Эвола - Метафизика войны

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Юлиуса Эволы «Метафизика войны» представляет собой философское осмысление войны как явления, выходящего за рамки чисто политических или военных процессов. Автор рассматривает войну с точки зрения традиционных духовных представлений, пытаясь выявить её символическое и метафизическое значение в истории различных цивилизаций.

Эвола обращается к древним воинским традициям, мифологии и культурному наследию разных народов, анализируя образ воина и идею духовного испытания, связанного с военной борьбой. В книге обсуждаются вопросы мужества, жертвы, дисциплины и внутреннего преодоления, которые в традиционных обществах связывались с воинским призванием.

Издание будет интересно читателям, изучающим философию традиционализма, историю культурных и воинских традиций, а также символическое и философское осмысление войны в человеческой истории.

Эвола Ю. – Метафизика войны

Пер. с англ. – Тамбов, 2008. – 168 с.

ISBN 978-5-88934-355-4

Эвола Ю. – Метафизика войны – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ФОРМЫ ВОИНСКОГО ГЕРОИЗМА

  • САКРАЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ

  • СМЫСЛ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

  • ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И МАЛАЯ ВОЙНА

  • МЕТАФИЗИКА ВОЙНЫ

  • «ВОИНСТВО» КАК МИРОВИДЕНИЕ

  • РАСА И ВОЙНА

  • ДВА ВИДА ГЕРОИЗМА

  • ДУША И РАСА ВОЙНЫ

  • АРИЙСКАЯ ДОКТРИНА БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ

  • ЗНАЧЕНИЕ ВОИНСКОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ

  • РАЗНОВИДНОСТИ ГЕРОИЗМА

  • РИМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОБЕДЫ

  • ОСВОБОЖДЕНИЕ

  • РАСА И ВОЙНА: АРИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СРАЖЕНИЯ

  • УПАДОК ГЕРОИЗМА

Added 13.03.2026
Related Books

All Books