«Шем Гримуар: Посланники Бога» — это практическое руководство по работе с 72 именами Бога (Шемхамфораш), написанное известным современным оккультистом Ником Фарреллом. Автор отходит от чисто теоретических изысканий и предлагает рабочую систему магии, которая объединяет в себе строгую ритуалистику Ордена Золотой Зари и экстатические методы каббалы Авраама Абулафии.

Книга представляет собой синтез личного опыта автора и классических эзотерических трудов, таких как «Практическая каббала» Роберта Амбелена. Фаррелл подробно описывает методы вызова Шем-ангелов, создание талисманов, использование магических квадратов и сигил на Розе. Особое внимание уделено «волшебному языку» Таро, астрологическим соответствиям и технике «телесматических изображений», позволяющей магу визуализировать облик ангела на основе букв его имени.

Это не просто сборник молитв, а полноценная система духовной трансформации. Гримуар содержит детальные описания 72 ангелов, распределенных по знакам зодиака, с указанием их функций и способов призыва. Книга станет ценным приобретением для практиков, ищущих эффективный метод работы с божественными энергиями, проверенный личным опытом опытного адепта.

Ник Фаррелл — Шем Гримуар. Посланники Бога

М.: ТД Велигор, 2020. — 512 с.

ISBN 978-5-88875-829-8

Ник Фаррелл — Шем Гримуар. Посланники Бога - Содержание