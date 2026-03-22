Фаст - Кто Она для нас?

Многие вещи христиане воспринимают именно прообразовательно. Для христианского сознания это совершенно естественно и не нуждается в доказательствах, в то время как раввин назовет такие утверждения сплошными фантазиями и выдумками.

Но дело в том, что само иудейское богословие нисколько не меньше, а то и больше христианского занимается так называемыми «фантазиями и выдумками», т. е. в раввинизме тоже очень много прообразов, которые принимаются исключительно на веру. Сначала - вера, и лишь потом следует осмысление прообразования.

Фаст Геннадий, протоиерей - Кто Она для нас?

М.: Никея, 2010. - 144 с. - (Богословие для всех).

ISBN 978-5-91761-033-7

Фаст Геннадий, протоиерей - Кто Она для нас? - Содержание

Введение

ПРОРОЧЕСТВА И ПРООБРАЗОВАНИЯ О БОГОРОДИЦЕ

БОГОРОДИЦА И ЕЕ ИМЯ В ЕВАНГЕЛИИ И ПРЕДАНИИ

Дева Мария в Евангелии

Имя Девы Марии

Наименования Девы Марии

БОГОРОДИЦА В ПРЕДАНИИ

Отклонения в почитании Богородицы

ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О БОГОРОДИЦЕ

БОГОРОДИЧНЫЕ ЕРЕСИ

Древние ереси

БОГОРОДИЦА В ИКОНОГРАФИИ

ИКОНОПОЧИТАНИЕ И ИКОНОГРАФИЯ

БОГОРОДИЦА В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ