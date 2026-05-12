Эвола Юлиус - Метафизика пола
Фундаментальный труд выдающегося итальянского мыслителя-традиционалиста Юлиуса Эволы «Метафизика пола» представляет собой глубокое философское исследование эроса как пути к трансценденции. Автор решительно отвергает современные биологические и материалистические трактовки сексуальности, видя в притяжении полов отголоски древнего мифа об андрогине — стремление к восстановлению изначального целостного бытия. Эвола утверждает, что истинный эрос способен вывести человека за пределы его обыденного «я», превращая половой акт в инструмент духовного пробуждения и магической реализации.
Анализируя широчайший спектр культурных феноменов — от античных мистерий и рыцарской любви до восточной тантрической йоги и даосизма, — автор критикует современную «сексуальную революцию». По мнению Эволы, превращение секса в доступный продукт потребления ведет к деградации и ослаблению подлинного магического магнетизма между мужским и женским началами. Книга предлагает читателю сложную систему координат, в которой пол рассматривается не как физиологическая данность, а как внутренняя онтологическая характеристика, определяющая место человека в иерархии бытия.
Пер. с фр.: В. И. Русинов. — Изд. 2-е, испр. — М.: Беловодье, 2013. — 400 с.
ISBN 978-5-93454-156-0.
Эвола, Юлиус - Метафизика пола - Содержание
Метафизика и мифология эроса: Исследование мифа об андрогине, магнетической теории любви и критика «биологизации» пола в современном мире.
Явления восхождения и трансценденции: Анализ связи любви, боли и смерти; сакральный смысл оргии и разбор опытов таких фигур, как маркиз де Сад и Григорий Распутин.
Боги и богини, типы начал: Формирование метафизической диады; психология и этика мужского и женского начал через призму мифологических архетипов.
Сакрализация и ритуал: Смысл брака как таинства, феномен священной проституции и посвятительный опыт средневековых «Адептов Любви».
Сексуальная магия и посвящение: Техники трансмутации энергии в кундалини-йоге, тантрические практики, Каббала и герметическая символика в арабском мире.
