Евсеева - Нерукотворный образ Спасителя

Лик на полотне, подобном небесной заре. Не написанный красками на этом полотне-плате, не шитый по нему нитями, но как бы выступающий на его фоне твёрдым рельефом. Черты лика совершенны, недвижны, в неестественно больших сверкающих глазах — неиссякаемая духовная сила. Образ являет собой некую высшую божественную реальность.

Таким видели русские мастера чудо — запечатлённый на плате лик Христа. Это изображение, согласно древнему преданию, было сотворено не руками человека. Оно было нерукотворным. Спаситель оставил его человечеству, отерев свой лик полотенцем, на котором отпечаталось изображение. Этот образ повторяли художники веками, представляя его и на сияющем золотом фоне, и на белом или цветном полотне, изображая его в размер человеческого лица или делая его огромным. Нерукотворный Образ стал основным, главным и самым чтимым изображением Христа на русских иконах, крестах и церковной утвари.

Нерукотворный Образ Христа - одна из главных святынь христианского мира. В греческой традиции реликвия называлась «Святой Мандилион» (мандилион по-арабски - полотенце), в церковно- славянской — «Святым Убрусом», в древнерусских источниках её изображение именовалось «Нерукотворным Образом», а с XVI в. — также «Спасом Нерукотворным». Так принято называть и русские иконы, где представлен лик Христа. Предание о плате с чудесным изображением Христа возникло в глубокой древности, может быть, на заре христианства. В конце VI в. о нём упоминает в своей «Церковной истории» греческий писатель Евагрий Схоластик. Но только в X в. предание, причём в нескольких вариантах, было записано в Константинополе, или Царьграде, как называли столицу Византийской империи русские. Была составлена Повесть «Константина, во 'Кристе царе вечного императора ромеев, повесть, собранная из различных историй, о посланном Лвгарю нерукотворном божественном образе Мидса Криста бога нашего} и как из Эдессы он был перенеёен в сей счастливейший Константинополь, царь городов». Автором повести назван византийский император Константин VII Багрянородный (правивший с 945 по 953 г.). Но вероятней всего, её писали трудившиеся по его указанию книжники императорского двора. Согласно Повести, во времена, «когда Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос ради исправления рода нашего поселился с нами», правитель Эдессы в Сирии Авгарь много лет не мог исцелиться от мучивших его страшных болезней. Слуга правителя по имени Анания, «идучи в Египет через Палестину», встретил Христа, творящего чудеса исцеления. По возвращении в Эдессу он рассказал о них своему правителю. Авгарь послал со слугой письмо Христу с просьбой прийти в Эдессу и исцелить его. А самому слуге наказал написать портрет Иисуса.

Русская икона - Евсеева Лилия - Нерукотворный образ Спасителя

СПб.: Метропресс, ООО «Метропресс», 2013, 76 с.

ISBN 978-5-9903069-6-7

Евсеева Лилия - Нерукотворный образ Спасителя - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Лилия Михайловна Евсеева)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Лилия Михайловна Евсеева)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Лилия Михайловна Евсеева)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Лилия Михайловна Евсеева)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ