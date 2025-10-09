Я хочу сердечно поприветствовать, но в то же время и предостеречь всех женщин, своих подруг, которым не терпится узнать, что же нам следует рассказать о себе мужчинам. Беседуя с супружескими парами на темы, обсуждаемые в этой книге, а также в моей предыдущей книге под названием , и Джефф и я сознавали, на сколько осторожно следует давать оценки реакциям мужчин и женщин после прочтения ими обеих книг. Следует помнить, что мужчины и женщины реагируют на новую информацию друг о друге совершенно по-разному.

Как правило, женщины перерабатывают новую информацию посредством ее обсуждения. Так, услышав или прочитав что-то новое в книге, что выливается затем в задушевный разговор, результатом которого становятся более близкие отношения с их избранником. Напротив, мужчины «переваривают,> новую ин формацию внутри себя, размышляя над ней и обдумывая ее наедине с собой, и обычно не обсуждают ничего вплоть до достижения полного понимания того или иного конкретного предмета. К примеру, услышав или прочитав об открытиях, которыми мы делимся в книге , они спокойно и сосредоточенно приступают к обработке полученной информации.

Дело в том, что в течение некоторого времени они не способны обсуждать эту тему - во всяком случае, говорить об этом много. А это ... не способствует оживленному устному общению! Такая особенность мужского поведения может стать серьезной проблемой, если женщина не понимает ее причин и не готова к подобной реакции с мужской стороны. Она может решить: Но нам известно, что эти выводы неверны. Если, каким бы трудным для нас это ни было, мы, женщины, предоставляем своим мужьям время для переработки, новой информации, то обнаруживаем, что их поведение изменилось - хотя они и молчат о том, что нового узнали и какие выводы сделали.

Фельдан Шотни - Фельдан Джефф - Строго конфиденциально: мужчинам о женщинах

Пер.с англ. - 3-е изд. - СПб.: ЛКС, 2012. - 208с. (Быть мужчиной).

ISBN 978-5-904737-8\-8 (Виссон)

Фельдан Шотни - Фельдан Джефф - Строго конфиденциально: мужчинам о женщинах - Оглавление

Женщинам, которые будуr читать эту книгу, от Шонти

Глава 1. Не такие уж странные!

Почему вам нужна новая карта женской вселенной

Глава 2. Сделка, которая никогда не будет заключена

Почему ее «да» всегда подразумевает «а ты?», и что с этим делать

Глава 3. Внимание, окна открываются!

Что вам необходимо знать о феноменом устройстве женского мозга (руководство по изучению низших форм жизни)

Глава 4. Быть ближе к дому - вот ваша основная работа

Каким образом ваш инстинкт добытчика/защитника может вызывать у нее чувство незащищенности и отверженности

Глава 5. Умение слушать - вот что вам необходимо

Почему ее эмоции, вызванные какой-либо проблемой, сами представляют собой проблему, и что делать с вашим неудержимым желанием эту проблему решить

Глава 6. О сексе: ее отказ не означает, что вы ее больше не интересуете

Как сексуальные желания женщины связаны с ее удивительным внутренним миром, и почему вам придется приструнить свое эго

Глава 7. Девочка в зеркале

Что жаждет услышать от вас маленькая девочка, которая живет в душе вашей жены, и какими должны быть ваши слова

Глава 8. Мужчина, женой которого она мечтала стать

Что любящая вас женщина хотела бы вам сказать

Примечания

Благодарность