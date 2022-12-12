Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец

Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Жизнеописание преподобного Никодима Святогорца — первая издаваемая на русском языке книга известного греческого церковного писателя монаха Феоклита Дионисиатского, и, вероятно, самая значительная из его произведений. Эта книга выдержала уже четыре издания и по сей день, несмотря на появление других биографий и житий прп. Никодима, новых исследований его трудов и публикаций неизданных ранее текстов, остается наиболее полным сводом биографических сведений об этом святом — несомненно, величайшем из греческих богословов эпохи турецкого владычества.
Монах Феоклит — один из старейших насельников Святой Горы, талантливый церковный писатель, за свою долгую жизнь создавший немало книг. Наибольшую известность, кроме жизнеописания преподобного Никодима, приобрели такие его труды, как «Между небом и землей», «Афонские диалоги», а также целый ряд книг о великих святых и подвижниках благочестия прошедших веков и нашего времени: о святителе Григории Паламе, святителе Нектарии Эгинском, преподобном Анфиме Хиосском, о почитаемых святогорских старцах — игумене Гаврииле Дионисиатском, песнописце Герасиме Микрагианнаните, Афанасии Ивирите, о старце Филофее Зервакосе с острова Парос. К этому ряду примыкают и книги о «монахе в миру» — великом греческом писателе Александросе Пападиамандисе и об иконописце Фотисе Кондоглу. Одна из последних книг о. Феоклита — его духовная биография «Христоцентрические опыты пустынника». Сейчас монах Феоклит живет уединенно в исихастирии близ своего монастыря — Дионисиата, но, как и раньше, живо откликается на животрепещущие проблемы современной церковной жизни.
Жизнь и труды преподобного Никодима Святогорца давно стали одной из главных тем творчества монаха Феоклита. Им составлена антология текстов преподобного и написан целый ряд статей, посвященных различным аспектам жизни и учения преподобного Никодима. Выступая против догматических уклонений так называемых «неоправославных», а главным образом — против некоторых богословских положений известного греческого теолога Христоса Яннараса, о. Феоклит уделил немало внимания и опровержению их критики в адрес преподобного Никодима Святогорца.

Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды

М.: Издательство «Феофания», Центр святоотеческих переводов, 2005. 472 с.
ISBN 5-93694-002-0

Монах Феоклит Дионисиатский - Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды - Оглавление

Акт о канонизации преподобного Никодима
Пролог
Пролог к четвертому изданию
Предисловие
Введение
Глава 1 (1749-1770)
  • 1. Происхождение
  • 2. Духовные озарения в детском возрасте
  • 3. Слава знаменитой Евангельской школы
Глава II (1770-1773)
  • 1. На Наксосе с «колливадами»
  • 2. «Колливады»
  • 3. Дружеские связи со святителем Макарием
Глава III (1773-1775)
  • 1. Приуготовление и божественные изменения
  • 2. Как другой Петр на Святую Гору
  • 3. На Святой Горе
Глава IV (1775-1777)
  • 1. Немного о православном монашестве
  • 2. Святая Гора как центр монашества
  • 3. В аскетическом монастыре Святого Дионисия
  • 4. Рясофорный монах
Глава V (1777-1779)
  • 1. Первые писательские труды
  • 2. «Добротолюбие»
  • 3. «Евергетин»
  • 4. «О постоянном Божественном Причащении»
  • 5. «Алфавит алфавитов»
Глава VI (1779-1781)
  • 1. Любовь к безмолвию
  • 2. «Как новый Иона»
  • 3. «В пустыне Капсалы»
  • 4. Немного об аскетизме
Глава VII (1781-1783)
  • 1. Послушник Арсения колливада
  • 2. Один на пустынном островке Скиропула
  • 3. Творение из ничего
  • 4. Шедевр «Увещательное руководство»
Глава VIII (1783-1786)
  • 1. Возвращение на Святую Гору
  • 2. «Собрание творений Симеона Нового Богослова»
  • 3. «Ексомологитарий»
  • 4. «Феотокарий»
  • 5. «Невидимая брань»
  • 6. «Упражнения духовные»
Глава IX (1786-1792)
  • 1. Новые смуты
  • 2. Собрание творений Григория Паламы
  • 3. «Пидалион»
  • 4. «Плача и рыдая»
Глава Х (1793-1799)
  • 1. Четырнадцать Посланий апостола Павла
  • 2. «Новый Изборник»
  • 3. «Новый Мартиролог»
  • 4. Семь Соборных посланий
  • 5. Певец Госпожи Богородицы
  • 6. «Благонравие»
  • 7. «Извлечение из псалмов пророка и царя Давида»
Глава XI (1800-1804)
  • 1. Лжебрат Феодорит
  • 2. «Авва Варсануфий»
  • 3. «Псалтирь Евфимия Зигабена»
  • 4. «Сад благодатный»
  • 5. Ловец инославных
  • 6. Друг патриархов и митрополитов
Глава XII (1805-1807)
  • 1. В келлии своих любимых колливадов Скуртеев
  • 2. «Синаксарист»
  • 3. «Любовь к безмолвию» и скорби по причине смут
  • 4. Творец песнопений и похвал святым
Глава XIII (1807-1808)
  • 1. «Еортодромий»
  • 2. «Новая Лествица»
  • 3. Последние лучи заходящего светила
  • 4. «Исповедание веры»
Глава XIV (1809)
  • 1. Больной у возлюбленных своих колливадов
  • 2. «Христа принял я в себя»
  • 3. «Чаю воскресения мертвых»
  • 4. К отцу
Эпилог
Оглавление
Послесловие к русскому изданию
Views 344
Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books