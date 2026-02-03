Я очень счастлив видеть так много лиц, особенно молодых, лиц, которые отражают пытливый ум - ум, жаждущий поиска истины ... Ум, стремящиися изучить все варианты выбора и прийти к объективному суждению исходя из своеи собственной свободной воли, отложив все бывшие в нем предубеждения или идеи, которые были вложены в него...

Также позвольте мне сегодня вечером сказать вам, дорогие друзья, что пытливый ум - одно из великих благ человеческой жизни; ум, который желает, если он· нашел истину, принять ее такой, какова она есть, чего бы это ни стоило и какие бы ни были последствия; зная, что найти истину - значит найти свободу, действительную свободу, а иметь такую свободу - значит жить полноценной жизнью, жизнью с избытком.

Сегодня вечером мы собрались обсудить очень важную тему. Тему, затрагивающую жизнь всякого человека и каждого из нас, понимаем мы это или нет, признаем мы это или нет, но от нашего отношения, касающегося данной темы, зависит все наше отношение к самим себе и другим и к Богу - верим мы в Него или нет.

Эта тема - тема происхождения: откуда произошла вся наша Вселенная с ее солнцем и звездами? Откуда произошла наша планета Земля с ее растительной и животной жизнью? И самое главное - вопрос, который мы задавали так много раз и получали всевозможные противоречащие друг другу ответы: Откуда произошли мы? Откуда произошло человечество?

Фарид Абу Рахмех- Творение или эволюция

Новосибирск, 1992 г