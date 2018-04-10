Главный наш источник относительно жития Филадельфийского святителя, Никифор Хумн, в своей «Эпитафии» (Р. 187–188) пишет, что родом он был из Никеи. Весьма смутное указание на происхождение свт. Феолипта служит, скорее всего, указанием, что его биограф ничего не знал ни о родителях, ни об обстоятельствах воспитания будущего митрополита.

Возможно, семья святителя занимала очень скромное положение в социальной иерархии византийского общества. Год рождения его определяется как 1250 или 1251. Творения самого свт. Феолипта и свидетельство Иоанна Кантакузина предполагают, что он обладал вполне приличным светским («внешним») образованием. Однако судя по дальнейшему течению жизни святителя, основу основ становления его личности составляло прежде всего церковное и особенно монашеское воспитание. Никифор Хумн пишет, что в Никее («митрополии благочестия» – εύσεβείας μητρόπολιν) были у Феолипта отцы и наставники, «учители догматов Духа», под руководством которых происходило возмужание его, в первую очередь духовное (ουχι σωματικής μονον ηλικίας, άλλα καί ψυχικής κατά Χριστόν έπιδόσεως); здесь он постигал науку рассуждения над Священными Писаниями и глаголами Духа (μελέτην γραφών ιερών και λογιών του Πνεύματος), здесь научался страху Божию и поучался в заповедях Господних (Р. 188–189). Позднее, уже будучи женатым и рукоположенным в сан диакона, святитель почувствовал тягу к монашеской жизни и, видимо, в окрестностях Никеи присоединился к другим подвижникам. Претерпев многие искушения и духовные брани, он нашел себе одного мудрого и опытного старца, под водительством которого постиг высокую науку подлинной жизни по Богу, то есть делания и созерцания, трезвения ума и т. д. С чем был связан столь решительный поворот в жизни свт. Феолипта, сказать трудно. Скорее всего, то было внутреннее призвание, тот Божий зов в душе, противиться которому он не смел.

Феолипт Филадельфийский - Аскетические творения - Послания

Вступ. статья, пер. и коммент. А. И. Сидорова. При участии свящ. Александра Пржегорлинского.

М.: Сибирская Благозвонница, 2018. — 829, [3] с.

ISBN 978-5-906911-80-3



Феолипт Филадельфийский - Аскетические творения - Послания - Содержание

Жизнь, церковное служение и литературная деятельность свт. Феолипта Филадельфийского

Оглашения

Увещевания

Монашеские установления

Слова о трезвении

Послания к монахине Евлогии

Приложение

Как богатые пытаются войти в царство небесное

Комментарии

Феолипт Филадельфийский - Аскетические творения - Послания - Оглашение 1

1. Сестры и матери, сегодняшний день, приносящий нам Воскресение Христово, побуждает меня говорить о нем, однако неожиданный исход из жизни сей и неподготовленная кончина брата нашего Льва, по прозвищу Мономах, заставляет меня обращаться с речью к вам, возлюбленные, об исходе души для того, чтобы случайная и неожиданная смерть брата нашего [способствовала] нынешнему оглашению [еще сильнее] запечатлеть в сердцах ваших память смертную. Эта память должна пробудить вас, [избавить от] обдержащего вас нерадения и побудить к [свершению] благих [дел. Тогда вы станете] постоянно ожидать смерть и бояться неожиданного прихода ее.

2. Знайте, сестры мои, что своими глазами вы зрили этого брата, он был вашим сотрапезником и спутником, и вместе вы пересекали море жизни сей. Но внезапно налетела буря смерти, отделила душу его от тела, предала тело его бездне земли, лишила здешней жизни, и, что более всего ввергает меня в печаль, душу его смерть застала неподготовленной.

3. Ибо смерть для человека есть закон естества и приговор Владыки, Который оправдывает того, кто удаляется от греха, и отправляет его в присно пребывающий мир, а еще живущих этот приговор умудряет и исправляет для будущего. Но бывает, что умирающий оказывается неготовым [к смерти] – он не обеспечивает [себе блаженную кончину] спасительными делами своими вследствие нерадения произволения и воли. Такого не должно случаться, поскольку человеку, живущему по-христиански, нельзя позволять себе впадать в нерадение в то время, пока он пользуется здравием и [благополучной] жизнью; наоборот, ему следует бодрствовать, [творя] добрые дела, стремиться к исповеданию [грехов] и воздерживаться от [всех] лукавых способов [удовлетворения страстей].

4. Ведь подобно тому, как [мореход], плывущий в море, усердно гребет и спешит, пока оно спокойно, оказаться близ гавани, чтобы внезапно восставший дикий шквал не застал бы его в открытом море и не потопил бы его [судно] в пучине бесконечных громадных волн, так и каждая из вас должна поступать подобным же образом, пока вы живете и обитаете в мире сем. Ибо когда человек пребывает в здравии и чувствует себя хорошо вследствие доброго смешения стихий в [своем] теле, он наслаждается покоем, поскольку недуги отсутствуют и [телесная] сила находится в естественном [соразмерном] движении. Поэтому тому, кто живет в мире сем в [состоянии] здравия, следует усиленно грести веслами, то есть пребывать в трудах [по исполнению] заповедей Господних и взыскивать наилучшие способы [осуществления добродетелей]. И как мореходы, держа в руках весла, рассекают воды моря и заставляют корабль двигаться, так и [православный] человек должен свершать благие дела, в правде пересекать время жизни своей и стараться тратить дни, [в которые он наслаждается] здравием, на покаяние и исповедание [грехов своих], дабы, если какая-либо болезнь обрушится на него или настигнет его внезапная смерть, он оказался бы в гавани спасения. Ибо всякий, кто кается и исповедуется тогда, когда он пребывает в здравии, вплывает в глубокую [и безопасную] гавань, не боясь немощи и смерти. Ведь [обычно] ему присуще рассуждать таким образом: если случится болезнь, то она [только] принесет душе великую пользу, смиряя [и вразумляя] ее.

5. Уж если он тогда, когда его тело было способно совершать грех, не побуждал телесные члены свои к деланию зла, но удерживал себя от всякого лукавого деяния, то тем более смирится он при немощи тела и чистосердечно возблагодарит Бога, Который посредством недуга оказывает благодеяние ему. И если [с таким христианином] приключится смерть, то она тут же перенесет его к тому упокоению, достигнуть которого он стремился добрым житием своим. Поэтому на небесах будет радость о покаянии [подобного] человека (ср. Лк. 15, 7) и о переселении души ушедшего из [этой] жизни в готовности [к жизни вечной]. И как связанные узами родства, когда они видят своего родственника преуспевающим на службе и завоевывающим все больший почет, радуются, ибо честь, [воздаваемая ему,] распространяется и на них, так и Ангелы радуются (ср. Лк. 15, 10) о покаянии и преуспеянии наших душ, поскольку они – сродники наши.