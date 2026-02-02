Фаррелл - Шем Гримуар
«Шем Гримуар: Посланники Бога» — это практическое руководство по работе с 72 именами Бога (Шемхамфораш), написанное известным современным оккультистом Ником Фарреллом. Автор отходит от чисто теоретических изысканий и предлагает рабочую систему магии, которая объединяет в себе строгую ритуалистику Ордена Золотой Зари и экстатические методы каббалы Авраама Абулафии.
Книга представляет собой синтез личного опыта автора и классических эзотерических трудов, таких как «Практическая каббала» Роберта Амбелена. Фаррелл подробно описывает методы вызова Шем-ангелов, создание талисманов, использование магических квадратов и сигил на Розе. Особое внимание уделено «волшебному языку» Таро, астрологическим соответствиям и технике «телесматических изображений», позволяющей магу визуализировать облик ангела на основе букв его имени.
Это не просто сборник молитв, а полноценная система духовной трансформации. Гримуар содержит детальные описания 72 ангелов, распределенных по знакам зодиака, с указанием их функций и способов призыва. Книга станет ценным приобретением для практиков, ищущих эффективный метод работы с божественными энергиями, проверенный личным опытом опытного адепта.
Ник Фаррелл — Шем Гримуар. Посланники Бога
М.: ТД Велигор, 2020. — 512 с.
ISBN 978-5-88875-829-8
Ник Фаррелл — Шем Гримуар. Посланники Бога - Содержание
Глава 1-3. Основы: Волшебный язык, буквы и Таро; 72 Божественных имени; Понимание Бога через Каббалу и Срединный столп.
Глава 4. Инструментарий: Астральные храмы и внешний вид Ангелов; Телесматические характеристики букв иврит; Астрология и написание имен.
Глава 5. Практика: Сигилы на Розе и магические квадраты; Создание пентаклей; Магический круг и инструменты (Атаме, Лотосовая палочка).
ШЕМ ГРИМУАР: Ритуалы инициации; Призыв Шем-ангелов; Создание Треугольника Искусства; Великое Призывание и Талисманы.
АНГЕЛЫ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА:
Подробное описание ангелов от Овна до Рыб (со стр. 269 по 507), включая такие имена, как Ёхеваиах, Кахетаэль, Мелахиэль, Анаэль и другие.
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