Епископ Афанасий - Евтич - Хлеб богословия

Епископ Афанасий (Евтич; 1938-2021) принадлежит к числу крупнейших богословов современности.

Он родился 8 января 1938 года в селе Брдарици в Шабацком крае на западе Сербии. После окончания начальной школы и гимназии учился в Белградской духовной семинарии святого Саввы, которую окончил в июне 1958-го. В сентябре того же года поступил на богословский факультет Сербской Православной Церкви в Белграде, но вскоре был призван на действительную военную службу. По возвращении из армии в монастыре Пустиня под Вальево по благословению епископа Шабацко-Вальевского Иоанна (Велимировича) 3 декабря 1960 года принял монашеский постриг от руки своего духовного отца и учителя архимандрита Иустина (Поповича). Состоя в братии монастыря Троноша, отец Афанасий продолжил учебу на богословском факультете. В 1961 году он был рукоположен в сан иеродиакона. В июне 1963 года защитил диплом и в том же году на праздник Успения Пресвятой Богородицы был рукоположен в иеромонаха.

По окончании богословского факультета отец Афанасий подал прошение Священному Синоду о разрешении на продолжение образования в Греции и в феврале 1964 года Патриархом Германом (Джоричем) был направлен на учебу в Богословскую академию на остров Халки (Хейбелиада, Турция), где пробыл лишь до июня 1964 года, после чего переехал в Грецию. На богословском факультете Афинского университета под руководством профессора догматики академика Иоанна Кар-ми иеромонах Афанасий подготовил докторскую диссертацию на тему «Экклесиология апостола Павла по святителю Иоанну Златоусту» на греческом языке. Защита диссертации состоялась 2 июня 1967 года. Еще год отец Афанасий прожил в Афинах, продолжая научную работу в основном в области патристики. Одновременно он служил приходским священником в русском храме в Афинах.

Осенью 1968 года по благословению своего правящего архиерея отец Афанасий отправился в Париж для продолжения научной работы и изучения французского языка в Свято-Сергиевском богословском институте. Спустя год учебным советом института он был назначен преподавателем предмета «Введение в богословие и патрологию с аскетикой» и занимал эту должность в течение трех лет. В последний год своего пребывания в Париже (1971-1972) дополнительно преподавал историю Церкви византийского периода. Посещал лекции по патрологии на Римско-католическом теологическом факультете (Institut Catholique de Paris) и по византийской литературе в Сорбонне. Служил в русских, сербских, греческих и французских приходах. В качестве представителя Свято-Сергиевского института в сентябре 1970 года участвовал в работе I Конференции православных богословов в Бостоне (США).

Епископ Афанасий (Евтич) - Хлеб богословия

2-е издание, 2-е изд., исправ. и дораб.

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-7533-1746-9

Епископ Афанасий (Евтич) - Хлеб богословия - Содержание