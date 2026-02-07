Видения Иезекииля - Патрик Фэрбэрн

Всё, что доподлинно известно об Иезекииле, написано его собственной рукой и настолько тесно переплетается с его исполнением своей пророческой обязанности, что только следуя за ним в одном, мы можем как следует ознакомиться с другим.
Мы ничего не знаем о том, кем он был и что он делал как человек, но знаем только о том, что он видел и говорил как пророк. Что он был сыном Вузия, священника, и начал свою пророческую карьеру при реке Ховаре в пятый год от пленения царя Иоакима, которое также было и его пленением (ср.: Иез. 1:1 и 33:21), что он выразительно сообщил нам; и Иосиф Флавий передаёт дополнительную информацию (Древности 10.6.3), что Иезекииль был уведен в плен, когда был ещё молодым человеком.
Это, однако, так же часто подвергалось сомнению, как и принималось на веру, и среди недавних толкователей, тогда как Эвальд видит основание для вывода, что пророк «был достаточно молодым, когда он был уведен в плен», Хеверник, с другой стороны, думает, что «сильный священнический дух, преобладающий повсюду в его пророчествах, свидетельствует о более почтенном возрасте, и что он, несомненно, в течение определённого значительного времени исполнял священническое служение в храме», перед тем, как покинуть Иудею.
Патрик Фэрбэрн - Видения Иезекииля
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2015. — 604 с.
ISBN 978-5-88869-307-0
Patrick Fairbairn THE VISIONS OF EZEKIEL
First Published in 1851 under title: "An Exposition of Ezekiel"
Патрик Фэрбэрн - Видения Иезекииля - Содержание
Условные сокращения
Введение
- Глава 1. Время и обстоятельство, при котором он приступил к пророческому служению
- Главы 2-3:1-11. Призыв на пророческое служение
- Глава 3:12-27. Вступление Иезекииля в свою миссию, и первое ослание, переданное ему
- Глава 4. Видение осады и несение беззакония
- Главы 5, 6. Видение остриженных волос и предречение опустошений
- Глава 7. Плач о виновности и падении Израиля
- Глава 8. Идол ревности и другие мерзости в Иерусалиме
- Глава 9. Видение о приложении печати
- Глава 10. Видение о горящих угольях
- Глава 11. Истребление растленного священства с обетованием благодати и благословения верующему остатку среди переселенцев
- Глава 12. Видение символического переселения пророка как изгнания и сопутствующие указания
- Глава 13. Ложь в пророчестве, её характер и судьба
- Глава 14. Лицемерно вопрошающие Бога — их нечестие, обнаруживаемое и осуждаемое
- Глава 15. Вина и осуждение Израиля, представленные аллегорически
- Глава 16. Повествование о вине и наказании Израиля
- Глава 17. Притча о двух больших орлах, и обрезке ливанского кедра
- Глава 18. Карающая правда Божья
- Глава 19. Плач о падении царского дома
- Глава 20. Демонстрация длительной греховности народа, милость и благость долготерпения Господа
- Главы 20:45-49; 21. Видение огня и меча Господа
- Глава 22. Суд Господень против всенаполняющей греховности Иерусалима
- Глава 23. История о грехе и наказании Израиля, показанная метафорически под именами Огола и Оголива
- Глава 24. Видение о кипящем котле и о смерти жены Иезекииля
- Глава 25. Суд над непосредственными соседями и соперниками Израиля — Аммоном, Моавом, Едомом и филистимлянами
- Глава 26. Суд над Тиром
- Глава 27. Плач о Тире с рассказом о его прежнем величии и процветании
- Глава 28:1 -19. Обвинительное обращение к царю Тира и плач о его приближающемся ниспровержении
- Глава 28:20-26. Суд над Сидоном и окончательный мир Израиля
- Глава 29. Суд над Египтом — его опустошение на сорок лет и последующая деградация — первое орудие наказания, Навуходоносор
- Глава 30. Суд над Египтом. Продолжение
- Глава 31. Несомненность обречённости фараона подтверждена метафорическим повествованием о величии и уничтожении Ассирии
- Глава 32. Плачевные песни о падении фараона и его царства
- Глава 33. Обновление полномочий Иезекииля — его обязанность как стража
- Глава 34. Обещание истинного пастыря, после того как фальшивые пастыри будут наказаны и удалены
- Глава 35. Суд над Едомом
- Глава 36. Израиль отомщён и утешен — новое сердце и блаженное наследство
- Глава 37. Видение сухих костей, снова возвращённых к жизни, как символа смерти и воскресения Израиля
- Главы 38, 39. Нападение Гога и его уничтожение
- Главы 40-48. Предварительные замечания по поводу видения в главах 40-48 относительно принципов, по которым оно должно быть истолковано
- Глава 40. Положение, стены, ворота и дворы храма
- Главы 40:48-49; 41. Сам храм
- Глава 42. Комнаты храма и его граничные стены
- Глава 43. Возвращение Господа в храм
- Глава 44. Постановления для князя и священства
- Глава 45. Священное распределение земли и даров
- Глава 46. Дополнительные предписания для князя и людей
- Глава 47:1—12. Видение о водах храма
- Главы 47:13-23; 48. Пределы и новое распределение земли
Патрик Фэрбэрн - Видения Иезекииля - Введение
Разнообразие мнений показывает, что точный возраст Иезекииля в период его плена был предметом вероятности. Однако из определённых соображений, основанных на датах, упомянутых во вступительных стихах его книги, есть основание полагать, что существует большая вероятность того, что он был уведен в Халдею сравнительно молодым человеком — на двадцать пятом году его жизни. И так как в одном из его поздних пророчеств упоминается двадцать седьмой год его плена (Иез. 29:17), это число, прибавленное к первоначальному числу двадцать пять, приводит его к пожилому периоду жизни, хотя и не к завершению его пророческой деятельности. Ибо некоторые из его поздних пророчеств, кажется, были произнесены в период, следующий после времени, к которому принадлежит пророчество в главе 29. Поэтому есть основание заключить, что общественная жизнь Иезекииля началась рано и продолжалась до зрелого возраста.
Однако мы не располагаем никакой определённой хронологической информацией в отношении полного прекращения его пророческого дара; также за исключением второстепенных уведомлений, иногда введенных в высказывания Иезекииля, мы ничего не узнаём о переживаниях и результатах, сопровождавших его применение. Прямые исторические уведомления в его писаниях за исключением записей его видений и посланий относительно добра и зла, получаемых им свыше, сравнительно немногочисленны. Однако в самих посланиях нередко упоминаются обстоятельства, в которых находился пророк, а также испытания и скорби, связанные с его официальным служением. Из этих отдельных уведомлений мы можем легко заключить, что, так как время было отмечено страшным господством зла в моральном, не менее чем во внешнем и мирском отношении, Иезекииль осуществлял неослабную деятельность и демонстрировал сильнейшее преданное усердие, борясь с огромными трудностями и тяжёлыми разочарованиями. Он должен был вести дело Божье в атмосфере противодействия; быть верным среди многих неверных; и неослабно, игнорируя всякую осторожность, обнаруживать зло в своих товарищах по плену, которое они изо всех сил стремились скрыть.
Поэтому, поскольку он искренне сочувствовал им в их угнетённом состоянии и унынии (Иез. 3:15), ничто не указывает на то, что они когда-либо глубоко сочувствовали ему в его борьбе за истину и правду. Они, конечно же, признают Иезекииля как пророка Всевышнего и время от времени собираются вокруг него, чтобы услышать, какое послание он мог получить в их интересах, или чтобы через него справиться о планах Божьих (Иез. 8:1; 11:25; 14:1 и т. д.), однако это никогда не проходило без сделанного им выговора из-за настроения, в котором они являлись или без какого-либо указания, данного относительно света и каверзного юмора, который они имели обыкновение проявлять по отношению к нему (Иез. 14:1 ;8; 33:30—33 и т. д.). Так что его официальное занятие, мы можем в этом абсолютно не сомневаться, было связано со многим, что было мучительным и болезненным; и как многие пророческие образы нашего Господа, Иезекииль также в огромной степени «претерпевал над собою поругание от грешников».
Тем не менее, это не должно быть понято о его связи со всей группой пленных, также, наверное, о более позднем периоде его общественного служения почти так же, как и о более раннем. Ибо среди господствующего беззакония нет недостающих случающихся время от времени проявлений лучшего духа среди пленных (Иез. 11:16; Иер. 24); и в период не очень отдалённый от завершения его служения, среди них, несомненно, произошло очень заметное и существенное исправление. Период времени между завершением его активного труда и выходом указа о возвращении пленных не мог значительно превысить, если превысил вообще, таковой в тридцать лет, и, несмотря на растление, которое всё ещё сохранялось среди них и которое вскоре начало появляться в зарождающейся колонии, имел место всеобщий отказ от идолопоклонства и строгое соблюдение закона Моисеева, совершенно отличное от того, которое существовало в эпоху плена или очень задолго до неё.
Также не может быть никакого сомнения, что среди средств, способствовавших осуществлению этой благотворной перемены, видное место следует приписать служению Иезекииля. Таким образом, возникшие результаты убедительно свидетельствовали о том, что среди них был пророк, который трудился не напрасно, и мы вряд ли можем сомневаться, согласно всем обстоятельствам дела, что наш пророк получил удовлетворение — удовлетворение, в котором было отказано его великому современнику Иеремии, — свидетельствования начала духовного восстановления, для которого он так ревностно трудился.
2016-03-16
Как Иеремия и Захария Иезекииль был священником, когда призвал его на пророческое служение. Как глашатай Бога перед пленными иудеями в Вавилоне, он должен был упрекать их в грехах и обличать их в идолопоклонство, но также возвещать славное будущее, которое Господь приготовил для них. Иезекиилю было 30 лет, когда он был призыван на служение.
Он был одним из двух пророков, которые доносили Божье откровение до народа перед и во время Вавилонского плена.
Вавилонский плен — это время, когда народ должен был осознать, почему он находиться в таком положении, покаяться в своих грехах, но так же именно в это время он нуждался в божьем утешении. Все это могло произвести только правильное представление о Боге, который ради Своей славы наказал народ, но и ради нее же восстановит его и заключит новый завет.
Цель книги – предупредить израильтян о неизбежном Божьем суде, объяснить причины этого суда и утешить верующих обещанием восстановления.
Книга начинается с видения Божьей славы, и дальнейшие пророчества перемежаются с новыми видениями, в которых слава Божья постепенно уходит все дальше от храма. В заключительной части книги слава Божья возвращается в храм Тысячелетнего царства. Бог неоднократно повторяет, что все, что Он делает – начиная от суда над Израилем и заканчивая восстановлением нации под управлением Нового завета, – Он делает ради славы Своего имени.
Первая часть книги – это проповеди, произнесенные до падения Иерусалима.
Вторая часть – проповеди, произнесенные после падения Иерусалима и разрушения храма.
