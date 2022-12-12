Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды

Жизнеописание преподобного Никодима Святогорца — первая издаваемая на русском языке книга известного греческого церковного писателя монаха Феоклита Дионисиатского, и, вероятно, самая значительная из его произведений. Эта книга выдержала уже четыре издания и по сей день, несмотря на появление других биографий и житий прп. Никодима, новых исследований его трудов и публикаций неизданных ранее текстов, остается наиболее полным сводом биографических сведений об этом святом — несомненно, величайшем из греческих богословов эпохи турецкого владычества.

Монах Феоклит — один из старейших насельников Святой Горы, талантливый церковный писатель, за свою долгую жизнь создавший немало книг. Наибольшую известность, кроме жизнеописания преподобного Никодима, приобрели такие его труды, как «Между небом и землей», «Афонские диалоги», а также целый ряд книг о великих святых и подвижниках благочестия прошедших веков и нашего времени: о святителе Григории Паламе, святителе Нектарии Эгинском, преподобном Анфиме Хиосском, о почитаемых святогорских старцах — игумене Гаврииле Дионисиатском, песнописце Герасиме Микрагианнаните, Афанасии Ивирите, о старце Филофее Зервакосе с острова Парос. К этому ряду примыкают и книги о «монахе в миру» — великом греческом писателе Александросе Пападиамандисе и об иконописце Фотисе Кондоглу. Одна из последних книг о. Феоклита — его духовная биография «Христоцентрические опыты пустынника». Сейчас монах Феоклит живет уединенно в исихастирии близ своего монастыря — Дионисиата, но, как и раньше, живо откликается на животрепещущие проблемы современной церковной жизни.

Жизнь и труды преподобного Никодима Святогорца давно стали одной из главных тем творчества монаха Феоклита. Им составлена антология текстов преподобного и написан целый ряд статей, посвященных различным аспектам жизни и учения преподобного Никодима. Выступая против догматических уклонений так называемых «неоправославных», а главным образом — против некоторых богословских положений известного греческого теолога Христоса Яннараса, о. Феоклит уделил немало внимания и опровержению их критики в адрес преподобного Никодима Святогорца.

Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды

М.: Издательство «Феофания», Центр святоотеческих переводов, 2005. 472 с.

ISBN 5-93694-002-0

Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды - Оглавление

Акт о канонизации преподобного Никодима

Пролог

Пролог к четвертому изданию

Предисловие

Введение

Глава 1 (1749-1770)

1. Происхождение

2. Духовные озарения в детском возрасте

3. Слава знаменитой Евангельской школы

Глава II (1770-1773)

1. На Наксосе с «колливадами»

2. «Колливады»

3. Дружеские связи со святителем Макарием

Глава III (1773-1775)

1. Приуготовление и божественные изменения

2. Как другой Петр на Святую Гору

3. На Святой Горе

Глава IV (1775-1777)

1. Немного о православном монашестве

2. Святая Гора как центр монашества

3. В аскетическом монастыре Святого Дионисия

4. Рясофорный монах

Глава V (1777-1779)

1. Первые писательские труды

2. «Добротолюбие»

3. «Евергетин»

4. «О постоянном Божественном Причащении»

5. «Алфавит алфавитов»

Глава VI (1779-1781)

1. Любовь к безмолвию

2. «Как новый Иона»

3. «В пустыне Капсалы»

4. Немного об аскетизме

Глава VII (1781-1783)

1. Послушник Арсения колливада

2. Один на пустынном островке Скиропула

3. Творение из ничего

4. Шедевр «Увещательное руководство»

Глава VIII (1783-1786)

1. Возвращение на Святую Гору

2. «Собрание творений Симеона Нового Богослова»

3. «Ексомологитарий»

4. «Феотокарий»

5. «Невидимая брань»

6. «Упражнения духовные»

Глава IX (1786-1792)

1. Новые смуты

2. Собрание творений Григория Паламы

3. «Пидалион»

4. «Плача и рыдая»

Глава Х (1793-1799)

1. Четырнадцать Посланий апостола Павла

2. «Новый Изборник»

3. «Новый Мартиролог»

4. Семь Соборных посланий

5. Певец Госпожи Богородицы

6. «Благонравие»

7. «Извлечение из псалмов пророка и царя Давида»

Глава XI (1800-1804)

1. Лжебрат Феодорит

2. «Авва Варсануфий»

3. «Псалтирь Евфимия Зигабена»

4. «Сад благодатный»

5. Ловец инославных

6. Друг патриархов и митрополитов

Глава XII (1805-1807)

1. В келлии своих любимых колливадов Скуртеев

2. «Синаксарист»

3. «Любовь к безмолвию» и скорби по причине смут

4. Творец песнопений и похвал святым

Глава XIII (1807-1808)

1. «Еортодромий»

2. «Новая Лествица»

3. Последние лучи заходящего светила

4. «Исповедание веры»

Глава XIV (1809)

1. Больной у возлюбленных своих колливадов

2. «Христа принял я в себя»

3. «Чаю воскресения мертвых»

4. К отцу

Эпилог

Оглавление

Послесловие к русскому изданию