАЧЕНИЕ ВОИНСКОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ
РАЗНОВИДНОСТИ ГЕРОИЗМА
РИМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОБЕДЫ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
РАСА И ВОЙНА: АРИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СРАЖЕНИЯ
УПАДОК ГЕРОИЗМА
No comments yet. Be the first!