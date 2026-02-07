Видения Иезекииля - Патрик Фэрбэрн

Введение

Разнообразие мнений показывает, что точный возраст Иезекииля в период его плена был предметом вероятности. Однако из определённых соображений, основанных на датах, упомянутых во вступительных стихах его книги, есть основание полагать, что существует большая вероятность того, что он был уведен в Халдею сравнительно молодым человеком — на двадцать пятом году его жизни. И так как в одном из его поздних пророчеств упоминается двадцать седьмой год его плена (Иез. 29:17), это число, прибавленное к первоначальному числу двадцать пять, приводит его к пожилому периоду жизни, хотя и не к завершению его пророческой деятельности. Ибо некоторые из его поздних пророчеств, кажется, были произнесены в период, следующий после времени, к которому принадлежит пророчество в главе 29. Поэтому есть основание заключить, что общественная жизнь Иезекииля началась рано и продолжалась до зрелого возраста.

Однако мы не располагаем никакой определённой хронологической информацией в отношении полного прекращения его пророческого дара; также за исключением второстепенных уведомлений, иногда введенных в высказывания Иезекииля, мы ничего не узнаём о переживаниях и результатах, сопровождавших его применение. Прямые исторические уведомления в его писаниях за исключением записей его видений и посланий относительно добра и зла, получаемых им свыше, сравнительно немногочисленны. Однако в самих посланиях нередко упоминаются обстоятельства, в которых находился пророк, а также испытания и скорби, связанные с его официальным служением. Из этих отдельных уведомлений мы можем легко заключить, что, так как время было отмечено страшным господством зла в моральном, не менее чем во внешнем и мирском отношении, Иезекииль осуществлял неослабную деятельность и демонстрировал сильнейшее преданное усердие, борясь с огромными трудностями и тяжёлыми разочарованиями. Он должен был вести дело Божье в атмосфере противодействия; быть верным среди многих неверных; и неослабно, игнорируя всякую осторожность, обнаруживать зло в своих товарищах по плену, которое они изо всех сил стремились скрыть.

Поэтому, поскольку он искренне сочувствовал им в их угнетённом состоянии и унынии (Иез. 3:15), ничто не указывает на то, что они когда-либо глубоко сочувствовали ему в его борьбе за истину и правду. Они, конечно же, признают Иезекииля как пророка Всевышнего и время от времени собираются вокруг него, чтобы услышать, какое послание он мог получить в их интересах, или чтобы через него справиться о планах Божьих (Иез. 8:1; 11:25; 14:1 и т. д.), однако это никогда не проходило без сделанного им выговора из-за настроения, в котором они являлись или без какого-либо указания, данного относительно света и каверзного юмора, который они имели обыкновение проявлять по отношению к нему (Иез. 14:1 ;8; 33:30—33 и т. д.). Так что его официальное занятие, мы можем в этом абсолютно не сомневаться, было связано со многим, что было мучительным и болезненным; и как многие пророческие образы нашего Господа, Иезекииль также в огромной степени «претерпевал над собою поругание от грешников».

Тем не менее, это не должно быть понято о его связи со всей группой пленных, также, наверное, о более позднем периоде его общественного служения почти так же, как и о более раннем. Ибо среди господствующего беззакония нет недостающих случающихся время от времени проявлений лучшего духа среди пленных (Иез. 11:16; Иер. 24); и в период не очень отдалённый от завершения его служения, среди них, несомненно, произошло очень заметное и существенное исправление. Период времени между завершением его активного труда и выходом указа о возвращении пленных не мог значительно превысить, если превысил вообще, таковой в тридцать лет, и, несмотря на растление, которое всё ещё сохранялось среди них и которое вскоре начало появляться в зарождающейся колонии, имел место всеобщий отказ от идолопоклонства и строгое соблюдение закона Моисеева, совершенно отличное от того, которое существовало в эпоху плена или очень задолго до неё.

Также не может быть никакого сомнения, что среди средств, способствовавших осуществлению этой благотворной перемены, видное место следует приписать служению Иезекииля. Таким образом, возникшие результаты убедительно свидетельствовали о том, что среди них был пророк, который трудился не напрасно, и мы вряд ли можем сомневаться, согласно всем обстоятельствам дела, что наш пророк получил удовлетворение — удовлетворение, в котором было отказано его великому современнику Иеремии, — свидетельствования начала духовного восстановления, для которого он так ревностно трудился.