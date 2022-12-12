Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды

Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец
Жизнеописание преподобного Никодима Святогорца — первая издаваемая на русском языке книга известного греческого церковного писателя монаха Феоклита Дионисиатского, и, вероятно, самая значительная из его произведений. Эта книга выдержала уже четыре издания и по сей день, несмотря на появление других биографий и житий прп. Никодима, новых исследований его трудов и публикаций неизданных ранее текстов, остается наиболее полным сводом биографических сведений об этом святом — несомненно, величайшем из греческих богословов эпохи турецкого владычества.
Монах Феоклит — один из старейших насельников Святой Горы, талантливый церковный писатель, за свою долгую жизнь создавший немало книг. Наибольшую известность, кроме жизнеописания преподобного Никодима, приобрели такие его труды, как «Между небом и землей», «Афонские диалоги», а также целый ряд книг о великих святых и подвижниках благочестия прошедших веков и нашего времени: о святителе Григории Паламе, святителе Нектарии Эгинском, преподобном Анфиме Хиосском, о почитаемых святогорских старцах — игумене Гаврииле Дионисиатском, песнописце Герасиме Микрагианнаните, Афанасии Ивирите, о старце Филофее Зервакосе с острова Парос. К этому ряду примыкают и книги о «монахе в миру» — великом греческом писателе Александросе Пападиамандисе и об иконописце Фотисе Кондоглу. Одна из последних книг о. Феоклита — его духовная биография «Христоцентрические опыты пустынника». Сейчас монах Феоклит живет уединенно в исихастирии близ своего монастыря — Дионисиата, но, как и раньше, живо откликается на животрепещущие проблемы современной церковной жизни.
Жизнь и труды преподобного Никодима Святогорца давно стали одной из главных тем творчества монаха Феоклита. Им составлена антология текстов преподобного и написан целый ряд статей, посвященных различным аспектам жизни и учения преподобного Никодима. Выступая против догматических уклонений так называемых «неоправославных», а главным образом — против некоторых богословских положений известного греческого теолога Христоса Яннараса, о. Феоклит уделил немало внимания и опровержению их критики в адрес преподобного Никодима Святогорца.
Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды
М.: Издательство «Феофания», Центр святоотеческих переводов, 2005. 472 с.
ISBN 5-93694-002-0
Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды - Оглавление
Акт о канонизации преподобного Никодима
Пролог
Пролог к четвертому изданию
Предисловие
Введение
Глава 1 (1749-1770)
- 1. Происхождение
- 2. Духовные озарения в детском возрасте
- 3. Слава знаменитой Евангельской школы
Глава II (1770-1773)
- 1. На Наксосе с «колливадами»
- 2. «Колливады»
- 3. Дружеские связи со святителем Макарием
Глава III (1773-1775)
- 1. Приуготовление и божественные изменения
- 2. Как другой Петр на Святую Гору
- 3. На Святой Горе
Глава IV (1775-1777)
- 1. Немного о православном монашестве
- 2. Святая Гора как центр монашества
- 3. В аскетическом монастыре Святого Дионисия
- 4. Рясофорный монах
Глава V (1777-1779)
- 1. Первые писательские труды
- 2. «Добротолюбие»
- 3. «Евергетин»
- 4. «О постоянном Божественном Причащении»
- 5. «Алфавит алфавитов»
Глава VI (1779-1781)
- 1. Любовь к безмолвию
- 2. «Как новый Иона»
- 3. «В пустыне Капсалы»
- 4. Немного об аскетизме
Глава VII (1781-1783)
- 1. Послушник Арсения колливада
- 2. Один на пустынном островке Скиропула
- 3. Творение из ничего
- 4. Шедевр «Увещательное руководство»
Глава VIII (1783-1786)
- 1. Возвращение на Святую Гору
- 2. «Собрание творений Симеона Нового Богослова»
- 3. «Ексомологитарий»
- 4. «Феотокарий»
- 5. «Невидимая брань»
- 6. «Упражнения духовные»
Глава IX (1786-1792)
- 1. Новые смуты
- 2. Собрание творений Григория Паламы
- 3. «Пидалион»
- 4. «Плача и рыдая»
Глава Х (1793-1799)
- 1. Четырнадцать Посланий апостола Павла
- 2. «Новый Изборник»
- 3. «Новый Мартиролог»
- 4. Семь Соборных посланий
- 5. Певец Госпожи Богородицы
- 6. «Благонравие»
- 7. «Извлечение из псалмов пророка и царя Давида»
Глава XI (1800-1804)
- 1. Лжебрат Феодорит
- 2. «Авва Варсануфий»
- 3. «Псалтирь Евфимия Зигабена»
- 4. «Сад благодатный»
- 5. Ловец инославных
- 6. Друг патриархов и митрополитов
Глава XII (1805-1807)
- 1. В келлии своих любимых колливадов Скуртеев
- 2. «Синаксарист»
- 3. «Любовь к безмолвию» и скорби по причине смут
- 4. Творец песнопений и похвал святым
Глава XIII (1807-1808)
- 1. «Еортодромий»
- 2. «Новая Лествица»
- 3. Последние лучи заходящего светила
- 4. «Исповедание веры»
Глава XIV (1809)
- 1. Больной у возлюбленных своих колливадов
- 2. «Христа принял я в себя»
- 3. «Чаю воскресения мертвых»
- 4. К отцу
Эпилог
Оглавление
Послесловие к русскому изданию
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