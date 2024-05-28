«Что есть человек, когда он рождается? Начало истории мира, которая в каждом человеческом сердце совершается заново? Непостижимая сила, действующая постоянно, до самой смерти? И не важны судьбы, дороги жизни, а важно то, как мы сумеем в них найти себя», – размышляла Ортолана, стоя у окна палаццо. Она смотрела на небо над Ассизи, освещённое светом луны, выглянувшей из-за туч. Руки её лежали на округлившемся животе, где пульсировала новая жизнь.

Она боялась родов. Какая беременная женщина не испытывает страха перед этим событием? Внизу, под окнами, громко завыла собака. Ортолана задрожала. Она вспомнила страдавшую от родовых мук служанку, которой она помогала произвести на свет сына. Это были ужасные минуты, но из-за мглы боли просвечивало безмерное счастье, ибо жизнь, которой дано начало, уже не имеет конца. Ортолана боялась рожать. Боялась, что, родив ребёнка, она сама лишится жизни. Ведь часто случается, что женщины умирают во время родов. И остаётся несчастный ребёнок, лишённый той необходимой любви, без которой невозможно нормально развиваться. Днём, ощущая в животе толчки детских ножек, она чувствовала, как душу её переполняет волна радости и тепла. Но сейчас это чувство прошло, как будто эту волну поглотило илистое чёрное дно, где вязнет сознание и блуждает воля. И мрак охватил мысли госпожи Ортоланы, к ней упорно возвращалась картина конца её мира, открывалась бездонная пропасть, пугающая, холодная и непреодолимая для материи.

Ортолана посмотрела на свои ладони, подняла руки и прижала их к лицу. Ладони были тёплые. Она протянула руки вперёд и сложила их так, как складывают, прося подаяние, нищие, а потом изо всех сил сжала руки в кулаки. «Боже, дай мне жить! – простонала она. – Позволь мне остаться с ребёнком, которого я рожу». Её внезапно охватило желание молитвы, желание вознестись душой к возвышенному и светлому, но такому близкому. Она отошла от окна, поправила платок на плечах, и, придерживая его обеими руками на груди, тихо направилась к расположенной в палаццо часовне. Там, на алтаре, стояло большое распятие – Древо Жизни – руки Распятого были как прямые ветви с набухшими бутонами. Ортолана подобрала складки платья и опустилась на колени на скамеечку для молитвы. Тяжёлый шёлк зашелестел, и на нём жемчужно засиял лунный свет, льющийся из окна. «Невозможно иначе быть более наедине с другой жизнью и невозможно более приблизиться к другой жизни», – подумала она, прислушиваясь к движениям ребёнка в её лоне.

Ева Ференц - Клара Ассизская

Москва, «Издательство Францисканцев», 2008

ISBN 978-5-89208-072-9

Ева Ференц - Клара Ассизская - Содержание

«Вот свет!»

«Твоё время ещё придёт!»

«Франциск Бернардоне, это ты?»

«Это для Него»

«Пришло моё время»

«До свидания, мама»

Крест исцеляет

Как в Кане

«Ты не войдёшь»

Правила жизни

«Я раскрываю перед тобой душу»

Матушка

Воинство Божьих рыцарей

«От отца нашего Франциска»

Его завещание

Кресты на хлебах

«Кто узнал Бога, тот не ослепнет!»

«Спасибо, сестра»

«Ты ли это?»

Сёстры по духу

«Спаси слуг Твоих»

Великое утешение

Свет сердца

Святые не чувствуют боли

Приложение

Краткая хронологическая таблица

Завещание святой Клары

Благословение святой Клары

Примечания